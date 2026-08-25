AirPods 5 выйдут вместе с новыми iPhone. Что известно о наушниках Apple

Кирилл Пироженко

Осенняя презентация Apple обещает быть плотной. Кроме новых iPhone и часов, компания готова обновить и наушники, причем сразу в двух вариантах. Недавно бета-версия macOS 26.7 раскрыла больше 20 устройств, которые Apple готовит к выходу, и AirPods 5 среди них занимают отдельное место. Собрал все, что известно о новых наушниках прямо сейчас, и разложил, когда их стоит ждать.

Новые AirPods 5 выйдут в двух версиях: с ANC и без него. Фото.

Новые AirPods 5 выйдут в двух версиях: с ANC и без него

AirPods 5 могут показать уже 9 сентября

По данным Bloomberg, Apple способна анонсировать AirPods 5 уже на ближайшем осеннем событии. Марк Гурман пишет, что презентация ожидается 9 сентября, и на ней компания покажет не только наушники. В программе первый складной iPhone, линейка iPhone 18 Pro и новые Apple Watch. AirPods 5 — это обновление базовых наушников, и линейку последний раз освежали еще в 2024 году, так что апдейт назрел.

Формулировка важна: наушники покажут не отдельным событием, а прямо на iPhone-презентации, вместе с флагманами. Для базовых AirPods это привычный формат, Apple любит анонсировать доступные наушники в тени старших моделей, чтобы они разошлись как импульсная покупка вслед за новым смартфоном.

AirPods 5 могут показать уже 9 сентября. Гурман подтверждает выход наушников. Фото.

Гурман подтверждает выход наушников

Самое интересное в другом. После основного материала Гурман добавил в X уточнение: наушники выйдут в двух вариантах — обычном и с активным шумоподавлением. То есть повторится схема AirPods 4, где покупатель сам выбирает, нужна ему функция ANC или нет. Разница в цене между версиями обычно небольшая, и именно она делает шумоподавление доступнее, чем в старших AirPods Pro.

При этом Apple явно копит идеи для более смелых версий. Компания уже показала на видео работу камер в наушниках, но это отдельная история, которая к сентябрьским AirPods 5 отношения не имеет.

Что изменится в AirPods 5 — пока неизвестно

Здесь придется набраться терпения: конкретики по различиям пока почти нет. Известно, что AirPods 4 вышли в сентябре 2024 года и тоже предлагались в двух исполнениях — с шумоподавлением и без. В США они стоят от 129 до 179 долларов, то есть примерно от 12 000 до 17 000 рублей по текущему курсу. Логично ожидать, что AirPods 5 встанут в ту же ценовую вилку или чуть выше.

Чем именно новая модель будет лучше предшественника, Apple не раскрывает, а инсайдеры пока молчат. Из логичного можно ждать более свежий чип для стабильного соединения и работы с Apple Intelligence, чуть более долгую автономность и, возможно, доработанное шумоподавление в старшей версии. Но это осторожные предположения, а не подтвержденные факты.

Что изменится в AirPods 5 — пока неизвестно. Внешний вид наушников, скорее всего, останется неизменным. Фото.

Внешний вид наушников, скорее всего, останется неизменным

Отдельный вопрос — дизайн и посадка. AirPods 4 получили новую форму корпуса без силиконовых амбушюр, и она нравится не всем. Сохранит ли Apple тот же подход или вернет сменные насадки хотя бы в версии с ANC, пока неизвестно. До недавнего времени AirPods 5 вообще ждали только в 2027 году, так что сентябрьский анонс — приятная неожиданность для тех, кто присматривался к обновлению.

Параллельно с обычными наушниками Apple ведет и куда более амбициозный проект. В коде системы уже нашлись подсказки, и macOS раскрыла умения будущих камер в AirPods. Так что разговоров о наушниках в этом году будет много, и мы разбираем каждую утечку. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы ничего не пропустить.

AirPods с камерами выйдут только в следующем году

А вот самую футуристичную версию наушников в сентябре не покажут. По данным Гурмана, AirPods с камерами появятся не раньше следующего года. Apple разрабатывает сразу две такие модели, и обе завязаны на искусственный интеллект: камеры будут работать в связке с Visual Intelligence и Siri, чтобы наушники понимали, что происходит вокруг вас.

Идея звучит непривычно, но логика в ней есть. Камера в наушнике видит примерно то же, что и вы, а значит ассистент сможет подсказывать прямо в реальном времени — перевести вывеску, распознать объект или дать контекст без того, чтобы доставать iPhone из кармана. Это тот сценарий, ради которого Apple вообще развивает Visual Intelligence.

AirPods с камерами выйдут только в следующем году. А вот AirPods с камерами придется подождать. Фото.

А вот AirPods с камерами придется подождать

Историю уже сопровождают неожиданные повороты. Ходили даже слухи, что Apple отменила наушники с камерами, хотя устройство успели засветить на видео. Кстати, этот ролик попал в сеть по забавной причине: демонстрацию камер случайно вшили в релиз-кандидат macOS 26.7, но кадры так и не показали, чем именно новинка отличается от привычных AirPods внешне.

Пока это лишь наброски того, что нас ждет через год. Не разобрались, какие AirPods сейчас брать, или запутались в утечках? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут.

Что еще Apple представит на осенней презентации

Наушники — лишь часть большого осеннего обновления. По тому же отчету Bloomberg, Apple готовит новый Mac mini, причем он может выйти даже раньше самой сентябрьской презентации, отдельным анонсом в ближайшие дни.

Обновятся и часы. Apple выпустит новые Apple Watch с небольшими изменениями: улучшенным трекингом фитнеса и керамическим корпусом для версии Series 12. Ничего революционного, но приятные детали для тех, кто следит за здоровьем.

В планах компании значится и iPad mini с OLED-экраном. Вместе со складным iPhone, линейкой iPhone 18 Pro и свежими AirPods это делает нынешнюю осень одной из самых насыщенных за последние годы. Событие 9 сентября обещает собрать сразу несколько долгожданных новинок в один вечер.

И небольшой практичный совет напоследок. К новым наушникам почти всегда хочется докупить аксессуары — чехол, держатель или запасной кабель, и часто их можно взять заметно дешевле. Такие выгодные находки я собираю в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, загляните туда перед покупкой.

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