Водонепроницаемый чехол за 100 рублей: утопил iPhone в бассейне и вот что произошло

Руки у меня, прямо скажем, кривоватые — телефон из них так и норовит выскользнуть в самый неподходящий момент. А впереди отпуск с бассейном и морем, так что рисковать iPhone совсем не хотелось. Гаджеты к поездке я собираю заранее: недавно вот присмотрел идеальный повербанк для поездок, а теперь дошёл черёд и до защиты от воды. Взял на Ozon водонепроницаемый чехол за смешные деньги. Скажу сразу, чтобы вы не томились: я уже топил в нём iPhone в бассейне, и телефон остался сухим.



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Аквакейс для смартфона: размер, материалы и цена

Это классический аквакейс — прозрачный пакет с жёстким зажимом сверху и карабином на шнурке. Размер 20×11 см, так что внутрь спокойно влезает практически любой современный смартфон. Мой iPhone 16 Plus поместился с запасом, осталось место даже на банковскую карту и пару купюр.

Материал заявлен как сочетание пластика и силикона: жёсткий зажим держит форму и герметизирует горловину, а мягкая прозрачная плёнка плотно обтягивает корпус телефона. В комплекте только сам чехол, без переходников и толстых инструкций — да они тут и не нужны, всё интуитивно понятно.

Теперь самое приятное — цена. На момент покупки чехол стоил 101 рубль с картой Ozon Банка и 105 рублей с другими банками. За сотню рублей вы получаете рабочую защиту от воды, и это уже отличная сделка по любым меркам. Не уверены, что ваш смартфон поместится в такой чехол? Спросите совета в нашем чате в Telegram или МАКС — подскажем по конкретной модели.

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Защищает ли дешёвый чехол телефон от воды

Любой обзор водонепроницаемого чехла без реальной воды — это пустые слова. Поэтому я не стал ограничиваться кухонной раковиной и поехал проверять всё по-взрослому.

Сначала я закрыл пустой чехол и подержал его под водой, чтобы убедиться в герметичности. Зажим защёлкивается в два щелчка, никаких пузырьков воздуха изнутри не пошло — хороший знак. После этого я набрался смелости, положил внутрь включенный iPhone и опустил его в бассейн примерно на полминуты.

Результат меня по-настоящему порадовал. Телефон остался абсолютно сухим, внутри чехла не оказалось ни капли воды. Сенсорный экран реагирует на касания прямо через плёнку, разве что чуть менее охотно, чем без неё. Камера снимает под водой через прозрачное окошко — фотографии выходят мутноватыми, но для пары забавных кадров в бассейне этого хватает с головой.

Отдельно отмечу карабин и шнурок на шею. Это не просто украшение: с ними телефон не утонет, даже если выскользнет из рук, и его удобно носить на пляже, не занимая руки. Мелочь, а спокойствия добавляет заметно.

После теста я ещё раз внимательно осмотрел зажим и швы плёнки — ни деформаций, ни следов влаги. Для верности я повторил погружение второй раз, уже подольше, и итог оказался тем же: внутри сухо. Так что это не разовая удача, а стабильный результат, на который можно рассчитывать. Хотите снимать под водой ещё больше крутых кадров? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС — там регулярно делимся такими находками.

Аквакейс для отпуска: защита от воды, песка и дождя

Главное, ради чего вообще стоит брать такую вещь, — это спокойствие рядом с водой. С этим чехлом я перестал вздрагивать каждый раз, когда телефон оказывался у бортика бассейна.

На пляже аквакейс защищает не только от брызг, но и от песка, который обычно норовит забиться во все разъёмы. В аквапарке можно спокойно фотографировать, не боясь утопить смартфон на первом же спуске. А во время летнего дождя в чехле удобно пользоваться картой или читать сообщения, не пряча телефон под куртку. Получается универсальная страховка на отпуск за стоимость одной чашки кофе.

А чтобы не потерять в поездке сумку с гаджетами, я ещё прицепил к ней умный трекер вместо AirTag — но это уже отдельная история.

Выглядит чехол, прямо скажем, без претензий на премиальность — обычный прозрачный пакет с чёрной окантовкой. Но он и не должен украшать ваш образ, его задача в другом. Он должен спасать телефон, и с этой задачей справляется честно. На фоне фирменных аквакейсов за пару тысяч рублей этот бюджетный вариант смотрится вполне достойно.

Без ложки дёгтя, конечно, не обошлось. Тачскрин через плёнку срабатывает чуть туже, Face ID под водой ожидаемо капризничает, а подводные снимки выходят размытыми из-за бликов на плёнке. Но за такие деньги придираться ко всему этому даже как-то неловко.

Стоит ли покупать водонепроницаемый чехол для iPhone

Мой ответ однозначный — да, если вы хоть иногда бываете рядом с водой. За сотню рублей вы получаете рабочую защиту, которая реально спасает телефон, и это проверено мной лично, а не пересказано из чужих отзывов.

Это идеальный вариант для отпуска: бросил в чемодан, достал на пляже, повесил на шею — и забыл о тревогах. Чехол не претендует на звание аксессуара года, но честно делает свою работу и не пропускает воду. А большего от такой покупки и не требуется.

Если вы собираете чемодан к лету, такой чехол точно стоит положить рядом с зарядкой и солнцезащитным кремом. Туда же я обычно кладу повербанк на 20 000 mAh, чтобы телефон не сел в самый ответственный момент.

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