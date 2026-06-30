Плей-офф Чемпионата мира по футболу 2026: кто участвует, расписание матчей и где смотреть в России

Групповой этап ЧМ-2026 завершился 28 июня, и из 48 сборных в плей-офф чемпионата мира 2026 пробились 32. Впервые в истории мундиалей турнир на вылет стартует не с 1/8, а со стадии 1/16 финала ЧМ-2026. И первые же дни выдались жаркими: с турниром уже простились Германия и Нидерланды, обе вылетели по пенальти. Если хотите освежить в памяти, когда стартовал чемпионат, кто участвует и где его смотреть в России бесплатно, у нас есть отдельный большой разбор.



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Кто и как вышел в плей-офф ЧМ-2026

Чемпионат мира 2026 года принимают сразу три страны: США, Канада и Мексика. Это первый турнир в истории, где играют 48 сборных, разбитых на 12 групп от A до L. Всего на ЧМ сыграют рекордные 104 матча. Действующий чемпион мира, на всякий случай, Аргентина.

Схема выхода в плей-офф ЧМ такая. Из каждой группы дальше проходят две лучшие команды, это 24 сборных. К ним добавляются восемь лучших команд среди тех, кто занял третьи места. В сумме как раз получается 32 участника стадии на вылет.

Вот кто пробился в 1/16 финала по группам (третьи места отмечены отдельно):

Группа A: Мексика, ЮАР

Мексика, ЮАР Группа B: Швейцария, Канада, Босния и Герцеговина (с третьего места)

Швейцария, Канада, Босния и Герцеговина (с третьего места) Группа C: Бразилия, Марокко

Бразилия, Марокко Группа D: США, Австралия, Парагвай (с третьего места)

США, Австралия, Парагвай (с третьего места) Группа E: Германия, Кот-д’Ивуар, Эквадор (с третьего места)

Германия, Кот-д’Ивуар, Эквадор (с третьего места) Группа F: Нидерланды, Япония, Швеция (с третьего места)

Нидерланды, Япония, Швеция (с третьего места) Группа G: Бельгия, Египет

Бельгия, Египет Группа H: Испания, Кабо-Верде

Испания, Кабо-Верде Группа I: Франция, Норвегия, Сенегал (с третьего места)

Франция, Норвегия, Сенегал (с третьего места) Группа J: Аргентина, Австрия, Алжир (с третьего места)

Аргентина, Австрия, Алжир (с третьего места) Группа K: Колумбия, Португалия, ДР Конго (с третьего места)

Колумбия, Португалия, ДР Конго (с третьего места) Группа L: Англия, Хорватия, Гана (с третьего места)

Любопытных историй тут хватает. Сенегал стал единственной командой, которая прошла дальше с тремя очками, тогда как Иран с теми же тремя очками в плей-офф не попал и вылетел из-за офсайда на полстопы. А дебютанты из Кабо-Верде сенсационно заняли второе место в группе с Испанией, сыграв все три матча вничью. Короче, интриги — только успевай прибегать с кухни. С такой удобной подставкой удачно донесете пенное себе и друзьям, ничего не пролив.

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За кем следить в плей-офф ЧМ по футболу

Стадия 1/16 финала ЧМ-2026 добивается прямо сейчас, так что свежие результаты обновляются буквально каждую ночь. На момент выхода материала сыграны первые четыре пары, и две из них принесли настоящие сенсации. Канада обыграла ЮАР и стала первой командой, оформившей путёвку в 1/8. Бразилия вырвала победу у Японии со счётом 2:1: японцы вели после дальнего удара, но Габриэл Мартинелли забил решающий мяч уже в добавленное время, на 90+5-й минуте.

А дальше пошли громкие проводы. Парагвай выбил Германию в серии пенальти, и немцы не побеждают в плей-офф чемпионатов мира с финала 2014 года. Следом по пенальти вылетели и Нидерланды: Марокко сравняло счёт на 91-й минуте, довело дело до серии и прошло дальше. В 1/8 финала марокканцев теперь ждёт Канада. Собрали для вас актуальную табличку на вечер 30 июня.

Впереди ещё много интриг, и за ближайшими матчами стоит следить обязательно. Вот лучшие матчи 1/16 ЧМ, ради которых стоит лечь попозже или встать пораньше.

