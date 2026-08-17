Как купить билеты на концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге

Канье Уэст впервые приезжает в Россию, и это уже само по себе новость года для меломанов. Рэпера, которого называют то Ye, то самым скандальным артистом планеты, ждут на двух концертах в Санкт-Петербурге — 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Билеты уже в продаже, цены гуляют в огромном диапазоне, а формат шоу обещает быть таким, какого на российских стадионах еще не было. Как раз на этом концерте вам пригодится наша инструкция, как снимать вертикальное и горизонтальное видео одновременно, чтобы не выбирать между сторис и красивым кадром на память.



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Не концерт, а шоу вокруг вращающейся сцены-шара

Если коротко, это не обычный концерт с рэпером у микрофона. Тур Ye построен вокруг гигантской конструкции: посреди поля вырастает огромный купол-полусфера, похожий на вращающуюся планету. По нему идут проекции, вокруг дым, фейерверки и световое шоу, а сам артист появляется на вершине этого шара. В Тбилиси и Стамбуле такое зрелище собирало по сто тысяч человек, а стамбульский концерт вообще назвали самым массовым платным стадионным выступлением в истории.

Для Петербурга это первый визит артиста такого калибра за долгое время. Организатором выступает агентство Say Agency, площадкой — «Газпром Арена», одна из немногих в стране, где такую сцену реально собрать. По сути вы идете не столько на песни, сколько на большое визуальное представление, где музыка — лишь часть картинки. В программу обычно входят и старые хиты вроде Stronger и Runaway, и свежие треки с последнего альбома Bully, так что заранее прикинуть сетлист вполне реально.

Такие иммерсивные шоу вообще меняют то, как мы воспринимаем живые выступления, и технологии двигаются в ту же сторону. Если интересно, куда все это идет дальше, почитайте, когда выйдут умные очки Apple и что они будут уметь: там та же логика смешения реальности и картинки.

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Ценник от 9 до 160 тысяч и как в нем не потеряться

Разброс цен реально большой: официально билеты стоят от 9 до 160 тысяч рублей. Самые доступные места — на верхних ярусах стадиона, там ценник держится в районе 9-15 тысяч. Если хочется оказаться в гуще событий, есть танцпол прямо у сцены-шара, вход туда стоит около 25 тысяч рублей. Дальше цена растет в зависимости от того, насколько близко к куполу вы хотите стоять и какой сектор выбираете.

Категория места Примерная цена Верхние ярусы стадиона от 9 000 до 15 000 ₽ Танцпол у сцены-шара от 25 000 ₽ Секторы у купола и премиум до 160 000 ₽

Важный момент, о котором забывают почти все: к стоимости билета добавляется сервисный сбор в 10%. То есть билет за 9 тысяч на кассе превратится примерно в 9 900 рублей, а место на танцполе за 25 тысяч — в 27 500. На дорогих категориях эта наценка ощущается сильнее всего, так что закладывайте ее в бюджет заранее и смотрите на итоговую сумму, а не на цифру из афиши. Если идете ради картинки и хотите видеть весь купол целиком, брать танцпол не всегда лучший вариант: с верхних ярусов проекции и световое шоу часто читаются даже эффектнее.

Оформляем билет в Safari за пару минут

Покупка занимает пару минут прямо со смартфона, отдельное приложение ставить не нужно. Порядок действий такой:

Откройте в Safari официальный сайт продаж yerussia2026.ru — именно он ведет на проверенную кассу Intickets. Выберите дату — 10 или 11 октября. Кнопки с датами стоят прямо на главной, тапаете нужную и попадаете на схему зала. На интерактивной схеме «Газпром Арены» выберите сектор и конкретное место. Цвет и цена подсвечиваются сразу, ориентироваться по бюджету удобно. Проверьте итоговую сумму с учетом сервисного сбора и переходите к оплате картой. Билет придет на почту в виде электронного QR-кода, его достаточно показать на входе прямо с экрана айфона.

Совет из личного опыта: не тяните с хорошими местами. На концерте Ye в Тбилиси все 70 тысяч билетов разлетелись за несколько часов, и Петербург вряд ли станет исключением. Чем ближе к дате, тем меньше остается выгодных секторов.

Кстати, пока ждете октября, есть смысл освежить дискографию. Мы рассказывали, как добавить свои песни в Яндекс Музыку, чтобы собрать личный плейлист под настроение и приехать на стадион уже во всеоружии.

Собираемся на стадион: повербанк, ранний вход и плейлист

Первым делом зарядите айфон полностью и возьмите повербанк. Снимать такое шоу вы точно захотите, а купол с проекциями сажает батарею на видео быстрее обычного. И приезжайте заранее: два стадионных концерта подряд означают серьезные очереди на вход и досмотр, а хорошее место в танцполе лучше занять до основного наплыва.

По музыке тоже стоит подготовиться. Если хотите подпевать не только главным хитам, а всему сету, соберите заранее подборку треков. Мы показывали, как найти музыку из роликов TikTok и других видео: тот же прием выручает, когда хочется опознать малознакомый трек из концертного сетлиста.

Если что-то не получается с покупкой билета или остались вопросы по площадке, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут и помогут разобраться.