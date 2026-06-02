Купил 10 товаров с AliExpress по совету подписчиков — рассказываю, что из этого вышло

Иван Герасимов

Я всегда читаю, что пишут в комментариях и чем делятся наши читатели — и иногда там попадаются такие находки с Алика, что рука сама тянется к корзине. В этот раз набралось столько советов, что я не выдержал и заказал сразу десять товаров, которые чаще всего мелькали в рекомендациях. Получилось интересно: что-то приятно удивило, что-то заставило задуматься. К слову, в прошлый раз я заходил на AliExpress впервые за год и завис на целый час, разбирая находки — а теперь делюсь тем, что насоветовали вы.

Собрали крутые товары по советам наших читателей. Фото.

Собрали крутые товары по советам наших читателей

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Защитное стекло для iPhone 17 Pro Max с набором для установки

Защитное стекло для iPhone 17 Pro Max с набором для установки. Такое стекло может наклеить любой своими руками. Фото.

Такое стекло может наклеить любой своими руками

Это стекло от Nillkin мне посоветовали в комментариях, причём с акцентом на комплект для установки — мол, без него поклейка превращается в лотерею. Заказал, проверил: рамка для установки ставит стекло идеально ровно, без пузырей и перекосов, даже руки трястись не успевают. Бренд в защите экранов давно собаку съел, так что качество предсказуемое. Читатели не подвели — клеится за минуту, держит удары, олеофобка не стирается через неделю. Один из тех случаев, когда чужой совет экономит и деньги, и нервы.

Цена: 880 рублей

Стекло для Айфона

Зарядка на 65 Вт с переходниками для разных розеток

Зарядка на 65 Вт с переходниками для разных розеток. Зарядка очень плоская — прилегает прямо к стене. Фото.

Зарядка очень плоская — прилегает прямо к стене

Зарядку UGREEN оценят все, кто много мотается по миру — и расхваливал её именно за дорожный сценарий. Плоский корпус зарядки не оттягивает сумку, а в комплекте идут переходники под розетки разных стран, так что не нужно везти отдельный адаптер. UGREEN на 65 Вт спокойно тянет ноутбук и параллельно заряжает телефон. Взял по совету, проверил в поездке — все четко. Теперь это первое, что отправляется в чемодан перед вылетом, ещё до зубной щётки.

Цена: 2400 рублей

Плоская зарядка

Компактный очиститель воздуха для рабочего места

Компактный очиститель воздуха для рабочего места. Очиститель весьма компактный и проще чистится, чем крупные аналоги. Фото.

Очиститель весьма компактный и проще чистится, чем крупные аналоги

Про этот очиститель воздуха написал кто-то из наших читателей, честно оговорившись: всю комнату он не вытянет, зато рядом с тобой воздух будет заметно чище. Производитель обещает покрытие до 15 квадратов, но я бы делал ставку именно на ближнюю зону у стола. Заказал из любопытства — и поймал себя на том, что дышится легче, особенно в сезон пыли. Маленький, тихий, не мозолит глаза. Тот случай, когда честная рекомендация без прикрас работает лучше любой рекламы.

Цена: от 940 рублей

Очиститель воздуха

Прозрачный чехол с MagSafe для iPhone

Прозрачный чехол с MagSafe для iPhone. Зачем платить за оригинал, когда есть добротная копия?. Фото.

Зачем платить за оригинал, когда есть добротная копия?

Наши читатели знают толк в экономии, а потому выбирают копию чехла для Айфона. Прозрачный, с поддержкой MagSafe, магнит держит крепко, аксессуары липнут как родные. А стоит он в 20–30 раз дешевле фирменного варианта от Apple. Когда мне его посоветовали, я честно засомневался — но взял, проверил и понял: переплачивать действительно не за что. Желтизны со временем нет, кнопки прожимаются чётко. Если кто-то ещё платит за оригинальный чехол для Айфона тысячи — самое время задуматься.

Цена: от 150 рублей

Чехол на Айфон

Недорогой робот-пылесос с хорошими отзывами

Недорогой робот-пылесос с хорошими отзывами. Достойная модель от Abir вас не разочарует. Фото.

Достойная модель от Abir вас не разочарует

Как я нашел этот робот-пылесос? Один из юзеров в комментах написал, что за свои деньги он топ и ни разу не подвёл. Логика читателей мне понравилась: если не доверяешь роботам, но хочешь попробовать, бери недорогой и проверь концепцию без больших трат. Заказал — и теперь полы пылесосятся сами, пока я занят другими делами. Не флагман с лазерами, но базовую уборку тащит уверенно. Чат снова оказался прав, а робот-пылесос с АлиЭкспресс приятно радует изо дня в день.

