Что надо знать перед установкой бета-версии iOS 27

Каждое лето повторяется одна и та же история. Apple показывает новую версию iOS, выкладывает бету, и тысячи людей ставят ее на свой единственный iPhone в первый же вечер. Потом начинается: батарея тает к обеду, банковское приложение вылетает на старте, а откатиться назад уже толком нельзя. На днях Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 27, и многие снова задумались над установкой. Прежде чем нажимать кнопку обновления, потратьте пять минут на этот текст. Он сэкономит вам гораздо больше времени.



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Стоит ли устанавливать публичную бету iOS 27

Публичные беты Apple действительно спокойнее первых сборок для разработчиков. К моменту публичного релиза самые заметные баги уже вычищены, интерфейс не разваливается на глазах, и внешне все выглядит почти как готовая система. Но отполированное не значит законченное. Это по-прежнему тестовая прошивка, которую Apple доделывает прямо у вас на руках.

По ощущениям тех, кто гоняет iOS 27 с первой беты для разработчиков, стабильность выросла заметно. Более того, в некоторых сценариях iOS 27 работает ровнее iOS 26: в этом году Apple всерьез занялась оптимизацией и производительностью, и это чувствуется даже на старых моделях вроде iPhone 11 Pro Max. Но случайные вылеты приложений, странный расход батареи и функции, которые внезапно перестают откликаться, никуда не делись.

Если вы вообще не понимаете, чем публичная сборка отличается от разработческой, у нас есть отдельный разбор: какую бета-версию iOS 27 выбрать и чем они реально отличаются друг от друга. Разница есть, и она важнее, чем кажется на первый взгляд. Главный вопрос звучит просто: готовы ли вы чинить телефон в разгар рабочего дня? До финального релиза осталось около двух месяцев.

Почему приложения могут не работать после обновления до iOS 27

Большинство популярных программ на свежей бете iOS 27 работают нормально. Проблема в том, что исключения обычно приходятся ровно на те приложения, без которых день не складывается. В зоне риска банковские приложения, аутентификаторы, софт для умного дома, рабочие инструменты и тяжелые игры.

Ломается это по-разному. Одни приложения падают сразу после запуска, другие ведут себя прилично неделю, а потом начинают терять данные или отказываются принимать push-уведомления. Для российских пользователей ситуация особенно неприятная: часть банковских приложений и так живет на костылях, и лишний слой из тестовой прошивки им точно не помогает.

Перед установкой честно перечислите себе программы, без которых вы не проживете неделю. Если хотя бы одна из них отвалится до следующей беты, вы справитесь? Полезно заранее поискать отзывы на форумах Apple или в Reddit по конкретному приложению. И помните: разработчики выкатят полноценную поддержку iOS 27 только осенью, когда система выйдет официально.

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Почему Siri AI не работает после установки iOS 27

Главная приманка iOS 27 очевидна. Apple перебрала ассистента почти с нуля: новая Siri AI понимает контекст происходящего на устройстве и умеет работать с вашими личными данными, а не отправлять вас в поиск при каждом втором вопросе. Ради нее большинство и ставит бету в первый же день.

Вот только сразу после обновления вы ее не получите. У новой Siri есть лист ожидания, ровно как это было с Apple Intelligence в 2024 году. Запрос доступа отправляется из настроек, а дальше остается ждать: у кого-то активация проходит за пару часов, у кого-то тянется несколько дней. Плюс никуда не делись требования к железу: нужен iPhone 15 Pro или новее, либо Mac и iPad с чипом M1 и выше.

Отдельная история с языком. Если ставите бету ради ассистента, изучите заранее, как пользоваться Siri AI на русском языке, иначе разочарование наступит быстрее, чем придет доступ. И главное, спокойно отнеситесь к ожиданию: первые дни после установки Siri будет обычной Siri.

Как часто выходят бета-версии iOS 27

Установка беты это не разовое действие, а подписка на регулярное обслуживание телефона. Новые сборки Apple выпускает примерно раз в две недели, а ближе к осеннему релизу темп нередко ускоряется: компания добивает баги в спешке.

В целом это хорошо. Каждая сборка приносит десятки исправлений, и система с каждым разом становится приятнее. Но свежая бета иногда ломает то, что работало, и ждать починки придется неделю или две. Плюс это трафик, время на скачивание и установку, а еще привычка держать телефон на зарядке, когда прилетело очередное обновление.

Заодно за две месяца тестирования вы успеете разобраться в мелочах, которые Apple не показывала на презентации. Например, в том, что изменилось в камере iPhone в iOS 27: интерфейс съемки перебрали ощутимо. Хотите узнавать о таких находках первыми? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Как сделать резервную копию iPhone перед обновлением

Самый важный совет во всей этой истории. Сделайте бэкап до обновления, а не после. Если что-то пойдет не так или вы просто решите вернуться на iOS 26, копия окажется единственным способом сохранить данные. Откатиться можно и без нее, но телефон при этом станет чистым, как из коробки.

Причем нужна не любая копия, а архивная резервная копия на компьютере. Копия в iCloud рано или поздно перезапишется данными из iOS 27 и станет бесполезной для отката. Локальный архив Finder или приложение Apple Devices не тронут.

Как создать архивную копию:

Откройте Finder на Mac или приложение Apple Devices на Windows. Подключите iPhone или iPad к компьютеру кабелем. Найдите устройство в боковом меню программы. Если компьютер новый, разблокируйте телефон и подтвердите доверие вводом пароля. Нажмите «Создать резервную копию сейчас» и дождитесь окончания процесса. Откройте «Управление резервными копиями». Кликните правой кнопкой по свежей копии и выберите «Архивировать».

Архивная копия не перезаписывается автоматически, поэтому ваша iOS 26 останется на диске в целости даже после того, как вы наделаете новых бэкапов уже на бете.

Что в итоге. Если у вас есть запасной iPhone, вы спокойно относитесь к багам и хотите потрогать новинки первым, публичная бета в этом году неплохой вариант: она собрана аккуратнее многих предыдущих. Если же телефон один, впереди отпуск или рабочие поездки, дождитесь финальной версии в сентябре. Заодно посмотрите, кому вообще стоит обновляться на iOS 27 осенью: возможно, вам эта прошивка не так уж и нужна. Ставя бету, вы получаете ранний доступ к будущему iPhone, но взамен добровольно помогаете Apple его достраивать.