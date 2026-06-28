Я купил Huawei FreeClip 2, а не AirPods Pro 3, и теперь советую их всем

Кирилл Пироженко

Я не из тех людей, которым легко угодить наушниками. Вкладыши вываливаются, затычки давят, накладные душат уши через час. С AirPods у меня были свои отношения, но к лету я окончательно понял: хочется чего-то, что просто висит на ухе и не напоминает о себе. Толчком стал обзор эксперта Ивана Кузнецова с AndroidInsider про Huawei FreeClip 2. Прочитал, поймал себя на мысли, что киваю в каждом абзаце, и заказал себе пару. Спойлер: не жалею. Каффы у меня уже были, причём первого поколения. Так что мне есть с чем сравнивать, и сравнение получилось любопытным. Расскажу честно, без рекламного пафоса: что в FreeClip 2 стало лучше, а где Huawei оставила всё как было.

Наушники топ. Фото.

Наушники топ

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Что нового в Huawei FreeClip 2 по сравнению с FreeClip

Оригинальные FreeClip были для меня в каком-то смысле открытием. Это первые наушники, которые держались на ухе и не вызывали желания немедленно их выковырять. Они цепляются за хрящик, а не лезут в слуховой канал, и это меняет вообще всё. Но звук у них был, скажем так, диетический. Чистый, аккуратный, но как будто без мяса. Баса не хватало настолько, что некоторые треки я слушать в них просто не мог.

Что нового в Huawei FreeClip 2 по сравнению с FreeClip. Даже посадка в кейсе по сравнению с первым поколением иная. Фото.

Даже посадка в кейсе по сравнению с первым поколением иная

Huawei FreeClip 2 эту проблему закрывает. Бас стал ощутимо мощнее, и для открытых наушников это серьёзный шаг. Низкие частоты больше не теряются где-то на фоне, музыка звучит наполненнее. При этом сама конструкция стала легче. По данным Huawei, каждый наушник теперь весит около 5,1 грамма, а компонент в форме боба уменьшили примерно на 11 процентов. На бумаге цифры, но на ухе разница чувствуется: посадка плотнее, наушник сидит увереннее.

Отдельно отмечу мостик. В первом поколении С-образная перемычка была глянцевой и скользкой, иногда елозила. Теперь она прорезиненная, с мелкой текстурой, держится цепче и выглядит дороже. Мелочь, но из таких мелочей и складывается ощущение нормальной вещи. Кейс тоже переделали: он стал компактнее, матовый, с фактурой под деним, приятно лежит в руке и не хрустит.

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Купить Huawei FreeClip 2

Huawei FreeClip 2: удобство, звук и автономность

Главное, ради чего такие наушники вообще берут, это посадка. И тут FreeClip 2 отрабатывают на пять. В ушах они почти не ощущаются. Я надевал их утром и снимал вечером, и за весь день вспоминал о них только когда уши после многих часов начинали слегка чесаться. Никакого давления, никакого ощущения пробки в слуховом канале. AirPods я при этом не забросил, у них до сих пор немало скрытых функций для наушников Apple, просто по комфорту каффы для меня впереди.

Huawei FreeClip 2: удобство, звук и автономность. Звук оказался лучше, чем у первого поколения. Фото.

Звук оказался лучше, чем у первого поколения

Открытый тип даёт ещё один бонус, про который редко пишут. Вы слышите всё вокруг. На улице это банально безопаснее: слышно машины, велосипедистов, человека, который к вам обращается. Дома удобно отвечать домашним, не выдёргивая наушник. В метро, правда, за это приходится платить, но об этом чуть ниже.

По звуку для повседневки мне хватает с запасом. Я слушаю подкасты, ютуб в фоне, музыку по дороге, иногда созваниваюсь. Голос в звонках передаётся чисто, собеседники не жаловались. Из аудиофильских кодеков тут ничего экзотического нет, только базовые, и это надо понимать заранее. Но в реальном использовании я разницы не уловил, соединение с iPhone держится стабильно, разрывов не было.

