Какой аэрогриль выбрать для дома в 2026 году. Рейтинг лучших моделей

Аэрогриль давно перестал быть экзотикой и превратился в главного помощника на кухне: жарит без масла, запекает, готовит стейки и даже сушит фрукты. Но моделей на полках десятки, и легко растеряться, какой аэрогриль купить в 2026 году, чтобы не переплатить и не разочароваться. Мы собрали пять актуальных аэрогрилей с разным характером и бюджетом, сравнили их по мощности, объёму и удобству и разобрались, кто претендует на звание лучшего аэрогриля. Кстати, если технику для кухни вы обновляете основательно, у нас есть и отдельная подборка рожковых кофемашин для дома.



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BORK G510: нержавеющая сталь и 12 программ

Аэрогриль BORK G510 возглавляет нашу подборку за счёт сочетания трёх вещей: премиальных материалов, широкой функциональности и продуманной экосистемы. Если вы на стадии выбора и решаете, какой аэрогриль взять для дома, эта модель даёт ответ без оговорок.

Характеристика Значение Мощность 2000–2400 Вт Объём корзины 4,8 л Температура нагрева до 200 °C (сушка от 40 °C) Число программ 12 Материал корпуса нержавеющая сталь и пластик

Ключевое отличие модели — корпус из нержавеющей стали. В отличие от пластиковых приборов, нержавеющая сталь не впитывает запахи, не желтеет со временем и служит дольше, что напрямую влияет на срок эксплуатации.

Функциональность подобрана под ежедневные задачи. В наборе 12 автоматических программ и отдельный режим дегидратации (сушка при 40–90 °C, до 10 часов), а объём корзины 4,8 л рассчитан на семью из 2–4 человек. Мощности 2000–2400 Вт хватает для быстрого нагрева до 200 °C, а приготовление без масла делает готовку легче и полезнее.

Отдельная часть экосистемы — фирменное мобильное приложение с рецептами. Оно подсказывает режимы под конкретные блюда и помогает освоить здоровую готовку без лишних экспериментов. Все плюсы:

Корпус из нержавеющей стали: долговечность и стойкость к запахам.

12 автоматических программ под разные блюда.

Режим дегидратации до 10 часов.

Фирменное приложение с рецептами.

По совокупности материалов и функций BORK G510 обоснованно претендует на звание лучшего аэрогриля в подборке. Это достойный выбор для семьи, которая ценит долговечные материалы, набор программ на каждый день и готовку на 4 человека.

Аэрогриль BORK

Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L: управление через Mi Home

Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L делает ставку на умную готовку и большой объём, и это один из главных претендентов, если вы ищете аэрогриль с приложением. Модель поддерживает управление через Mi Home, встраивается в экосистему умного дома и слушается голосовых команд, так что запустить обжарку можно даже с дивана.

Объём чаши 6.5 л Мощность 1800 Вт Программы 12 автопрограмм Температура 40–220 °C Управление электронное + приложение Mi Home Особенности отсрочка старта, поддержание тепла, голосовое управление Комплект корзина, низкая и высокая решётки Примерная цена от ~10 000 ₽

Чаши на 6.5 литра хватает на семью, а 12 автопрограмм и диапазон 40–220 °C закрывают почти все сценарии: от хрустящего картофеля без масла до мягкой выпечки. Внутри работает циркуляция горячего воздуха, корочка выходит ровной. Есть отсрочка старта и поддержание тепла. Без оговорок не обошлось: корпус пластиковый, смотрового окна нет, готовность проверяют, выдвигая чашу, а кабель коротковат. Для тех, кто уже в экосистеме Xiaomi, это логичный вариант на каждый день, а если под тот же умный дом хочется докупить что-то ещё, мы недавно разбирали, что взять на распродаже — от мелочи до крупной техники со скидками.

Аэрогриль Xiaomi

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Polaris PAF 6003W: фритюрница, гриль и мини-духовка в одном

Polaris PAF 6003W Wi-Fi IQ Home совмещает фритюрницу, гриль и мини-духовку в одном корпусе. Управление идёт через цветной сенсорный дисплей и приложение Polaris IQ Home, а 8 автопрограмм дополняются набором из 300+ ручных режимов, где время и температуру можно подогнать под блюдо. За равномерность отвечает технология TurboFlow 360°: горячий воздух гоняется по кругу, поэтому крылышки и овощи подрумяниваются со всех сторон.

