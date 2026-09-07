Опять работает! Как пополнить российский Apple ID без комиссии с номера телефона МТС

Хорошая новость для тех, кто держит на iPhone российский Apple ID. Пополнять его снова можно прямо с номера телефона МТС без комиссии (!!!), и способ этот полностью рабочий, я проверил все шаги на себе. Пока новостные ленты обсуждают, как на Горбушке уже открыли предзаказ iPhone 18 Pro, я решил разобраться с куда более приземленной задачей: как закинуть деньги на аккаунт и спокойно покупать приложения, подписки и музыку без возни с подарочными картами и чужими схемами. Способ работает, но с одним условием, о котором расскажу в первом же разделе.



Оформляем подписку МТС Премиум

Сразу оговорюсь про новости вокруг Apple. Они сейчас выходят одна за другой, недавно вот приглашение на презентацию раскрыло две функции iPhone 18 Pro, но сегодня у нас практика, а не слухи. Главное, что нужно знать: пополнение с номера МТС работает только для подписчиков МТС Премиум. Без этой подписки схема просто не заведется, поэтому начинаем именно с нее.

Оформить подписку проще всего в фирменном приложении оператора, на все уходит пара минут:

Откройте приложение Мой МТС. Перейдите на вкладку Каталог. Выберите подписку Премиум. Введите промокод THANKS09 при оформлении. Подтвердите подключение и дождитесь СМС.

С промокодом первые два месяца обойдутся всего в 99 рублей за каждый. У многих абонентов и вовсе будет доступен бесплатный пробный период, так что стоит заглянуть в приложение и посмотреть, что предлагают именно вам. Промокод вводится в отдельное поле при оформлении, не пропустите его, иначе первый месяц спишется по полной цене.

Как только подписка подключится, оператор пришлет СМС с подтверждением, это и есть сигнал, что можно двигаться дальше. Отключить Премиум потом тоже можно в пару кликов в том же разделе Каталог, никто вас силой держать не будет. Но ради пополнения аккаунта подписка должна оставаться активной, так что имейте это в виду, если планируете закидывать деньги регулярно. Хотите первыми узнавать про такие рабочие лайфхаки для айфона? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Пополняем МТС Кошелек для оплаты

Теперь готовим деньги. Если у вас на iPhone настроен второй Apple ID на iPhone и вы возились с запросами пароля, это отдельная история, а нам сейчас нужен МТС Кошелек, именно с него спишутся средства. Пополнить его можно там же, в приложении оператора.

Откройте Мой МТС и перейдите на вкладку Деньги. Зайдите в раздел Платежи и переводы. Выберите пункт На кошелек. Пополните кошелек на нужную вам сумму.

Сумму лучше сразу закладывать с небольшим запасом. Если планируете купить конкретное приложение или продлить подписку, добавьте пару десятков рублей сверху, чтобы потом не бегать пополнять кошелек во второй раз из-за нехватки.

Тут есть приятный момент с комиссией. Если у вас оформлена карта МТС Деньги, перевод на кошелек пройдет без комиссии вообще. Карту, кстати, можно бесплатно открыть прямо в этом же приложении, если ее еще нет, выпускается она виртуально и почти сразу готова к работе. Переводить получится и с карты другого банка, комиссия там чисто символическая. Я проверил на себе: перевел 118 рублей с Альфы и отдал за это 3,54 рубля, то есть буквально копейки, о которых даже думать не стоит. На фоне того, что за подарочные карты Apple перекупщики накидывали куда больше, это вообще не расход.

Не получается пополнить кошелек или запутались в разделах приложения? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут по шагам.

Привязываем номер МТС к Apple ID

Осталось убедиться, что номер телефона привязан к аккаунту Apple. Кстати, если вас волновало, почему фото и видео в iCloud заливаются даже без подписки, это тема для отдельного разбора, а мы возвращаемся к оплате. Если номер вы еще не добавляли, сделать это недолго.

Откройте Настройки на iPhone и нажмите на ваш аккаунт вверху. Выберите пункт Оплата и доставка. Нажмите Добавить способ оплаты. Введите номер телефона МТС. Подтвердите привязку кодом из СМС.

После этого номер закрепится за вашим Apple ID как способ оплаты, и система будет списывать деньги именно с баланса МТС. Если раньше вы платили картой, ничего страшного, новый способ просто добавится к списку, и вы в любой момент сможете выбрать удобный вариант при покупке.

Настройка эта разовая. Один раз добавили номер, подтвердили его кодом, и больше к этому экрану возвращаться не придется. Если на этом шаге код из СМС не приходит, проверьте, что вводите номер того же оператора, на котором оформлена подписка и лежат деньги в кошельке. Все три вещи, подписка, кошелек и привязанный номер, должны быть на одной симке.

Пополняем баланс Apple ID

Финальный шаг, ради которого все и затевалось. Когда подписка активна, кошелек пополнен, а номер привязан, можно закидывать деньги напрямую на аккаунт Apple. Делается это в самом App Store, отдельное приложение или сайт не нужны, весь процесс уложится в несколько касаний.

Откройте App Store и нажмите на значок аккаунта в правом верхнем углу. Выберите пункт Пополнить баланс. Укажите готовую сумму или введите свою, но не менее 100 рублей. Подтвердите оплату.

Деньги приходят на баланс практически мгновенно, это я тоже проверил лично, никакого ожидания по несколько часов. На почту и в аккаунт приходит подтверждение о пополнении, так что вы сразу увидите новую сумму на балансе App Store.

Дальше эти средства можно тратить на что угодно: приложения, игры, подписки вроде iCloud+ или Apple Music, покупки внутри программ. Все работает так же, как раньше работали подарочные карты, только теперь без поиска этих карт по интернету и переплаты перекупщикам. Если пополнение вдруг не проходит, первым делом проверьте, активна ли подписка Премиум и хватает ли денег на самом кошельке, чаще всего затык именно в одном из этих двух пунктов.

Теперь, когда с балансом разобрались, тратить деньги можно не только в App Store. За годными находками и скидками с AliExpress заглядывайте в наш канал Сундук Али-Бабы в МАКС, там регулярно попадаются полезные штуки для айфона и не только.