Чемпионат мира по футболу 2026: когда начнётся, где смотреть в России бесплатно, кто участвует

Главное футбольное событие четырёхлетия уже на пороге: на днях стартует чемпионат мира по футболу. Турнир обещает быть особенным — впервые его принимают сразу три страны, участников стало в полтора раза больше, а среди звёзд немало тех, кто выходит на мундиаль, скорее всего, в последний раз. Разбираемся по полочкам: когда начнётся, кто играет, во сколько матчи и где смотреть ЧМ в России. А если соскучились по большому футболу, у нас недавно выходил разбор финала Лиги чемпионов ПСЖ — Арсенал — для разогрева самое то.



ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКСЕ: ТЕБЯ ЖДУТ КРУТЫЕ ТОВАРЫ ПО СУПЕРЦЕНЕ

Когда чемпионат мира 2026 и где он пройдёт

Чемпионат мира по футболу 2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля — это целых 39 дней большого футбола. Впервые в истории турнир принимают сразу три страны: 11 городов в США, три в Мексике и два в Канаде, всего 16 стадионов. Вот список городов-хозяев ЧМ-2026.

США (11 городов):

Нью-Йорк / Нью-Джерси

Лос-Анджелес

Сан-Франциско (Санта-Клара)

Сиэтл

Бостон

Майами

Атланта

Даллас

Хьюстон

Канзас-Сити

Филадельфия

Мексика (3 города):

Мехико

Гвадалахара

Монтеррей

Канада (2 города):

Торонто

Ванкувер

Матч открытия ЧМ состоится 11 июня на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико, который таким образом станет первой ареной в истории, принимавшей игры трёх чемпионатов мира. А вот финал ЧМ по футболу сыграют 19 июля на «Метлайф Стэдиум» под Нью-Йорком — арене на 82 500 зрителей. В перерыве решающего матча, к слову, обещают шоу в духе Супербоула с участием группы Coldplay.

Кто участвует в ЧМ-2026 и почему не играет Россия

Формат заметно вырос: вместо привычных 32 команд на ЧМ сыграют 48 сборных, а всего пройдёт 104 матча. Из-за расширения появилась и новая стадия плей-офф — 1/16 финала, которой раньше попросту не было. Будут и дебютанты: например, крошечный Кюрасао стал самой маленькой страной в истории, добравшейся до финальной части.

Среди участников — все гранды: Испания, Франция, Англия, Аргентина, Бразилия, Германия, Португалия и другие. Сборная России в ЧМ-2026 не участвует, хотя слухи ходили разные: команда по-прежнему отстранена от международных турниров и в отборочном цикле не играла. Так что болеть россиянам придётся за кого-то из фаворитов или симпатичных андердогов. Благо — выбор огромен. Расскажите в нашем чате в МАКС, какие у вас ожидания от ЧМ.

Во сколько начинаются матчи ЧМ-2026 и почему так поздно

Здесь готовьтесь к ночным бдениям. Из-за разницы во времени с Северной Америкой матчи ЧМ-2026 для российского зрителя стартуют поздно: ранние игры начнутся около 20:00–22:00 по Москве, а встречи на западном побережье США — уже глубокой ночью, ближе к 04:00–06:00. Тот же матч открытия в Мехико придётся примерно на 22:00 мск.

Почему матчи ЧМ покажут так поздно? Организаторы развели игры по множеству часовых поясов трёх стран, а часть матчей поставили на дневное местное время. Причина практичная: дневные слоты удобны для мирового телевидения и собирают максимум зрителей по планете. Обратная сторона для Северной Америки — летняя жара, из-за которой полуденные игры уже вызвали критику. Россиянам же остаётся подстроить режим: самые интересные матчи ЧМ-2026 придутся на поздний вечер и ночь.

Зарядка для телефона

Где смотреть ЧМ-2026 в России

А вот и хорошая новость: смотреть ЧМ по футболу в России можно бесплатно. Эксклюзивные права на все 104 матча получил федеральный телеканал «Матч ТВ» — игры покажут как на основном канале, так и на тематических («Матч! Футбол» и других).

Если телевизора под рукой нет, трансляции доступны онлайн на сайте matchtv.ru и в приложении «Матч ТВ», причём без регистрации и подписки. Приложение можно поставить на смартфон, Смарт ТВ или приставку: заранее купите ее, чтобы не искать впопыхах на обычном ТВ. Можете присмотреться к этой модели: компактная, на чистом Гугл ТВ, без китайщины.

Приставка с Гугл ТВ

Важно: «Матч ТВ» — не единственный вариант. Матчи турнира будут доступны и в ретрансляции федерального эфира на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko, а также на сайтах и в приложениях крупных букмекеров (например, Winline), у которых есть право на ретрансляцию игр. Так что выбрать удобную площадку, чтобы посмотреть ЧМ в России, точно получится.

Кто фаворит ЧМ-2026 и за кого болеть

По мнению букмекеров, главные претенденты на Кубок Мира — Испания и Франция: их котировки идут плечом к плечу в районе 5 к 1. Чуть позади расположились Англия, действующий чемпион мира Аргентина и Бразилия. А ведь есть еще Германия и Португалия! Вот как выглядят примерные котировки букмекеров.

Место Сборная Коэффициент на победу 1 Испания 5.50 2 Франция 5.80 3 Англия 7.50 4 Бразилия 8.50 5 Аргентина 10.00 6 Португалия 10.50 7 Германия 14.00 8 Нидерланды 18.00 9 Бельгия 26.00 10 Норвегия 34.00

В общем, выбрать, за кого болеть на ЧМ-2026 не так-то просто. Если же душа лежит не к грандам, всегда можно поболеть за андердогов. Тут на любой вкус:

Крепкая Норвегия с Холандом, которая годами не попадала на крупные турниры.

Дерзкие Марокко и Сенегал.

Неуступчивая Хорватия с Модричем.

А еще есть Кюрасао — карликовое островное государство, ставшее самой маленькой страной в истории чемпионатов мира. Идеальный выбор, если вы нишевый парень!

Сборная Испании на ЧМ выступит в статусе чемпионов Европы и первой команды рейтинга ФИФА, у французов же, пожалуй, самая звёздная атака во главе с Килианом Мбаппе. Аргентина с Месси мечтает повторить триумф 2022 года, а Бразилия по традиции рассчитывает на рекордный шестой титул. Кто победит на ЧМ-2026 — сказать сложно. Фаворитов много, турнир из 48 команд непредсказуем как никогда, так что сюрпризы почти гарантированы.

Делитесь в нашем Телеграм-чате, кого видите чемпионом мира и за кого будете болеть этим летом!

Отдельная интрига — последнее, скорее всего, противостояние Месси и Роналду на мундиалях. Оба подходят к турниру с титулами: Криштиану наконец-то выиграл чемпионат Саудовской Аравии с «Аль-Насром», а Месси с «Интер Майами» стал чемпионом MLS. Для обоих это, по всей видимости, последний чемпионат мира в карьере, так что увидеть их на одном турнире — отдельный повод не пропускать матчи. Интриги, словом, хоть отбавляй — надо смотреть!