iOS 26.5.2 разряжает батарею и перегревает iPhone. Что делать?

После обновления до iOS 26.5.2 часть владельцев iPhone столкнулась с ускоренным разрядом батареи и перегревом корпуса. Само обновление при этом важное: оно закрывает больше 25 уязвимостей в системе. Ранее мы уже проводили подробный тест автономности iPhone на этой прошивке, а сейчас разберемся, насколько серьезна проблема, кому обновляться обязательно и что делать, если после установки телефон стал горячим.



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Обновление iOS 26.5.2: что изменилось

Apple выпустила iOS 26.5.2 29 июня 2026 года: это обновление про безопасность, а не про новые функции. Патч закрыл более 25 уязвимостей, включая некоторые в очень чувствительных областях системы, например в ядре и в движке браузера WebKit.

Если коротко, речь о дырах в защите, через которые теоретически можно навредить устройству или добраться до личных данных. Ядро отвечает за основу всей системы, а движок браузера, за то, как открываются сайты. Именно поэтому такие заплатки желательно ставить всем.

Другое дело, что не каждая прошивка одинаково нужна прямо сейчас. Если сомневаетесь, стоит заранее понять, какое обновление скачивать на айфон, а какое можно пропустить без всякого риска для устройства.

Как обновить iPhone до iOS 26.5.2

Если вы еще не обновились, проверить наличие апдейта просто. Зайдите в «Настройки», затем «Основные» и «Обновление ПО»: если увидите карточку обновления, то сразу сможете установить его. Весь процесс занимает несколько минут и не требует сложных действий.

Вот короткий порядок действий, чтобы ничего не перепутать:

Откройте «Настройки» на iPhone Перейдите в раздел «Основные» Выберите «Обновление ПО» Если появилась карточка обновления, нажмите на установку

Отдельный момент для тех, кто уже сидит на тестовой версии будущей системы. Если на вашем iPhone установлена последняя бета iOS 27 для разработчиков, патчи безопасности уже загружены на устройство. То есть отдельно ставить iOS 26.5.2 в этом случае не нужно, все нужные исправления вы и так получили.

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Почему iPhone быстро разряжается после обновления

Главная причина шума, это отзывы самих пользователей после установки. По словам владельцев iPhone, которые поставили обновление и пожаловались в соцсетях, iOS 26.5.2 еще и разряжает батарею заметно быстрее обычного. Одновременно корпус нагревается настолько, что телефон становится тяжело держать в руке.

Один из владельцев iPhone 16 Pro Max описал ситуацию предметно. Пользователи на Reddit рассказали, что после установки iOS 26.5.2 у телефона появились новые болячки. Прекрасное время автономной работы, которым он раньше наслаждался, теперь заметно сократилось. Вдобавок он заметил, что аппарат нагревается очень сильно и очень быстро, хотя сначала был готов списать это на жаркую погоду.

Важный момент: сама Apple быстрый разряд после этого обновления официально не подтверждала. Пока это лишь жалобы отдельных пользователей в соцсетях, а не признанная компанией ошибка. Похожие волны отзывов случались и раньше, поэтому неудивительно, что многие уже спрашивают, почему нужно срочно установить iOS, несмотря на весь этот риск.

Как понять, что разряжает батарею iPhone

Держите в голове, что жаркая погода и тяжелые приложения тоже сажают батарею и греют телефон. Но здесь важна связка сразу двух симптомов. Быстро разряжающийся смартфон и раскаленный корпус обычно идут рука об руку. Чаще всего эти проблемы связаны между собой и сигнализируют, что телефон реагирует на что-то, работающее не так, как надо.

Чтобы понять, виновато ли именно обновление, а не сторонняя программа или лето за окном, сделайте несколько простых шагов:

Посмотрите в «Настройки» — «Аккумулятор», какое приложение съедает больше всего заряда

Дайте телефону 1-2 дня после обновления: система может доиндексировать данные и фоновые процессы, и разряд приходит в норму

Проверьте, не греется ли iPhone на зарядке или под прямым солнцем — это нормальная реакция на тепло

Перезагрузите устройство: часто это снимает разовые фоновые зависания

Если после всех проверок разряд и нагрев не проходят несколько дней, тогда причина действительно может быть в самом обновлении. Раньше Apple такие вещи чинила следующими мелкими апдейтами, так что финальный вердикт лучше выносить не сразу. Хотите первыми узнавать о свежих прошивках и их подводных камнях? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы подробно разбираем каждое обновление.

Стоит ли устанавливать iOS 26.5.2

Короткий ответ: обновление ставить стоит из-за безопасности, но делать это осознанно. Плюсы и минусы выглядят так:

За обновление: закрыты больше 25 уязвимостей, включая критичные части системы и браузер

Против обновления: часть пользователей жалуется на разряд и нагрев, официального подтверждения проблемы от Apple нет

Если для вас важнее всего защита данных, обновляйтесь: дыры в ядре и браузере опаснее, чем временный минус к автономности. Если же ваш iPhone работает без нареканий, а на старой версии все стабильно, можно подождать пару дней и посмотреть, не выйдет ли следующее исправление. Тем, кто уже обновился и столкнулся с быстрым разрядом, паниковать рано: сначала проверьте расход по приложениям и дайте системе время устаканиться.

Называть это массовой поломкой пока преждевременно: речь о жалобах в соцсетях, а не о признанной ошибке. Но если после обновления телефон греется и садится несколько дней подряд без явной причины, есть смысл держать наготове следующий апдейт. Кстати, мы уже поставили iOS 26.5.2 на iPhone 15 Plus и проверили автономность и работу банков в реальных условиях.