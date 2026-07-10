Apple подтвердила: вас могут прослушивать через ваши же наушники. Что делать

Apple выпустила обновление прошивки для Beats Studio Buds — и это не рядовой апдейт с абстрактными улучшениями звучания или повышением стабильности работы. Прошивка 1B211 закрывает серьезную уязвимость микрофона, через которую посторонний в зоне действия Bluetooth мог получить доступ к звуку. Разбираемся, что именно нашли и кого это касается в первую очередь. А, если вы опасаетесь пользоваться наушниками Apple, смело берите Huawei FreeClip 2 — тут рассказываю о них во всех подробностях.



Какую уязвимость нашли в Beats Studio Buds

Apple выкатила обновление прошивки 1B211 для Beats Studio Buds вместе с апдейтами для нескольких моделей AirPods. Но в отличие от AirPods, здесь речь идёт не о косметике, а о конкретной проблеме безопасности. Не интересно читать про уязвимости? Почитайте про 10 скрытых фишек разъема USB-C в вашем iPhone.

В официальном описании компания сообщает, что злоумышленник в зоне действия Bluetooth мог прослушивать звук через микрофон устройства, которое ещё не подключено к телефону и активно ищет пару. Уязвимость срабатывала в тот момент, когда наушники находятся в режиме сопряжения и ждут подключения.

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Дыре присвоили номер CVE-2025-20701. По описанию Apple, проблема находится в стороннем компоненте, который используется в том числе в программном обеспечении компании. То есть код не «фирменный», но чинить его всё равно пришлось Apple.

Можно ли подслушать разговор через наушники

Без нагнетания: это не история про массовую слежку. Атака возможна, только когда человек физически находится рядом с вами — в пределах Bluetooth, то есть буквально в нескольких метрах, — и только в момент, когда наушники активно ищут подключение.

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Но обновиться всё равно стоит. Микрофон в наушниках слышит всё, что происходит вокруг вас, поэтому любой доступ к нему без вашего ведома — серьёзная вещь. Хорошая новость в том, что делать почти ничего не нужно: прошивка ставится сама.

Если вы только присматриваетесь к этим наушникам, есть отдельный материал, где мы попробовали Beats Studio Buds и рассказали, что о них думаем.

Какие AirPods и Beats получили новую прошивку

В тот же день Apple выпустила апдейты и для AirPods. Вот полный список того, что вышло:

Beats Studio Buds — версия 1B211, закрывает уязвимость микрофона;

— версия 1B211, закрывает уязвимость микрофона; AirPods Pro 3 — версия 8.1.41 (8B41);

— версия 8.1.41 (8B41); AirPods Pro 2, включая вариант с USB-C, — версия 8.1.41 (8B41).

В примечаниях к прошивкам AirPods указаны только «исправление ошибок и другие улучшения» — без упоминания уязвимостей. Причину обновления Apple прямо назвала только для Beats Studio Buds и связала её с безопасностью.

Как обновить прошивку Beats Studio Buds

Главная особенность в том, что вручную запустить обновление нельзя — кнопки «обновить сейчас» просто нет. Прошивка ставится в фоне, когда соблюдены нужные условия. Вот что нужно сделать, чтобы это точно произошло:

Убедитесь, что на iPhone, iPad или Mac стоит последняя версия системы и устройство подключено к Wi-Fi. Включите Bluetooth и убедитесь, что наушники подключены к вашему устройству. Полностью зарядите наушники или оставьте кейс на зарядке. Положите оба вкладыша в кейс и закройте крышку. Держите наушники в зоне действия Bluetooth рядом с телефоном или компьютером и подождите как минимум 30 минут. Снова подключите наушники и проверьте версию прошивки.

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Отдельная хорошая новость для тех, у кого Beats работают в паре с Android-смартфоном: обновиться можно и без техники Apple. У компании есть пошаговая инструкция для этого случая, так что владельцы не-Apple телефонов без защиты не остаются.

Как проверить версию прошивки Beats Studio Buds

Нужная версия — 1B211. Её видно в настройках Bluetooth на том устройстве, к которому подключены наушники: там же, где имя наушников, отображается и текущая версия прошивки.

Если версия старая, а обновление не приходит, чаще всего помогает простое действие: оставить наушники в кейсе на зарядке рядом с телефоном на полчаса-час и не трогать. Когда и это не срабатывает, Apple советует сбросить наушники и повторить попытку. Кнопки принудительного апдейта нет, поэтому здесь работает только терпение.

Нужно ли обновлять прошивку наушников

Если у вас Beats Studio Buds — проследите за обновлением до 1B211. Это редкий случай, когда апдейт наушников закрывает конкретную дыру с доступом к микрофону, а не просто «улучшает стабильность». Владельцам AirPods свежая прошивка тоже не помешает, хотя обязательной по соображениям безопасности Apple её не назвала.

Тем, у кого этих наушников нет, история полезна как напоминание. Прошивку наушников стоит держать свежей — микрофон, который постоянно висит у вас в ушах, не то устройство, за которым хочется оставлять открытую дверь.