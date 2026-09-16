Apple TV и Arcade бесплатно навсегда: как получить в России

Apple тихо перекроила свои подписки сразу в сотне с лишним стран, и для многих владельцев iPhone это меняет расклад по деньгам. Где-то к облаку внезапно добавили два платных сервиса и ничего за это не попросили, а где-то оставили все как было. Россия оказалась во второй группе, но именно поэтому история напрямую касается тех, кто давно поглядывает на зарубежный App Store. Ниже разберем, что именно поменялось, в каких регионах теперь выгоднее держать аккаунт и сколько реально придется отдавать в месяц за один и тот же набор сервисов.



Где Apple бесплатно раздает Apple TV и Arcade

Суть новости простая. Больше чем в сотне стран любая платная подписка iCloud+, включая самый дешевый тариф на 50 ГБ, теперь автоматически дает доступ к Apple TV и Apple Arcade. Доплачивать не нужно, сервисы просто появляются у тех, кто уже платит за облако. Каталог Apple Arcade это больше двухсот игр без рекламы и встроенных покупок, а Apple TV это оригинальные сериалы и фильмы вроде Тед Лассо, Убежище и F1.

А теперь главное, ради чего стоит читать дальше. В списке нет США, Великобритании, Канады, Австралии и стран Евросоюза. России там тоже нет. Зато есть Турция, Индия, ОАЭ, Казахстан, Саудовская Аравия, Сингапур и еще под сотню рынков. То есть менять регион на американский ради этой акции бессмысленно, там ничего не поменялось. А вот два самых популярных у россиян направления для смены региона, Турция и Индия, в списке есть.

Отдельно отмечу Турцию. Раньше Apple TV там официально не работал вообще, сервис просто не запускали на этом рынке. Теперь он там появился впервые, и сразу в связке с iCloud+. Всего Apple TV добавили в 59 новых стран, так что охват сервиса вырос до 170 стран. Есть и обратная сторона: там, где заработал новый бандл, Apple TV и Apple Arcade больше нельзя купить как отдельные подписки. Если у вас была отдельная подписка, вас просто переведут на доступ через iCloud+, а прогресс в играх Arcade сохранят.

Новости про подписки, регионы и оплату Apple мы разбираем постоянно, так что если тема близка, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там такие изменения появляются одними из первых.

Сравниваем счет за подписки: Россия, Турция и Индия

Чтобы понять выгоду, надо сравнивать не абстрактно, а по деньгам за одинаковый набор. Возьмем три сценария: облако iCloud+ на 50 ГБ плюс Apple TV плюс Apple Arcade. В России эти три сервиса покупаются по отдельности, и каждый со своим ценником. В Турции и Индии за те же деньги, что раньше стоило одно облако, теперь идут все три сразу. Цены ниже перевел в рубли по курсу ЦБ на середину сентября 2026 года: доллар около 84 рублей, лира примерно 1,8 рубля, рупия около 0,9 рубля.

Регион iCloud+ 50 ГБ Apple TV и Arcade Итого в месяц Россия 59 рублей 199 + 199 рублей 457 рублей за три подписки Турция 49,99 лиры, примерно 88 рублей входят бесплатно около 88 рублей за все сразу Индия 75 рупий, примерно 66 рублей входят бесплатно около 66 рублей за все сразу

Разница получается почти в семь раз. В российском регионе за облако, игры и кино вы формально отдаете около 457 рублей в месяц, а в индийском те же самые сервисы обходятся примерно в 66 рублей. Причем контент абсолютно одинаковый, никаких региональных урезаний по фильмам или играм нет. Единственное, что стоит держать в голове: индийский аккаунт исторически капризнее в оформлении и оплате, а турецкий проще и потому популярнее. Турция удобнее для новичка, Индия дешевле для тех, кто готов повозиться.

Кстати, гоняться за выгодой можно не только на подписках. Если любите находить недорогие гаджеты и аксессуары, загляните в наш канал «Сундук Али-Бабы», там регулярно выкладываем интересные находки с AliExpress.

Оплата подписки в России и других странах

Здесь кроется вторая причина смотреть в сторону чужого региона. Хоть МТС и запустил снова пополнение Apple ID с номера телефона, но этот способ подойдет далеко не всем как минимум из-за необходимости оформлять МТС Premium, а вместе с ним и карту МТС Деньги, чтобы оплата была без комиссии.

На практике схема выглядит так. Вы переключаете аккаунт на турецкий или индийский регион, пополняете баланс подарочной картой этой страны и уже с него оплачиваете iCloud+. И вот тут новая акция играет вам на руку: оплачивая одно облако, вы получаете еще игры и стриминг в довесок. То есть смена региона перестала быть историей только про оплату, теперь это еще и способ получить два сервиса бесплатно.

Если на каком-то шаге все пошло не так, с картой, оплатой или самим переключением региона, не бейтесь в одиночку. Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут по свежему опыту.

Что важно знать при смене региона

Сама по себе смена региона занимает пару минут в настройках Apple Account, но есть нюансы, из-за которых легко застрять. Перед переключением нужно потратить или вывести остаток на балансе, отменить активные подписки и иногда указать платежный способ нужной страны. Чтобы не собирать эти грабли по одному, лучше сразу свериться с инструкцией, как сменить регион Apple ID во всех подробностях.

Пара важных оговорок. Во-первых, Apple раскатывает бандл постепенно до конца сентября, так что если у вас турецкий или индийский аккаунт, а игры и кино еще не появились, это нормально, просто подождите. Во-вторых, семейный доступ распространяет и хранилище, и Apple TV, и Arcade на всех участников группы, до пяти человек, так что одну подписку реально делить на семью. В-третьих, если раньше у вас была отдельная подписка на Apple TV или Arcade в этих странах, ее закроют и переведут вас на доступ через облако.

Итог простой. Если вы уже держите аккаунт в Турции или Индии, ничего делать не надо, бесплатные Apple TV и Arcade приедут сами. Если сидите на российском регионе и давно хотели и облако подешевле, и кино с играми, это лишний аргумент переключиться, благо один платеж теперь закрывает сразу три сервиса. А тем, кто наоборот планирует вернуться домой в российский регион, важно заранее правильно обнулить баланс, чтобы не потерять деньги.