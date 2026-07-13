Камера iPhone в iOS 27: что Apple изменила и как ей пользоваться

Миша Королев

Камера в iOS 27 получила набор небольших, но заметных улучшений, которые делают съемку на iPhone удобнее. В прошлом году Apple полностью упростила интерфейс приложения «Камера», а теперь этот дизайн доработали и сделали еще логичнее. Камера остается одной из ключевых причин обновить iPhone, поэтому любая правка в этом приложении затрагивает миллионы пользователей. Собрал 5 главных изменений камеры в iOS 27, от нового расположения кнопок до умного режима Siri, чтобы вы сразу поняли, что поменялось и как этим пользоваться.

Смотрим, как обновилась камера в айфоне. Фото.

Смотрим, как обновилась камера в айфоне

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Как изменился интерфейс камеры на iPhone

Внешний вид приложения в целом остался прежним, но часть элементов управления переехала на более удобные места. Разработчики сделали так, чтобы важные кнопки были под рукой и не терялись.

Главные перемены выглядят так:

Как изменился интерфейс камеры на iPhone. Кнопок в камере немного прибавилось. Фото.

Кнопок в камере немного прибавилось

  • Кнопка макро- и портретной съемки (значок цветка и наклонной буквы f) теперь находится в черной области рядом с кнопкой затвора, а не поверх изображения с камеры. Ее стало заметно проще найти.
  • Кнопка управления камерой (значок в виде сетки) переехала сверху вниз, на правую сторону. Это же меню можно вызвать, если нажать на название текущего режима внизу, например «Фото».
  • Настройки сверху, выбор формата, вспышка и «Живое фото», теперь собраны вместе по центру.

В меню управления камерой добавили переключатели для глубины портретного режима, ночного режима, сетки, уровня и формата. Раньше сетку и уровень можно было включить только через «Настройки» и раздел «Камера», а теперь все доступно прямо во время съемки. По слухам, позже в этом году появится возможность самому выбирать, какие кнопки показывать в меню, а какие оставить наверху экрана.

Это лишь часть того, что Apple тестирует прямо сейчас: мы собрали все новые функции третьей беты в отдельном материале, где разложили каждую по полочкам. Не смогли найти нужные настройки или с ними возникли проблемы? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Распознавание объектов через камеру iPhone

Apple объединила функцию визуального интеллекта (Visual Intelligence) с приложением «Камера». Раньше это были две отдельные системы, о которых многие просто не знали или в которых путались. Теперь на моделях с поддержкой Apple Intelligence (iPhone 15 Pro, iPhone 16 и новее) в камере появился новый режим Siri, рядом с привычными «Фото» и «Видео». Он помогает получать информацию прямо через камеру:

  • Кнопка «Спросить» слева позволяет задавать вопросы по тому, что вы видите на экране.
  • Кнопка «Поиск» помогает визуально найти предмет через Google, eBay и Amazon.
  • Центральная кнопка Siri сама подсказывает полезное действие в зависимости от того, что вы сняли.

На практике это работает так:

Распознавание объектов через камеру iPhone. Сканируем нужный объект и получаем про него всю информацию. Фото.

Сканируем нужный объект и получаем про него всю информацию

  • Наведите камеру на предмет, и телефон определит, что это, и расскажет о нем.
  • Снимите текст, его можно скопировать, пересказать, перевести или открыть ссылки.
  • Сфотографируйте афишу концерта или мероприятия, детали события можно сразу добавить в календарь.
  • Снимите чек, приложение поможет разделить сумму и запросить деньги у друзей через Apple Cash.
  • Наведите камеру на животное или растение, телефон попробует определить породу или вид.

Раз уж речь зашла о деньгах, отмечу еще один момент про безопасность: если установить бабушке новую систему, айфон не позволит перевести деньги мошенникам. Полезная защита для пожилых родственников. Важно, что этот режим доступен не на всех iPhone, а только на моделях с поддержкой Apple Intelligence. Если у вас более старая модель, режим Siri в камере не появится.

Плавный зум при съемке видео на iPhone

У профессиональных моделей iPhone на задней панели три отдельных объектива с разными характеристиками. Но Apple хочет, чтобы вы воспринимали их как единую камеру: вы просто приближаете или отдаляете картинку, а телефон сам обрезает изображение и в нужный момент переключается на другой объектив.

Раньше эти переходы могли быть резкими и заметными. В iOS 27 Apple обещает более плавные переключения между объективами при зуме. По первым впечатлениям разница пока не всегда заметна, поэтому вполне возможно, что Apple будет дорабатывать этот момент в следующих сборках.

Если снимаете много и делитесь кадрами с близкими, учтите один момент: общие альбомы iCloud скоро станут платными. Так что заранее проверьте свои альбомы.

Правильная ориентация фото при съемке на iPhone

Знакомая проблема: когда вы наводите камеру строго вниз, чтобы снять что-то на столе или на полу, телефон не всегда понимает, какая ориентация нужна. В итоге он оставляет ту, что была раньше.

Правильная ориентация фото при съемке на iPhone. Интерфейс более точно подстраивается под ориентацию. Фото.

Интерфейс более точно подстраивается под ориентацию

Если заметить это до съемки, приходится поднимать телефон и снова опускать, чтобы сбросить ориентацию. А если не заметить, потом придется поворачивать фото при редактировании. Мелочь, но раздражающая. В iOS 27 Apple улучшила определение ориентации, поэтому такая ситуация должна возникать реже.

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Быстрый запуск камеры при низком заряде iPhone

Камера, одно из самых прожорливых приложений на iPhone. Обработка каждого снимка требует много вычислений, а значит, и заряда батареи. Если бережете автономность, обычно советуют включать режим энергосбережения. В iOS 27 камера работает заметно лучше именно в режиме энергосбережения: приложение запускается быстрее и потребляет меньше энергии. Это удобно, когда заряд на исходе, но нужно быстро сделать снимок и не разрядить телефон окончательно.

Кстати, сам режим энергосбережения в iOS 27 изменился по сравнению с прошлой версией, так что стоит разобраться в деталях.

Обновление камеры в iOS 27, это не одна крупная функция, а набор точечных улучшений, которые вместе делают съемку удобнее. Самое полезное для большинства, переработанное расположение кнопок и более быстрый запуск в режиме энергосбережения. Если у вас iPhone 15 Pro, iPhone 16 или новее, обязательно попробуйте новый режим Siri: он заменяет сразу несколько отдельных функций и подходит для повседневных задач вроде распознавания текста, растений и афиш. Остальным стоит просто обновиться, когда iOS 27 станет доступна, и заново привыкнуть к новому расположению элементов управления.

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