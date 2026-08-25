AirPods 5 выйдут вместе с новыми iPhone. Что известно о наушниках Apple

Осенняя презентация Apple обещает быть плотной. Кроме новых iPhone и часов, компания готова обновить и наушники, причем сразу в двух вариантах. Недавно бета-версия macOS 26.7 раскрыла больше 20 устройств, которые Apple готовит к выходу, и AirPods 5 среди них занимают отдельное место. Собрал все, что известно о новых наушниках прямо сейчас, и разложил, когда их стоит ждать.



AirPods 5 могут показать уже 9 сентября

По данным Bloomberg, Apple способна анонсировать AirPods 5 уже на ближайшем осеннем событии. Марк Гурман пишет, что презентация ожидается 9 сентября, и на ней компания покажет не только наушники. В программе первый складной iPhone, линейка iPhone 18 Pro и новые Apple Watch. AirPods 5 — это обновление базовых наушников, и линейку последний раз освежали еще в 2024 году, так что апдейт назрел.

Формулировка важна: наушники покажут не отдельным событием, а прямо на iPhone-презентации, вместе с флагманами. Для базовых AirPods это привычный формат, Apple любит анонсировать доступные наушники в тени старших моделей, чтобы они разошлись как импульсная покупка вслед за новым смартфоном.

Самое интересное в другом. После основного материала Гурман добавил в X уточнение: наушники выйдут в двух вариантах — обычном и с активным шумоподавлением. То есть повторится схема AirPods 4, где покупатель сам выбирает, нужна ему функция ANC или нет. Разница в цене между версиями обычно небольшая, и именно она делает шумоподавление доступнее, чем в старших AirPods Pro.

При этом Apple явно копит идеи для более смелых версий. Компания уже показала на видео работу камер в наушниках, но это отдельная история, которая к сентябрьским AirPods 5 отношения не имеет.

Что изменится в AirPods 5 — пока неизвестно

Здесь придется набраться терпения: конкретики по различиям пока почти нет. Известно, что AirPods 4 вышли в сентябре 2024 года и тоже предлагались в двух исполнениях — с шумоподавлением и без. В США они стоят от 129 до 179 долларов, то есть примерно от 12 000 до 17 000 рублей по текущему курсу. Логично ожидать, что AirPods 5 встанут в ту же ценовую вилку или чуть выше.

Чем именно новая модель будет лучше предшественника, Apple не раскрывает, а инсайдеры пока молчат. Из логичного можно ждать более свежий чип для стабильного соединения и работы с Apple Intelligence, чуть более долгую автономность и, возможно, доработанное шумоподавление в старшей версии. Но это осторожные предположения, а не подтвержденные факты.

Отдельный вопрос — дизайн и посадка. AirPods 4 получили новую форму корпуса без силиконовых амбушюр, и она нравится не всем. Сохранит ли Apple тот же подход или вернет сменные насадки хотя бы в версии с ANC, пока неизвестно. До недавнего времени AirPods 5 вообще ждали только в 2027 году, так что сентябрьский анонс — приятная неожиданность для тех, кто присматривался к обновлению.

Параллельно с обычными наушниками Apple ведет и куда более амбициозный проект. В коде системы уже нашлись подсказки, и macOS раскрыла умения будущих камер в AirPods. Так что разговоров о наушниках в этом году будет много, и мы разбираем каждую утечку. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы ничего не пропустить.

AirPods с камерами выйдут только в следующем году

А вот самую футуристичную версию наушников в сентябре не покажут. По данным Гурмана, AirPods с камерами появятся не раньше следующего года. Apple разрабатывает сразу две такие модели, и обе завязаны на искусственный интеллект: камеры будут работать в связке с Visual Intelligence и Siri, чтобы наушники понимали, что происходит вокруг вас.

Идея звучит непривычно, но логика в ней есть. Камера в наушнике видит примерно то же, что и вы, а значит ассистент сможет подсказывать прямо в реальном времени — перевести вывеску, распознать объект или дать контекст без того, чтобы доставать iPhone из кармана. Это тот сценарий, ради которого Apple вообще развивает Visual Intelligence.

Историю уже сопровождают неожиданные повороты. Ходили даже слухи, что Apple отменила наушники с камерами, хотя устройство успели засветить на видео. Кстати, этот ролик попал в сеть по забавной причине: демонстрацию камер случайно вшили в релиз-кандидат macOS 26.7, но кадры так и не показали, чем именно новинка отличается от привычных AirPods внешне.

Пока это лишь наброски того, что нас ждет через год. Не разобрались, какие AirPods сейчас брать, или запутались в утечках? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут.

Что еще Apple представит на осенней презентации

Наушники — лишь часть большого осеннего обновления. По тому же отчету Bloomberg, Apple готовит новый Mac mini, причем он может выйти даже раньше самой сентябрьской презентации, отдельным анонсом в ближайшие дни.

Обновятся и часы. Apple выпустит новые Apple Watch с небольшими изменениями: улучшенным трекингом фитнеса и керамическим корпусом для версии Series 12. Ничего революционного, но приятные детали для тех, кто следит за здоровьем.

В планах компании значится и iPad mini с OLED-экраном. Вместе со складным iPhone, линейкой iPhone 18 Pro и свежими AirPods это делает нынешнюю осень одной из самых насыщенных за последние годы. Событие 9 сентября обещает собрать сразу несколько долгожданных новинок в один вечер.

И небольшой практичный совет напоследок. К новым наушникам почти всегда хочется докупить аксессуары — чехол, держатель или запасной кабель, и часто их можно взять заметно дешевле. Такие выгодные находки я собираю в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, загляните туда перед покупкой.