В паре Франция против Швеции один из главных фаворитов турнира с Мбаппе и Дембеле проверяется крепкими скандинавами, которые на этом ЧМ уже потрепали нервы грандам.

один из главных фаворитов турнира с Мбаппе и Дембеле проверяется крепкими скандинавами, которые на этом ЧМ уже потрепали нервы грандам. Испания против Австрии — тоже афиша не из простых: топовые испанцы встречают неуступчивую команду Рангника, впервые добравшуюся до плей-офф с 1954 года.

— тоже афиша не из простых: топовые испанцы встречают неуступчивую команду Рангника, впервые добравшуюся до плей-офф с 1954 года. Отдельно выделю встречу Португалия против Хорватии . Это дуэль Криштиану Роналду и Луки Модрича, бывших партнёров по «Реалу», и для обоих ветеранов турнир почти наверняка станет последним в карьере чемпионатом мира.

. Это дуэль Криштиану Роналду и Луки Модрича, бывших партнёров по «Реалу», и для обоих ветеранов турнир почти наверняка станет последним в карьере чемпионатом мира. А в паре Аргентина — Кабо-Верде интрига другого рода: африканские дебютанты звёзд с неба не хватают, зато здесь играет Лионель Месси, который уже стал лучшим бомбардиром этого ЧМ и тоже может выступать на мундиале в последний раз.

За этими четырьмя матчами я бы следил в первую очередь, уж очень много в них сюжетов. А вообще: интрига есть почти везде, африканские и азиатские сборные утерли нос европейцам. Расскажите, за кем будете следить в нашем Телеграм-чате!

Как следить за ЧМ по футболу 2026 через Алису: расписание, счёт и прогнозы

Расписание плей-офф ЧМ-2026: когда 1/8, 1/4, полуфиналы и финал

Дальше турнир пойдёт очень плотно. Вот ключевые даты матчей плей-офф Чемпионата мира-2026 по московскому времени, которые удобно сохранить:

1/16 финала : с 28 июня по 4 июля

: с 28 июня по 4 июля 1/8 финала : с 4 по 7 июля

: с 4 по 7 июля Четвертьфиналы : с 9 по 12 июля

: с 9 по 12 июля Полуфиналы : 14 и 15 июля (Даллас и Атланта)

: 14 и 15 июля (Даллас и Атланта) Матч за третье место : 19 июля (Майами)

: 19 июля (Майами) Финал ЧМ-2026: 19 июля в 22:00, стадион MetLife в Ист-Рутерфорде, штат Нью-Джерси

Важный нюанс нового формата: сетка не пересобирается. Никакой новой жеребьёвки между стадиями ЧМ нет, победители просто идут дальше по своим линиям. Поэтому, например, Месси и Криштиану Роналду при всём желании могут встретиться только в финале, а Бразилия с Англией разведены минимум до четвертьфинала. Такое лучше смотреть на большом экране — этот проектор с Android TV вас точно выручит и сэкономит деньги.

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Где смотреть плей-офф ЧМ-2026 в России

В России права на турнир есть у Матч ТВ и Кинопоиска. Матч ТВ показывает 69 игр чемпионата, включая финал, причём бесплатно: на телеканале, на сайте и в приложении. Часть матчей ЧМ идёт на Кинопоиске по подписке Яндекс Плюс, так что для полного покрытия удобно иметь под рукой оба варианта.

Часть общения и анонсов вокруг ЧМ у нас завязана на МАКС. Если смотрите и переписываетесь с Айфона, мессенджер работает стабильно даже на свежей системе: мы недавно проверили iOS 26.5.2 на скорость, автономность и работу приложений, включая MAX и банки. Так что можно обновиться, не переживая за сохранность. Ну и зарядиться не забудьте — адаптер UGREEN вам в помощь.

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И отдельно про быт. Матчи из США и Канады нередко стартуют глубокой ночью по Москве, так что едой и напитками на просмотр лучше запастись заранее. Тем более доставку сейчас можно оформить недорого, если понимать, от чего зависит её стоимость и как на ней сэкономить. Так что выбирайте матчи под свой график сна, держите расписание под рукой и не пропустите финал ЧМ по футболу 19 июля.

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