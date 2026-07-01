Как подорожали iPhone и Mac в России после повышения цен Apple

На прошлой неделе Apple официально подняла цены на часть своих устройств, и в первую очередь это затронуло MacBook и iPad. Казалось бы, России это мало касается: официальных продаж Apple у нас нет, техника едет через параллельный импорт, а местные цены давно живут своей жизнью. Но серый рынок отреагировал почти мгновенно — буквально за 5 дней. Ниже разбираем, какие устройства подорожали сильнее всего и что делать, если вы как раз собирались за новым Маком. Заодно напомним, что вскоре цены вырастут еще больше, в том числе и на iPhone, а это лишь одна из волн.



Почему повышение цен Apple сразу отразилось в России

Логика простая: серый рынок закупает следующие партии по новым ценам, а остатки со старой закупки продавцы стараются сбыть уже с наценкой. Когда официальный прайс растёт, продавать по-старому никто не хочет.

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За основу в этом разборе взяты цены на новые устройства с площадок объявлений — это удобный маркер того, во что реально обходится техника через серые каналы. Оговоримся сразу: это не подтверждённая Apple статистика, а срез рыночных предложений, который меняется день ото дня.

Сколько теперь стоят MacBook: разбор по моделям

Пройдёмся по популярным базовым конфигурациям и посмотрим, как изменился ценник за неполную неделю. А найти самые выгодные цены на технику и другие товары вы сможете в канале Сундук Али-Бабы — подписывайтесь.

MacBook Neo (базовый, 8/256): было от 55 тыс. рублей, стало 67 тыс. рублей — рост на 7–9 тыс. Это самый доступный ноутбук линейки, поэтому подорожание особенно заметно: входной билет в macOS снова ушёл выше 50 тыс. рублей.

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MacBook Air 13″ M5 (16/512): было от 103 тыс. рублей, стало от 114 до 123 тыс. рублей — рост на 11–20 тыс.

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MacBook Pro M5 (16/512): было от 155 тыс. рублей, стало от 168 тыс. рублей — рост на 13-18 тыс., и таких предложений уже мало.

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Отдельно стоит объяснить, почему MacBook Neo подорожал первым и резче всех. Это самый продаваемый ноутбук Apple последних нескольких месяцев: его берут для работы, учёбы и просто как универсальный компьютер на несколько лет. Спрос высокий, поэтому продавцы переписывают ценники в первую очередь именно здесь.

Какой MacBook подорожал сильнее всего в 2026

Остальные ноутбуки Apple, впрочем, в цене тоже прибавили. Например, базовая версия MacBook Pro на M5 подорожала почти на 20 тысяч рублей. Что и говорить про топовые версии, чья цена выросла на 40-50 тысяч в зависимости от конфигурации. Поэтому если вы собирались купить новый Макбук, знайте: сейчас явно не лучшее время. Хотя в процентном соотношении прошки подорожали довольно лайтово.

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Здесь есть нюанс: MacBook Pro — это не массовая модель, предложений меньше, а покупатели обычно чётко понимают, зачем им именно топовая конфигурация. Такие ноутбуки берут не импульсивно, поэтому продавцы не держат старую цену — и лишние 30 тысяч для целевой аудитории не так болезненны, как для покупателя базового Air.

Что происходит с ценами на iPad Pro в РФ

На фоне MacBook iPad Pro почти не сдвинулся: было от 98 тыс. рублей, стало от 102-105 тыс. — то есть прибавка по сути мизерная.

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Причина, скорее всего, в остатках и более спокойном спросе. MacBook в России покупают активнее как рабочий инструмент, а iPad Pro остаётся нишевым: он дорогой, нужен не всем, и часть покупателей спокойно выбирает iPad Air или базовую модель. Но это скорее задержка реакции, а не устойчивая цена — окно, вероятно, тоже начнёт закрываться.

Если вы вообще присматриваетесь к планшету или ноутбуку Apple ради задач с ИИ, имеет смысл заранее понять, что умеет Apple Intelligence на iPhone, iPad и Mac в российских условиях — чтобы не переплачивать за функции, которые у нас работают с оговорками.

Новые цены на iPhone в России

Особое внимание стоит уделить Айфонам. Несмотря на то что Apple их цены официально не поднимала, смартфоны бренда в России все равно подорожали. Впрочем, сказалась тут не ситуация на родине производителя, а курс доллара, который по отношению к рублю за последнее время несколько вырос.

iPhone 17: было — 70 000 руб., стало — 78 000 руб.

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iPhone Air: было — 80 000 руб., — стало — 90 000 руб.

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iPhone 17 Pro: было — 95 000 руб., стало — 102 000 руб.

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iPhone 17 Pro Max: было — 110 000 руб., стало — 116 000 руб.

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Стоит ли покупать iPhone и Mac сейчас или ждать снижения цен

Коротко по каждому сценарию:

Планировали MacBook Air или Pro — старые цены уже почти ушли, тянуть дальше смысла мало.

— старые цены уже почти ушли, тянуть дальше смысла мало. Смотрели на iPad Pro — окно ещё не закрылось, но ждать сильного снижения после официального повышения Apple бессмысленно.

— окно ещё не закрылось, но ждать сильного снижения после официального повышения Apple бессмысленно. Нужен iPhone — они пока держатся, но уже начали дорожать, и дальше явно будет только хуже.

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Здесь хорошо виден характер параллельного импорта: когда цена падает, серый рынок реагирует медленно, а когда растёт — почти мгновенно. Так что если вы успели взять Мак до этой волны, вам повезло с таймингом. Остальным придётся ориентироваться на новые ценники и следить за курсом рубля — именно он в перспективе решит больше, чем прайс Apple.

Общий вывод простой: резкого отката цен ждать не стоит. Если покупка нужна для работы или учёбы прямо сейчас — брать можно, ориентируясь на нижнюю границу предложений. Если же покупка не срочная, разумнее подождать не снижения цен, а стабилизации курса, потому что именно он определит, насколько дорогой окажется следующая партия.