С автономностью история отдельная. Я успел укатать FreeClip 2 в нескольких поездках с семьёй, гонял их на дальние расстояния и так и не разрядил за день. Кейс заряжается через Type-C, держит долго, и для человека, который слушает наушники не круглосуточно, это вообще не вопрос. Единственный нюанс из коробки: кабеля в комплекте нет. Huawei решила, что Type-C у всех давно валяется в каждом ящике. Логика понятная, но за такие деньги жадничать как-то странно.

Купить Huawei FreeClip 2

Почему в Huawei FreeClip 2 нет шумоподавления

Скажу прямо, чтобы никто не питал иллюзий. Шумоподавления здесь нет. И не потому, что Huawei поленилась. В таком форм-факторе его в принципе быть не может. Наушник не затыкает ухо, между ним и слуховым каналом остаётся воздух, гасить внешний шум нечем физически. Это не баг, это сама природа открытых каффов.

Почему в Huawei FreeClip 2 нет шумоподавления. Шумодава здесь не может быть из-за особенностей форм-фактора. Фото.

Шумодава здесь не может быть из-за особенностей форм-фактора

В тихой комнате или в самолёте на средней громкости всё прекрасно слышно. А вот в шумном метро часть звука тонет в гуле, и громкость приходится подкручивать. Huawei частично компенсирует это адаптивной громкостью, которая сама поддавливает уровень в шумной обстановке, но чудес ждать не стоит. Если вам нужна полная изоляция от мира и студийный вакуум в ушах, смотрите в сторону вкладышей вроде AirPods Pro. Тут другой подход.

Для меня это не минус, а особенность, с которой я заранее согласился. Я не хочу выпадать из реальности, когда иду по городу. Мне важнее, чтобы наушники не вываливались и не давили. И вот с этим у FreeClip 2 полный порядок.

А что думаете вы про каффы без шумоподавления? Поделитесь мнением и опытом в нашем чате в Telegram или МАКС, нам интересно.

Цена Huawei FreeClip 2 в России и где купить дешевле

Теперь о деньгах. На старте продаж в феврале 2026 года FreeClip 2 оценивали в районе 16 000 рублей. Сейчас цены гуляют: на Яндекс Маркете попадаются предложения и дешевле 15 000 рублей, а где-то наушники стартуют примерно от 11 500 рублей за отдельные расцветки. Так что при должной охоте за скидками можно уложиться в приятную сумму.

Дорого ли это для наушников без шумодава? Объективно недёшево, тут я спорить не буду. Если хочется альтернативу с голосовым ассистентом, можно глянуть наушники Яндекс Drops с Алисой, но это совсем другой формат. Я же смотрю на покупку иначе: за свою жизнь я купил столько пар наушников, которые так и не смог нормально носить, что в сумме это куда большие выброшенные деньги. FreeClip 2 я ношу реально каждый день и забываю, что они на мне. На таком фоне ценник перестаёт пугать.

Цена Huawei FreeClip 2 в России и где купить дешевле. Цены на наушники плавают, и можно найти как дешевле, так и дороже. Фото.

Цены на наушники плавают, и можно найти как дешевле, так и дороже

Каффы подойдут не всем. Если вам нужна тишина в метро или эталонная сцена для прослушивания альбомов, проходите мимо. Но если у вас, как у меня, вкладыши вываливаются, затычки давят, а большие накладные лень таскать, то вариантов на рынке не так много. И FreeClip 2 в этой нише сейчас один из лучших.

Мой вердикт простой. Первое поколение помирило меня с самой идеей наушников. Второе добавило тот самый бас, которого не хватало, и довело удобство до ума. Если первое поколение прошло мимо вас, начинать однозначно стоит со второго. Спасибо Ивану за наводку, а вам советую попробовать.

Купить Huawei FreeClip 2

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