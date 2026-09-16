Apple TV и Arcade бесплатно навсегда: как получить в России
Apple тихо перекроила свои подписки сразу в сотне с лишним стран, и для многих владельцев iPhone это меняет расклад по деньгам. Где-то к облаку внезапно добавили два платных сервиса и ничего за это не попросили, а где-то оставили все как было. Россия оказалась во второй группе, но именно поэтому история напрямую касается тех, кто давно поглядывает на зарубежный App Store. Ниже разберем, что именно поменялось, в каких регионах теперь выгоднее держать аккаунт и сколько реально придется отдавать в месяц за один и тот же набор сервисов.
Где Apple бесплатно раздает Apple TV и Arcade
Суть новости простая. Больше чем в сотне стран любая платная подписка iCloud+, включая самый дешевый тариф на 50 ГБ, теперь автоматически дает доступ к Apple TV и Apple Arcade. Доплачивать не нужно, сервисы просто появляются у тех, кто уже платит за облако. Каталог Apple Arcade это больше двухсот игр без рекламы и встроенных покупок, а Apple TV это оригинальные сериалы и фильмы вроде Тед Лассо, Убежище и F1.
А теперь главное, ради чего стоит читать дальше. В списке нет США, Великобритании, Канады, Австралии и стран Евросоюза. России там тоже нет. Зато есть Турция, Индия, ОАЭ, Казахстан, Саудовская Аравия, Сингапур и еще под сотню рынков. То есть менять регион на американский ради этой акции бессмысленно, там ничего не поменялось. А вот два самых популярных у россиян направления для смены региона, Турция и Индия, в списке есть.
Отдельно отмечу Турцию. Раньше Apple TV там официально не работал вообще, сервис просто не запускали на этом рынке. Теперь он там появился впервые, и сразу в связке с iCloud+. Всего Apple TV добавили в 59 новых стран, так что охват сервиса вырос до 170 стран. Есть и обратная сторона: там, где заработал новый бандл, Apple TV и Apple Arcade больше нельзя купить как отдельные подписки. Если у вас была отдельная подписка, вас просто переведут на доступ через iCloud+, а прогресс в играх Arcade сохранят.
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Сравниваем счет за подписки: Россия, Турция и Индия
Чтобы понять выгоду, надо сравнивать не абстрактно, а по деньгам за одинаковый набор. Возьмем три сценария: облако iCloud+ на 50 ГБ плюс Apple TV плюс Apple Arcade. В России эти три сервиса покупаются по отдельности, и каждый со своим ценником. В Турции и Индии за те же деньги, что раньше стоило одно облако, теперь идут все три сразу. Цены ниже перевел в рубли по курсу ЦБ на середину сентября 2026 года: доллар около 84 рублей, лира примерно 1,8 рубля, рупия около 0,9 рубля.
|Регион
|iCloud+ 50 ГБ
|Apple TV и Arcade
|Итого в месяц
|Россия
|59 рублей
|199 + 199 рублей
|457 рублей за три подписки
|Турция
|49,99 лиры, примерно 88 рублей
|входят бесплатно
|около 88 рублей за все сразу
|Индия
|75 рупий, примерно 66 рублей
|входят бесплатно
|около 66 рублей за все сразу
Разница получается почти в семь раз. В российском регионе за облако, игры и кино вы формально отдаете около 457 рублей в месяц, а в индийском те же самые сервисы обходятся примерно в 66 рублей. Причем контент абсолютно одинаковый, никаких региональных урезаний по фильмам или играм нет. Единственное, что стоит держать в голове: индийский аккаунт исторически капризнее в оформлении и оплате, а турецкий проще и потому популярнее. Турция удобнее для новичка, Индия дешевле для тех, кто готов повозиться.
Кстати, гоняться за выгодой можно не только на подписках. Если любите находить недорогие гаджеты и аксессуары, загляните в наш канал «Сундук Али-Бабы», там регулярно выкладываем интересные находки с AliExpress.
Оплата подписки в России и других странах
Здесь кроется вторая причина смотреть в сторону чужого региона. Хоть МТС и запустил снова пополнение Apple ID с номера телефона, но этот способ подойдет далеко не всем как минимум из-за необходимости оформлять МТС Premium, а вместе с ним и карту МТС Деньги, чтобы оплата была без комиссии.
На практике схема выглядит так. Вы переключаете аккаунт на турецкий или индийский регион, пополняете баланс подарочной картой этой страны и уже с него оплачиваете iCloud+. И вот тут новая акция играет вам на руку: оплачивая одно облако, вы получаете еще игры и стриминг в довесок. То есть смена региона перестала быть историей только про оплату, теперь это еще и способ получить два сервиса бесплатно.
Если на каком-то шаге все пошло не так, с картой, оплатой или самим переключением региона, не бейтесь в одиночку. Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут по свежему опыту.
Что важно знать при смене региона
Сама по себе смена региона занимает пару минут в настройках Apple Account, но есть нюансы, из-за которых легко застрять. Перед переключением нужно потратить или вывести остаток на балансе, отменить активные подписки и иногда указать платежный способ нужной страны. Чтобы не собирать эти грабли по одному, лучше сразу свериться с инструкцией, как сменить регион Apple ID во всех подробностях.
Пара важных оговорок. Во-первых, Apple раскатывает бандл постепенно до конца сентября, так что если у вас турецкий или индийский аккаунт, а игры и кино еще не появились, это нормально, просто подождите. Во-вторых, семейный доступ распространяет и хранилище, и Apple TV, и Arcade на всех участников группы, до пяти человек, так что одну подписку реально делить на семью. В-третьих, если раньше у вас была отдельная подписка на Apple TV или Arcade в этих странах, ее закроют и переведут вас на доступ через облако.
Итог простой. Если вы уже держите аккаунт в Турции или Индии, ничего делать не надо, бесплатные Apple TV и Arcade приедут сами. Если сидите на российском регионе и давно хотели и облако подешевле, и кино с играми, это лишний аргумент переключиться, благо один платеж теперь закрывает сразу три сервиса. А тем, кто наоборот планирует вернуться домой в российский регион, важно заранее правильно обнулить баланс, чтобы не потерять деньги.