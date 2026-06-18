Эксперты назвали новую цену iPhone 18 Pro. Спойлер: он будет сильно дороже iPhone 17 Pro

Apple готовится поднять цены на свою технику, и первой под удар может попасть старшая Pro-версия. О том, что цены вырастут, предупредил Тим Кук, а теперь аналитики прикинули, на сколько именно. По расчётам The Wall Street Journal, базовая модель iPhone 18 Pro может подорожать с $1099 до $1299, то есть примерно на $200 (около 97 000 ₽ в России против нынешних 82 000 ₽). Причина при этом довольно скучная: резко выросла стоимость памяти, а не появились какие-то революционные функции.



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Почему растут цены на iPhone в 2026 году

Толчком к разговорам о новых ценниках стало заявление главы Apple. Тим Кук прямо сказал, что компания будет повышать стоимость своих устройств, и на этом фоне WSJ сделал собственные расчёты по флагману следующего поколения. Журналисты не стали гадать про дизайн или камеры, а пошли от самого приземлённого, от себестоимости комплектующих.

И вот тут начинается самое интересное. По данным аналитиков TechInsights, 12 ГБ оперативной памяти подорожали примерно до $145 против $39 у нынешнего поколения. Цена 256 ГБ встроенной памяти тоже подскочила, с $13 до $51. Память дорожает сейчас по всему рынку, от ноутбуков до серверов, и Apple здесь вовсе не исключение. Любопытно, что новый дизайн iPhone 18 Pro раскрыли ещё раньше, но к росту цены он никакого отношения не имеет.

Скачок цен на чипы во многом подогрел бум искусственного интеллекта. Дата-центры скупают память огромными партиями, спрос заметно обгоняет предложение, и в итоге это бьёт по всем, включая обычные смартфоны. Так что дорожает не конкретно iPhone, а сразу весь рынок комплектующих, просто Apple оказалась в этой волне одной из самых заметных.

Как изменилась себестоимость iPhone 18 Pro

Чтобы понять логику этой цифры, нужно посмотреть на себестоимость целиком. По оценке WSJ, сборка базового iPhone 18 Pro может обойтись примерно в $726 против $582 у iPhone 17 Pro. Вся разница как раз и набегает из-за подорожавших компонентов, а память здесь главный виновник.

Дальше включается простая арифметика маржи. Сейчас Apple зарабатывает на базовом iPhone 17 Pro около 47% чистой прибыли, то есть почти половина розничного ценника вообще не имеет отношения к себестоимости. Чтобы сохранить такую же прибыль с каждого устройства, компании, по расчётам издания, и придётся поднять цену примерно на $200. Если этого не сделать, при выросших затратах маржа неизбежно просядет.

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Что известно о цене iPhone 18 Pro на данный момент

Здесь важно не обманываться. Речь идёт о расчётах журналистов, а не о готовом решении самой Apple. Конкретную цену iPhone 18 Pro компания пока не называла, да и сам смартфон ещё даже не анонсировали.

Подтверждённого во всей этой истории ровно два пункта: заявление Тима Кука о ценах и сам факт подорожания памяти. Цифра $1299 это прогноз WSJ, построенный на текущей себестоимости и желании сохранить маржу. Apple вполне может частично взять рост затрат на себя, перекроить набор памяти в базовой версии или придумать что-то совсем иное. Компания уже не раз показывала, что умеет менять начинку ради спроса.

Стоит помнить и про сам формат таких прогнозов. Аналитики считают по открытым данным о компонентах, но реальные контракты с поставщиками никто со стороны не видит. У Apple вполне могут быть скидки за объём, которых лишены конкуренты помельче, и тогда итоговая надбавка окажется заметно скромнее $200.

Стоит ли ждать iPhone 18 Pro или купить iPhone 17 Pro сейчас

Если вы и не собирались покупать топовый Pro следующего поколения, этот прогноз вас почти не касается. На уже вышедшие iPhone 17 и iPhone 17 Pro расчёт не влияет никак, их цены остаются прежними.

А вот тем, кто метит именно во флагман, есть смысл держать в голове возможную прибавку около $200. Только выводы делать рано: до анонса iPhone 18 Pro ещё далеко, а реальные ценники, особенно в России, будут зависеть и от курса, и от способа ввоза, и от итогового решения Apple по комплектациям.

Есть и ещё один важный момент, это сроки. iPhone 18 Pro ждут только осенью, а значит, до его выхода рынок памяти может как успокоиться, так и подорожать сильнее. Гадать о точном ценнике прямо сейчас попросту бессмысленно. Не нашли ответ на свой вопрос или просто хотите поспорить о будущих ценах? Заходите в наш чат в Telegram или МАКС, там обязательно подскажут.

Итог получается простой. Новость полезна как ранний сигнал тренда на подорожание, но точно не повод срочно что-то решать. Дождитесь официального анонса iPhone 18 Pro, и только тогда станет ясно, насколько прогноз WSJ совпал с реальным ценником.