Цена: 11 050 рублей

Дешевый робот-пылесос

Звуковая электрическая зубная щётка вместо Oral-B

Звуковая электрическая зубная щётка вместо Oral-B. Отличная щетка, долговечная и недорогая. Фото.

Отличная щетка, долговечная и недорогая

Один из наших читателей вскользь обмолвился, что пользуется именно щёткой Subort S9, а не распиаренным Oral-B — и меня это зацепило. Решил проверить, чем живёт народ помимо рекламы. Ультразвуковая чистка реально ощущается: зубы становятся гладкими уже через пару дней, заряд держится неделями. Стоит при этом заметно дешевле брендовых аналогов. Настолько понравилось, что заказал в подарок друзьям. А заодно понял: что иногда самая честная рекомендация прячется в одном случайном комментарии!

Цена: 1823 рубля

Щетка Subort S9

Компактный автомобильный компрессор для шин и велосипедов

Компактный автомобильный компрессор для шин и велосипедов. Забирайте компрессор от Baseus — наши пользователи его одобряют. Фото.

Забирайте компрессор от Baseus — наши пользователи его одобряют

Автомобильный компрессор Baseus советовали как универсал: вроде автомобильный, а на деле качает и велосипедные колёса, и мячи, и матрасы. Baseus Mini с цифровым дисплеем сам определяет давление и отключается, когда нужное достигнуто. Компактный, недорогой, в бардачок помещается без вопросов. Взял по рекомендации, опробовал на велосипеде перед сезоном — накачал оба колеса за пару минут. Теперь не понимаю, зачем раньше возил с собой громоздкий электрический автонасос. Читательский совет в самую точку.

Цена: от 2790 рублей

Насос Baseus

Беспроводные наушники с шумоподавлением вместо AirPods

Беспроводные наушники с шумоподавлением вместо AirPods. Наушники Anker стоят дешевле, а выдают такой же по качеству звук. Фото.

Наушники Anker стоят дешевле, а выдают такой же по качеству звук

Зачем переплачивать за AirPods, когда есть беспроводные наушники, у которых звук не хуже, а цена в разы приятнее. Soundcore Liberty 4 NC от Anker и правда удивили: бас плотный, активное шумоподавление справляется с метро и улицей, в ухе сидят комфортно. Заказал по совету читателей, послушал пару дней — и согласился полностью. Логика простая и рабочая: тот же качовый звук, только без переплаты за яблоко на коробке. Такое мы одобряем.

Цена: 5730 рублей

Наушники Anker

Умные часы с большим AMOLED-экраном

Умные часы с большим AMOLED-экраном. Отличные часы для всех, кто ведет активный образ жизни. Фото.

Отличные часы для всех, кто ведет активный образ жизни

А эти смарт-часы Amazfit мне порекомендовал коллега Кирилл Пироженко — говорит, давно о таких мечтал и наконец купил. Amazfit Active MAX с экраном 48 мм, точными датчиками здоровья и автономностью, которой хватает на дни без подзарядки. Спойлер для любителей отечественного софта: мессенджера МАКС на них нет, несмотря на название. Взял по наводке Кирилла, поносил — впечатления приятные: лёгкие, экран яркий, тренировки отслеживают нормально. Когда советует человек, с которым работаешь не первый год, доверие всегда особое.

Цена: 10 230 рублей

Часы Amazfit

Мощный повербанк на 20000 мАч для зарядки ноутбука

Мощный повербанк на 20000 мАч для зарядки ноутбука. Повербанк UGREEN способен зарядить даже ноутбук!. Фото.

Повербанк UGREEN способен зарядить даже ноутбук!

Один из наших читателей назвал этот мощный повербанк, наверное, лучшим из тех, что у него были — и после проверки я склонен согласиться. Портативка UGREEN на 100 Вт и 20000 мАч тянет не только iPhone, но и ноутбук на полной мощности, а ёмкости хватает на несколько полных циклов. Быстрая зарядка работает в обе стороны, сам аккумулятор пополняется шустро. Взял по совету, кинул в рюкзак — и про розетки в дороге забыл. Читатель знал, о чём говорил.

Цена: 3050 рублей

Повербанк UGREEN

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