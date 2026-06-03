Apple удалила мессенджер MAX из App Store. Что теперь будет?

Мессенджер MAX перестал быть доступен в App Store. Видимо, признание Макса шпионским приложением не прошло даром. И хотя уже установленное приложение продолжит работать в обычном режиме, новые пользователи iPhone не смогут скачать его привычным способом. Разбираемся, что произошло и какие способы установки остались.



Что произошло с MAX в App Store

Команда мессенджера подтвердила ситуацию официально. Приложение MAX недоступно в App Store на текущий момент, при этом в компании заявили, что направили запрос в Apple и работают над решением проблемы.

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Причину удаления Apple публично не объяснила, а сам разработчик пока не приводит подробностей. Это важный момент: конкретная причина исчезновения из App Store неизвестна, и любые объяснения на этот счёт сейчас будут лишь предположениями. Но, если вы уже установили МАХ, можете изучить, как устроены макс-каналы и на что можно подписаться прямо сейчас.

Что будет с уже установленным приложением MAX

Если MAX уже стоит на вашем iPhone, паниковать не нужно. Ранее установленное приложение продолжит работать в обычном режиме — звонки, сообщения и остальные функции останутся доступны.

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Главный риск тут — невозможность обновлений и переустановки. Пока приложения нет в App Store, владельцы iPhone не смогут установить или переустановить MAX стандартным способом.

Если вы удалите его со смартфона или смените устройство, вернуть Макс через App Store не получится до тех пор, пока его не восстановят в каталоге.

Как скачать MAX на iPhone сейчас

Для владельцев iPhone выбор ограничен сильнее, чем для пользователей Android. На iPhone нет альтернативных магазинов приложений, которые работают в России, поэтому большинство перечисленных способов установки рассчитаны именно на Android-смартфоны.

По данным разработчика, скачать MAX по-прежнему можно из следующих источников:

RuStore

Google Play

Huawei AppGallery

Samsung Store

Xiaomi Store

Vivo Store

официальный сайт MAX

Большинство этих магазинов — для устройств на Android. Для iPhone универсального решения пока нет, а команда мессенджера обещала отдельно рассказать, как продолжать пользоваться MAX на iPhone. Еще один выход — установить Макс Веб.

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Кому стоит беспокоиться, а кому нет — вопрос, который зависит от того, насколько активно вы используете мессенджер. Если вы активно пользуетесь MAX и приложение уже стоит на iPhone, в ближайшее время для вас ничего не меняется. Проблема касается в первую очередь тех, кто только собирался установить MAX или планирует сменить iPhone и перенести приложения на новый смартфон.

Отдельная категория — те, кто пользуется MAX по работе или для связи с государственными сервисами. Им стоит держать запасной канал связи на случай, если приложение понадобится переустановить, а в App Store оно так и не вернётся.

Чем эта история похожа на другие удаления из App Store

Исчезновение приложения из App Store без публичных объяснений — не уникальный случай. Apple периодически убирает программы из каталога по разным причинам, и далеко не всегда комментирует это подробно.

Главное практическое отличие iPhone от Android здесь в том, что на iPhone нельзя поставить приложение в обход App Store привычными средствами. Поэтому судьба MAX на iPhone сейчас полностью зависит от того, договорятся ли разработчик и Apple о возвращении приложения в магазин.

Важно понимать, что подобные ситуации нередко разрешаются в течение нескольких дней или недель — особенно если причиной стала техническая проблема или требование обновить документы разработчика, а не нарушение политик Apple.

Стоит ли что-то делать прямо сейчас

Если MAX уже установлен и вы им пользуетесь — спокойно продолжайте, удалять приложение без необходимости не стоит, иначе вернуть его через App Store пока не получится. Если вы только хотели попробовать мессенджер на iPhone, есть смысл подождать официальных разъяснений от команды MAX о способах установки.

Для пользователей Android ситуация проще: приложение остаётся доступным в нескольких магазинах. А вот владельцам iPhone стоит следить за новостями — именно от итогов диалога с Apple зависит, вернётся ли MAX в App Store.