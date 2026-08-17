Как купить билеты на концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге

Кирилл Пироженко

Канье Уэст впервые приезжает в Россию, и это уже само по себе новость года для меломанов. Рэпера, которого называют то Ye, то самым скандальным артистом планеты, ждут на двух концертах в Санкт-Петербурге — 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Билеты уже в продаже, цены гуляют в огромном диапазоне, а формат шоу обещает быть таким, какого на российских стадионах еще не было. Как раз на этом концерте вам пригодится наша инструкция, как снимать вертикальное и горизонтальное видео одновременно, чтобы не выбирать между сторис и красивым кадром на память.

Концерт Канье всегда глобальное шоу. Фото.

Концерт Канье всегда глобальное шоу

ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Не концерт, а шоу вокруг вращающейся сцены-шара

Если коротко, это не обычный концерт с рэпером у микрофона. Тур Ye построен вокруг гигантской конструкции: посреди поля вырастает огромный купол-полусфера, похожий на вращающуюся планету. По нему идут проекции, вокруг дым, фейерверки и световое шоу, а сам артист появляется на вершине этого шара. В Тбилиси и Стамбуле такое зрелище собирало по сто тысяч человек, а стамбульский концерт вообще назвали самым массовым платным стадионным выступлением в истории.

Для Петербурга это первый визит артиста такого калибра за долгое время. Организатором выступает агентство Say Agency, площадкой — «Газпром Арена», одна из немногих в стране, где такую сцену реально собрать. По сути вы идете не столько на песни, сколько на большое визуальное представление, где музыка — лишь часть картинки. В программу обычно входят и старые хиты вроде Stronger и Runaway, и свежие треки с последнего альбома Bully, так что заранее прикинуть сетлист вполне реально.

Не концерт, а шоу вокруг вращающейся сцены-шара. Декорации и сцена на его концерте впечатляют. Фото.

Декорации и сцена на его концерте впечатляют

Такие иммерсивные шоу вообще меняют то, как мы воспринимаем живые выступления, и технологии двигаются в ту же сторону. Если интересно, куда все это идет дальше, почитайте, когда выйдут умные очки Apple и что они будут уметь: там та же логика смешения реальности и картинки.

Хотите первыми узнавать про такие события и не пропустить старт продаж на будущие концерты? Подписывайтесь на наш канал в Telegram и МАКС, мы там разбираем все громкие новости.

Ценник от 9 до 160 тысяч и как в нем не потеряться

Разброс цен реально большой: официально билеты стоят от 9 до 160 тысяч рублей. Самые доступные места — на верхних ярусах стадиона, там ценник держится в районе 9-15 тысяч. Если хочется оказаться в гуще событий, есть танцпол прямо у сцены-шара, вход туда стоит около 25 тысяч рублей. Дальше цена растет в зависимости от того, насколько близко к куполу вы хотите стоять и какой сектор выбираете.

Категория места Примерная цена
Верхние ярусы стадиона от 9 000 до 15 000 ₽
Танцпол у сцены-шара от 25 000 ₽
Секторы у купола и премиум до 160 000 ₽

Важный момент, о котором забывают почти все: к стоимости билета добавляется сервисный сбор в 10%. То есть билет за 9 тысяч на кассе превратится примерно в 9 900 рублей, а место на танцполе за 25 тысяч — в 27 500. На дорогих категориях эта наценка ощущается сильнее всего, так что закладывайте ее в бюджет заранее и смотрите на итоговую сумму, а не на цифру из афиши. Если идете ради картинки и хотите видеть весь купол целиком, брать танцпол не всегда лучший вариант: с верхних ярусов проекции и световое шоу часто читаются даже эффектнее.

Оформляем билет в Safari за пару минут

Покупка занимает пару минут прямо со смартфона, отдельное приложение ставить не нужно. Порядок действий такой:

Оформляем билет в Safari за пару минут. Покупка осуществляется в пару касаний. Фото.

Покупка осуществляется в пару касаний

  1. Откройте в Safari официальный сайт продаж yerussia2026.ru — именно он ведет на проверенную кассу Intickets.
  2. Выберите дату — 10 или 11 октября. Кнопки с датами стоят прямо на главной, тапаете нужную и попадаете на схему зала.
  3. На интерактивной схеме «Газпром Арены» выберите сектор и конкретное место. Цвет и цена подсвечиваются сразу, ориентироваться по бюджету удобно.
  4. Проверьте итоговую сумму с учетом сервисного сбора и переходите к оплате картой. Билет придет на почту в виде электронного QR-кода, его достаточно показать на входе прямо с экрана айфона.

Совет из личного опыта: не тяните с хорошими местами. На концерте Ye в Тбилиси все 70 тысяч билетов разлетелись за несколько часов, и Петербург вряд ли станет исключением. Чем ближе к дате, тем меньше остается выгодных секторов.

Кстати, пока ждете октября, есть смысл освежить дискографию. Мы рассказывали, как добавить свои песни в Яндекс Музыку, чтобы собрать личный плейлист под настроение и приехать на стадион уже во всеоружии.

Собираемся на стадион: повербанк, ранний вход и плейлист

Первым делом зарядите айфон полностью и возьмите повербанк. Снимать такое шоу вы точно захотите, а купол с проекциями сажает батарею на видео быстрее обычного. И приезжайте заранее: два стадионных концерта подряд означают серьезные очереди на вход и досмотр, а хорошее место в танцполе лучше занять до основного наплыва.

Собираемся на стадион: повербанк, ранний вход и плейлист. Звезды такой величины не приезжали в Россию уже давно. Фото.

Звезды такой величины не приезжали в Россию уже давно

По музыке тоже стоит подготовиться. Если хотите подпевать не только главным хитам, а всему сету, соберите заранее подборку треков. Мы показывали, как найти музыку из роликов TikTok и других видео: тот же прием выручает, когда хочется опознать малознакомый трек из концертного сетлиста.

Если что-то не получается с покупкой билета или остались вопросы по площадке, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут и помогут разобраться.

Обзоры приложений для iOS и MacСмартфоны AppleСоветы по работе с Apple
Новости по теме: Смартфоны Apple
Чем iPhone 18 Pro Max будет отличаться от iPhone 18 Pro. Фото.
Чем iPhone 18 Pro Max будет отличаться от iPhone 18 Pro
На YouTube провели презентацию iPhone 18 Pro и складного iPhone Ultra раньше Apple. Фото.
На YouTube провели презентацию iPhone 18 Pro и складного iPhone Ultra раньше Apple
5 привычных инструментов, которые заменит ваш iPhone. Фото.
5 привычных инструментов, которые заменит ваш iPhone