Камера iPhone в iOS 27: что Apple изменила и как ей пользоваться

Камера в iOS 27 получила набор небольших, но заметных улучшений, которые делают съемку на iPhone удобнее. В прошлом году Apple полностью упростила интерфейс приложения «Камера», а теперь этот дизайн доработали и сделали еще логичнее. Камера остается одной из ключевых причин обновить iPhone, поэтому любая правка в этом приложении затрагивает миллионы пользователей. Собрал 5 главных изменений камеры в iOS 27, от нового расположения кнопок до умного режима Siri, чтобы вы сразу поняли, что поменялось и как этим пользоваться.



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Как изменился интерфейс камеры на iPhone

Внешний вид приложения в целом остался прежним, но часть элементов управления переехала на более удобные места. Разработчики сделали так, чтобы важные кнопки были под рукой и не терялись.

Главные перемены выглядят так:

Кнопка макро- и портретной съемки (значок цветка и наклонной буквы f) теперь находится в черной области рядом с кнопкой затвора, а не поверх изображения с камеры. Ее стало заметно проще найти .

. Кнопка управления камерой (значок в виде сетки) переехала сверху вниз , на правую сторону. Это же меню можно вызвать, если нажать на название текущего режима внизу, например «Фото».

, на правую сторону. Это же меню можно вызвать, если нажать на название текущего режима внизу, например «Фото». Настройки сверху, выбор формата, вспышка и «Живое фото», теперь собраны вместе по центру.

В меню управления камерой добавили переключатели для глубины портретного режима, ночного режима, сетки, уровня и формата. Раньше сетку и уровень можно было включить только через «Настройки» и раздел «Камера», а теперь все доступно прямо во время съемки. По слухам, позже в этом году появится возможность самому выбирать, какие кнопки показывать в меню, а какие оставить наверху экрана.

Это лишь часть того, что Apple тестирует прямо сейчас: мы собрали все новые функции третьей беты в отдельном материале, где разложили каждую по полочкам. Не смогли найти нужные настройки или с ними возникли проблемы? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Распознавание объектов через камеру iPhone

Apple объединила функцию визуального интеллекта (Visual Intelligence) с приложением «Камера». Раньше это были две отдельные системы, о которых многие просто не знали или в которых путались. Теперь на моделях с поддержкой Apple Intelligence (iPhone 15 Pro, iPhone 16 и новее) в камере появился новый режим Siri, рядом с привычными «Фото» и «Видео». Он помогает получать информацию прямо через камеру:

Кнопка «Спросить» слева позволяет задавать вопросы по тому, что вы видите на экране.

по тому, что вы видите на экране. Кнопка «Поиск» помогает визуально найти предмет через Google, eBay и Amazon.

через Google, eBay и Amazon. Центральная кнопка Siri сама подсказывает полезное действие в зависимости от того, что вы сняли.

На практике это работает так:

Наведите камеру на предмет, и телефон определит, что это , и расскажет о нем.

, и расскажет о нем. Снимите текст, его можно скопировать, пересказать, перевести или открыть ссылки.

или открыть ссылки. Сфотографируйте афишу концерта или мероприятия, детали события можно сразу добавить в календарь .

. Снимите чек, приложение поможет разделить сумму и запросить деньги у друзей через Apple Cash.

и запросить деньги у друзей через Apple Cash. Наведите камеру на животное или растение, телефон попробует определить породу или вид.

Раз уж речь зашла о деньгах, отмечу еще один момент про безопасность: если установить бабушке новую систему, айфон не позволит перевести деньги мошенникам. Полезная защита для пожилых родственников. Важно, что этот режим доступен не на всех iPhone, а только на моделях с поддержкой Apple Intelligence. Если у вас более старая модель, режим Siri в камере не появится.

Плавный зум при съемке видео на iPhone

У профессиональных моделей iPhone на задней панели три отдельных объектива с разными характеристиками. Но Apple хочет, чтобы вы воспринимали их как единую камеру: вы просто приближаете или отдаляете картинку, а телефон сам обрезает изображение и в нужный момент переключается на другой объектив.

Раньше эти переходы могли быть резкими и заметными. В iOS 27 Apple обещает более плавные переключения между объективами при зуме. По первым впечатлениям разница пока не всегда заметна, поэтому вполне возможно, что Apple будет дорабатывать этот момент в следующих сборках.

Если снимаете много и делитесь кадрами с близкими, учтите один момент: общие альбомы iCloud скоро станут платными. Так что заранее проверьте свои альбомы.

Правильная ориентация фото при съемке на iPhone

Знакомая проблема: когда вы наводите камеру строго вниз, чтобы снять что-то на столе или на полу, телефон не всегда понимает, какая ориентация нужна. В итоге он оставляет ту, что была раньше.

Если заметить это до съемки, приходится поднимать телефон и снова опускать, чтобы сбросить ориентацию. А если не заметить, потом придется поворачивать фото при редактировании. Мелочь, но раздражающая. В iOS 27 Apple улучшила определение ориентации, поэтому такая ситуация должна возникать реже.

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Быстрый запуск камеры при низком заряде iPhone

Камера, одно из самых прожорливых приложений на iPhone. Обработка каждого снимка требует много вычислений, а значит, и заряда батареи. Если бережете автономность, обычно советуют включать режим энергосбережения. В iOS 27 камера работает заметно лучше именно в режиме энергосбережения: приложение запускается быстрее и потребляет меньше энергии. Это удобно, когда заряд на исходе, но нужно быстро сделать снимок и не разрядить телефон окончательно.

Кстати, сам режим энергосбережения в iOS 27 изменился по сравнению с прошлой версией, так что стоит разобраться в деталях.

Обновление камеры в iOS 27, это не одна крупная функция, а набор точечных улучшений, которые вместе делают съемку удобнее. Самое полезное для большинства, переработанное расположение кнопок и более быстрый запуск в режиме энергосбережения. Если у вас iPhone 15 Pro, iPhone 16 или новее, обязательно попробуйте новый режим Siri: он заменяет сразу несколько отдельных функций и подходит для повседневных задач вроде распознавания текста, растений и афиш. Остальным стоит просто обновиться, когда iOS 27 станет доступна, и заново привыкнуть к новому расположению элементов управления.