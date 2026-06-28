Я купил Huawei FreeClip 2, а не AirPods Pro 3, и теперь советую их всем

Я не из тех людей, которым легко угодить наушниками. Вкладыши вываливаются, затычки давят, накладные душат уши через час. С AirPods у меня были свои отношения, но к лету я окончательно понял: хочется чего-то, что просто висит на ухе и не напоминает о себе. Толчком стал обзор эксперта Ивана Кузнецова с AndroidInsider про Huawei FreeClip 2. Прочитал, поймал себя на мысли, что киваю в каждом абзаце, и заказал себе пару. Спойлер: не жалею. Каффы у меня уже были, причём первого поколения. Так что мне есть с чем сравнивать, и сравнение получилось любопытным. Расскажу честно, без рекламного пафоса: что в FreeClip 2 стало лучше, а где Huawei оставила всё как было.



ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Что нового в Huawei FreeClip 2 по сравнению с FreeClip

Оригинальные FreeClip были для меня в каком-то смысле открытием. Это первые наушники, которые держались на ухе и не вызывали желания немедленно их выковырять. Они цепляются за хрящик, а не лезут в слуховой канал, и это меняет вообще всё. Но звук у них был, скажем так, диетический. Чистый, аккуратный, но как будто без мяса. Баса не хватало настолько, что некоторые треки я слушать в них просто не мог.

Huawei FreeClip 2 эту проблему закрывает. Бас стал ощутимо мощнее, и для открытых наушников это серьёзный шаг. Низкие частоты больше не теряются где-то на фоне, музыка звучит наполненнее. При этом сама конструкция стала легче. По данным Huawei, каждый наушник теперь весит около 5,1 грамма, а компонент в форме боба уменьшили примерно на 11 процентов. На бумаге цифры, но на ухе разница чувствуется: посадка плотнее, наушник сидит увереннее.

Отдельно отмечу мостик. В первом поколении С-образная перемычка была глянцевой и скользкой, иногда елозила. Теперь она прорезиненная, с мелкой текстурой, держится цепче и выглядит дороже. Мелочь, но из таких мелочей и складывается ощущение нормальной вещи. Кейс тоже переделали: он стал компактнее, матовый, с фактурой под деним, приятно лежит в руке и не хрустит.

Про новинки Huawei, Apple и другую технику мы пишем каждый день, и самое интересное выходит первым в наших каналах в Telegram и МАКС. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.

Купить Huawei FreeClip 2

Huawei FreeClip 2: удобство, звук и автономность

Главное, ради чего такие наушники вообще берут, это посадка. И тут FreeClip 2 отрабатывают на пять. В ушах они почти не ощущаются. Я надевал их утром и снимал вечером, и за весь день вспоминал о них только когда уши после многих часов начинали слегка чесаться. Никакого давления, никакого ощущения пробки в слуховом канале. AirPods я при этом не забросил, у них до сих пор немало скрытых функций для наушников Apple, просто по комфорту каффы для меня впереди.

Открытый тип даёт ещё один бонус, про который редко пишут. Вы слышите всё вокруг. На улице это банально безопаснее: слышно машины, велосипедистов, человека, который к вам обращается. Дома удобно отвечать домашним, не выдёргивая наушник. В метро, правда, за это приходится платить, но об этом чуть ниже.

По звуку для повседневки мне хватает с запасом. Я слушаю подкасты, ютуб в фоне, музыку по дороге, иногда созваниваюсь. Голос в звонках передаётся чисто, собеседники не жаловались. Из аудиофильских кодеков тут ничего экзотического нет, только базовые, и это надо понимать заранее. Но в реальном использовании я разницы не уловил, соединение с iPhone держится стабильно, разрывов не было.

С автономностью история отдельная. Я успел укатать FreeClip 2 в нескольких поездках с семьёй, гонял их на дальние расстояния и так и не разрядил за день. Кейс заряжается через Type-C, держит долго, и для человека, который слушает наушники не круглосуточно, это вообще не вопрос. Единственный нюанс из коробки: кабеля в комплекте нет. Huawei решила, что Type-C у всех давно валяется в каждом ящике. Логика понятная, но за такие деньги жадничать как-то странно.

Купить Huawei FreeClip 2

Почему в Huawei FreeClip 2 нет шумоподавления

Скажу прямо, чтобы никто не питал иллюзий. Шумоподавления здесь нет. И не потому, что Huawei поленилась. В таком форм-факторе его в принципе быть не может. Наушник не затыкает ухо, между ним и слуховым каналом остаётся воздух, гасить внешний шум нечем физически. Это не баг, это сама природа открытых каффов.

В тихой комнате или в самолёте на средней громкости всё прекрасно слышно. А вот в шумном метро часть звука тонет в гуле, и громкость приходится подкручивать. Huawei частично компенсирует это адаптивной громкостью, которая сама поддавливает уровень в шумной обстановке, но чудес ждать не стоит. Если вам нужна полная изоляция от мира и студийный вакуум в ушах, смотрите в сторону вкладышей вроде AirPods Pro. Тут другой подход.

Для меня это не минус, а особенность, с которой я заранее согласился. Я не хочу выпадать из реальности, когда иду по городу. Мне важнее, чтобы наушники не вываливались и не давили. И вот с этим у FreeClip 2 полный порядок.

А что думаете вы про каффы без шумоподавления? Поделитесь мнением и опытом в нашем чате в Telegram или МАКС, нам интересно.

Цена Huawei FreeClip 2 в России и где купить дешевле

Теперь о деньгах. На старте продаж в феврале 2026 года FreeClip 2 оценивали в районе 16 000 рублей. Сейчас цены гуляют: на Яндекс Маркете попадаются предложения и дешевле 15 000 рублей, а где-то наушники стартуют примерно от 11 500 рублей за отдельные расцветки. Так что при должной охоте за скидками можно уложиться в приятную сумму.

Дорого ли это для наушников без шумодава? Объективно недёшево, тут я спорить не буду. Если хочется альтернативу с голосовым ассистентом, можно глянуть наушники Яндекс Drops с Алисой, но это совсем другой формат. Я же смотрю на покупку иначе: за свою жизнь я купил столько пар наушников, которые так и не смог нормально носить, что в сумме это куда большие выброшенные деньги. FreeClip 2 я ношу реально каждый день и забываю, что они на мне. На таком фоне ценник перестаёт пугать.

Каффы подойдут не всем. Если вам нужна тишина в метро или эталонная сцена для прослушивания альбомов, проходите мимо. Но если у вас, как у меня, вкладыши вываливаются, затычки давят, а большие накладные лень таскать, то вариантов на рынке не так много. И FreeClip 2 в этой нише сейчас один из лучших.

Мой вердикт простой. Первое поколение помирило меня с самой идеей наушников. Второе добавило тот самый бас, которого не хватало, и довело удобство до ума. Если первое поколение прошло мимо вас, начинать однозначно стоит со второго. Спасибо Ивану за наводку, а вам советую попробовать.

Купить Huawei FreeClip 2

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajzeWoZb5Sn