Новые эмодзи в iOS 27: полный список и что они значат

Каждый год консорциум Unicode собирается и решает, каких символов человечеству не хватает для счастья. В этот раз список получился коротким, но показательным: восемь новых эмодзи и несколько исправлений старых. Формально стандарт называется Emoji 18.0, и он уже утвержден. Осталось дождаться, когда картинки доедут до вашего смартфона. Последний раз Apple обновляла набор смайликов в iOS 26.4, а следующая порция приедет уже с iOS 27.



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Все новые эмодзи, которые появятся в iOS 27

В финальный список Emoji 18.0 вошли восемь символов. Вот полный перечень новых эмодзи, которые Unicode утвердил в этом году:

Треснувшее улыбающееся лицо — классический желтый смайлик, по которому идет трещина

— классический желтый смайлик, по которому идет трещина Соленый огурец — маринованный, в пупырышках, отдельно от обычного

— маринованный, в пупырышках, отдельно от обычного Метеор — небесное тело с огненным хвостом, летящее вниз

— небесное тело с огненным хвостом, летящее вниз Маяк — башня со светом, ориентир на побережье

— башня со светом, ориентир на побережье Ластик — канцелярская резинка в пару к карандашу

— канцелярская резинка в пару к карандашу Сачок с ручкой — тот самый, которым в детстве гоняли бабочек по даче

— тот самый, которым в детстве гоняли бабочек по даче Жест большим пальцем влево — указание направления, а не оценка

— указание направления, а не оценка Жест большим пальцем вправо — зеркальная пара к предыдущему

Самый обсуждаемый из восьмерки — треснувший смайлик. Смысл считывается без словаря: улыбаюсь, но внутри все разваливается. Судя по тому, как быстро картинка разошлась в интернете, именно он станет самым используемым. Огурец тут не тот, который уже десять лет живет в клавиатуре и оброс сомнительной репутацией. Речь именно про маринованный соленый огурец, и это отдельная история, к которой мы еще вернемся.

С метеором и маяком все понятнее. Раньше роль падающего огненного объекта частично исполняла комета, и получалась путаница. Теперь у каждого объекта свой символ. А маяк пригодится в переносном смысле: ориентир, свет в темноте, точка опоры. Ластик закрывает канцелярскую тему, которая давно просилась: карандаш есть, ручка есть, а стереть написанное нечем. Ну а жесты большим пальцем влево и вправо достраивают набор до логичного конца. Палец вверх и вниз были всегда, теперь появилась горизонталь. Свайпай вправо, двигай влево, все дела.

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Почему старые эмодзи теперь выглядят иначе

Новые символы — это только половина работы. Вторая половина куда интереснее, потому что Unicode взялся чинить накопившиеся косяки.

Главная проблема эмодзи в том, что стандарт задает только смысл символа, а рисовать его каждый производитель волен как хочет. Отсюда легендарные истории вроде пистолета, который у Apple стал водяным, а у остальных еще несколько лет оставался настоящим. Или знаменитый бургер, где Google положил сыр под котлету и получил скандал на несколько дней.

С кометой вышло примерно то же самое. Эмодзи кометы на разных платформах выглядел то как хвостатый объект в космосе, то как огненный шар, падающий на землю. Люди использовали его в разных значениях и не понимали друг друга. Теперь комета снова будет обозначать именно комету, а огненное небесное тело переезжает в новый метеор. Каждому свое.

Та же логика с огурцом. Свежий и соленый огурцы наконец разделили окончательно, потому что раньше на некоторых платформах один символ пытался быть и тем, и другим. Заодно бабочка-монарх получила отдельный символ: до этого обычная бабочка на части устройств рисовалась именно монархом, а на части — какой-то абстрактной, и совпадения не было.

Смысл всех этих правок простой. Unicode хочет убрать расхождения между платформами, чтобы отправленный с iPhone символ читался на Android так же, как задумал автор. Задача звучит скучно, но именно из-за таких мелочей эмодзи годами превращались в источник недопонимания. Кстати, iOS 27 меняет не только клавиатуру. Мы подробно разбирали, что Apple изменила в камере iPhone и как пользоваться новыми режимами.

Когда новые эмодзи появятся в iOS 27

Тут придется набраться терпения. Утверждение стандарта и появление картинок на экране смартфона — это две большие разницы. Сначала Unicode фиксирует список, потом Apple, Google, Samsung и остальные рисуют свои версии символов, потом все это уезжает в бета-версии операционных систем, и только затем доходит до пользователей.

По планам консорциума новые эмодзи начнут появляться весной 2027 года. Первой их традиционно получит iOS: Apple обычно быстрее всех подтягивает свежий стандарт и раздает символы вместе с очередным крупным обновлением. То есть ждать надо примерно iOS 27.4 или около того, если компания не поменяет привычный график.

Важный момент: публичную бета-версию iOS 27 уже можно поставить, но новых эмодзи там пока нет. Не тратьте время на поиски треснувшего смайлика в клавиатуре, его туда еще не завезли. Apple добавляет свежие символы отдельным этапом, обычно ближе к весенним обновлениям, когда художники закончат работу.

Есть и еще один нюанс. Даже когда эмодзи появится у вас, собеседник со старой версией системы увидит вместо него пустой квадрат. Так было со всеми предыдущими наборами, так будет и с этим. Полноценно пользоваться новыми символами получится примерно через год после релиза, когда обновится основная масса устройств.

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Почему Unicode выпускает все меньше эмодзи

Если кажется, что восемь символов — это как-то негусто, вам не кажется. Раньше Unicode добавлял по несколько десятков эмодзи за раз, а последние обновления стабильно выходят скромными. Причина в том, что базовые понятия закончились. Все основные эмоции, продукты, животные, профессии и предметы уже нарисованы. Остались нишевые вещи, вокруг которых консорциум спорит годами.

Плюс каждый новый символ — это работа для всех производителей сразу. Apple рисует свой набор, Google свой, Samsung свой, мессенджеры делают собственные версии. Чем больше символов, тем больше шансов, что кто-то нарисует по-своему и получится очередная история про бургер с неправильным сыром. Поэтому Unicode сознательно тормозит расширение набора и вместо этого чинит то, что уже есть.

В этом смысле Emoji 18.0 показателен: половина работы ушла не на новое, а на разбор старых противоречий. Комета, огурец, бабочка — все это символы, которые формально существовали, но означали разное на разных устройствах. И это, пожалуй, полезнее восьми свежих картинок.

Кстати, если вы обновились на iOS 27 ради других функций, посмотрите нашу пошаговую инструкцию по Siri AI на русском. Толку от нее в повседневной жизни будет явно больше, чем от треснувшего смайлика. Хотя треснувший смайлик, если честно, тоже пригодится.