Объём чаши 6 л Мощность 1800 Вт Программы 8 автопрограмм + 300+ ручных режимов Управление цветной сенсорный дисплей + Wi-Fi (Polaris IQ Home) Технология TurboFlow 360° Покрытие антипригарное, можно в посудомойку Комплект 2 решётки: гриль из нержавейки и антипригарная Примерная цена от ~15 000 ₽

С мощностью 1800 Вт готовит быстро. Чаша на 6 литров с антипригаром спокойно отправляется в посудомойку, в комплекте две решётки. Смотрового окна нет, корпус пластиковый, без премиального лоска. Зато функциональности с запасом. Крепкий выбор, если важны умное управление и гибкие настройки за разумные деньги.

Аэрогриль Polaris

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Tefal Easy Fry POP: компактная мультипечь на 5 литров

Tefal Easy Fry POP EY245GE0 берёт компактностью и простотой — это удобный вариант для пары или небольшой семьи. Мультипечь на 5 литров готовит 2–4 порции, а сенсорный цифровой дисплей и 10 автопрограмм плюс ручной режим запускают готовку одним касанием: картофель фри, стейк, рыба, наггетсы, десерт. Циркуляция горячего воздуха позволяет жарить с минимумом масла, до 99% меньше, чем на сковороде.

Объём чаши 5 л Мощность 1500 Вт Программы 11 (10 авто + 1 ручная) Управление сенсорное, цифровой дисплей Приложение My Tefal Особенности таймер отсрочки старта, съёмная чаша, антипригар Примерная цена от ~11 000 ₽

Рецепты подскажет приложение My Tefal, есть таймер отсрочки старта и съёмная чаша, которую легко мыть. Для тех, кто не гонится за максимальным объёмом, это аккуратный вариант на каждый день. Минусы вытекают из достоинств: 5 литров и 1500 Вт хватает не всем, для большой компании прибор мелковат, окна нет. Но свою роль за понятные деньги POP отыгрывает уверенно.

Аэрогриль Tefal

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Weissgauff WAF 706 DB: много функций по минимальной цене

Weissgauff WAF 706 DB Compact Fry — самый бюджетный участник подборки. За небольшие деньги пользователь получает чашу на 6 литров, сенсорное управление и 8 автопрограмм: фри, мясо, крылья, птица, рыба, овощи, выпечка и режим дегидратора до 9 часов, что редкость в этом сегменте.

Объём чаши 6 л Мощность 1750 Вт Программы 8 автопрограмм Температура 60–200 °C Управление сенсорное Особенности циркуляция 360°, режим дегидратора до 9 ч, внутренняя подсветка, таймер с автоотключением Корпус пластик, внутри нержавеющая сталь Примерная цена от ~4 000 ₽

Горячий воздух циркулирует по схеме 360°, есть внутренняя подсветка, сигнал о перемешивании и таймер с автоотключением. Для своей цены набор функций приятно удивляет. Но трезво: 1750 Вт и потолок в 200 °C скромнее, чем у старших моделей, корпус пластиковый, сборка соответствует цене. Смотрового окна нет, выручает подсветка. Если нужна рабочая модель на каждый день без переплаты за бренд, эта честно делает своё дело.

Аэрогриль Weissgauff

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Какой аэрогриль выбрать: сравнение и вывод

Если собрать все модели в таблицу, сразу видно, кто сильнее под конкретную задачу. Xiaomi берёт умным управлением и объёмом, Polaris делает ставку на функциональность и Wi-Fi, Tefal подкупает компактностью, а Weissgauff привлекает минимальной ценой. Каждая хороша в своей нише и под свой бюджет.

Модель Объём Мощность Программы Управление Примерная цена BORK G510 4,8 л 2000–2400 Вт 12 электронное 36 000 ₽ Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L 6.5 л 1800 Вт 12 электронное + Wi-Fi от ~9 000 ₽ Polaris PAF 6003W 6 л 1800 Вт 8 + 300 ручных сенсор + Wi-Fi от ~10 000 ₽ Tefal Easy Fry POP EY245GE0 5 л 1500 Вт 11 сенсорное от ~10 000 ₽ Weissgauff WAF 706 DB 6 л 1750 Вт 8 сенсорное от ~4 000 ₽

На этом фоне BORK G510 занимает верхнюю строчку. У него самая высокая мощность 2000–2400 Вт в подборке, полноценные 12 программ с выпечкой и режимом дегидратации, корпус из нержавеющей стали вместо пластика и австралийская инженерия с премиум-подходом к сборке и нагреву.

Аэрогриль BORK

Там, где бюджетные модели экономят на материалах, BORK играет в другой лиге по отделке, нагреву и продуманности. Если бюджет не главный ограничитель и хочется долговечной, статусной вещи на кухне, выбор очевиден в его пользу.