Поставил iOS 26.5.2 на iPhone 15 Plus: проверил скорость, автономность, работу банков и MAX

Каждое обновление iOS для меня небольшая лотерея: Apple обещает стабильность и багфиксы, а на деле выходит по‑разному. Я поставил iOS 26.5.2 на свой iPhone 15 Plus и готов рассказать, как ведёт себя смартфон после апдейта. Спойлер: в этот раз почти всё ровно, без неприятных сюрпризов.



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Как работает iPhone после обновления до iOS 26.5.2

Начну с того, что волнует всех сильнее всего. Скорость работы iPhone 15 Plus после обновления до iOS 26.5.2 не изменилась. Честно говоря, разницы я не заметил вообще. Смартфон такой же быстрый, как и был: анимации плавные, приложения открываются моментально, никаких сбоев и подвисаний.

Сразу видно, что iOS 26 наконец довели до ума по части интерфейса. В iOS 27, вероятно, будет ещё лучше (хотя на бете я бы на это не рассчитывал), но и нынешняя стабильная iOS 26.5.2 радует. Причём это возрастной iPhone 15 Plus, так что на моделях помощнее всё наверняка будет ещё бодрее.

Если переживали за быстродействие, выдыхайте: по части производительности никаких сюрпризов. В прошлый раз я так же тестировал iOS 26.5 на iPhone 16 Plus, и там картина была похожая.

Что исправили в iOS 26.5.2: баг Chrome и Firefox на iPhone

А вот тут самое интересное. Ещё на iOS 26.5 мой коллега Кирилл Пироженко поймал неприятный баг в Google Chrome: у браузера то и дело отваливалась клавиатура, а вкладка переставала реагировать на касания. Тогда выяснилось, что проблема не в самом браузере, а в системе.

У меня ровно та же история повторялась в Firefox, которым я пользуюсь больше десяти лет. И вот хорошая новость: в iOS 26.5.2 этот баг наконец вылечили. Браузеры снова работают как положено, без внезапных зависаний. По крайней мере, на данный момент я его больше не встречал.

Забавно, что ждать пришлось долго: iOS 26.5.1 вообще вышла только для iPhone 17, а всем остальным пришлось сидеть на 26.5 и терпеть. Если у вас были похожие проблемы с браузером на iPhone, просто обновитесь: скорее всего, сейчас их уже починили.

Расход батареи после установки iOS 26.5.2: что изменилось

Теперь про автономность, любимую тему для споров после каждого обновления iOS. Апдейты такого калибра редко влияют на расход аккумулятора, но всякое бывает, мы в этом не раз убеждались на тестах. Так что проверял внимательно.

Пока могу сказать, что всё в порядке. У меня iPhone 15 Plus с ёмкостью аккумулятора 85%, и резкой разрядки я не заметил. Нагрева тоже не было, причём даже во время самой установки, а это уже хороший знак.

Если вы пропускаете апдейты только из страха, что батарея начнёт садиться быстрее, переживать не стоит. В первые дни лёгкое снижение автономности это норма: система занимается фоновой оптимизацией, переиндексирует данные и приходит в себя. А даже если расход чуть подрастёт насовсем, iOS 26.6 уже не за горами.

Сбер, Т‑Банк и другие банки после установки iOS 26.5.2

Резонный вопрос, который волнует каждого пользователя iPhone в России: что будет со Сбером, Т‑Банком и другими банками после установки iOS 26.5.2? Отвечаю: ничего. Всё работает ровно так же, как и до апдейта.

Обновление почти не затронуло систему, поэтому сюрпризов, как когда‑то с iOS 27, тут можно не ждать. Удалённые из App Store приложения по‑прежнему спокойно запускаются и не глючат. Но одну важную оговорку сделаю. У меня стоят все актуальные версии банков, вышедшие недавно вроде Т-Банка. Если же у вас очень древний Т‑Банк или Сбер, скачанный ещё зимой или вообще в прошлом году, тут я ничего гарантировать не могу: проверяйте на своём устройстве.

MAX в iOS 26.5.2: уведомления, звонки и каналы

То же самое касается MAX на iPhone. Если приложение у вас уже скачано, оно будет работать отлично, как и раньше. Каналы, чаты, голосовые, расшифровка, звонки, всё на месте, никаких сбоев я не поймал.

Есть один нюанс, но он не новый: уведомления в MAX так и не появились, iOS 26.5.2 их не добавляет. Как их вернуть — читайте в нашей инструкции. В остальном национальный мессенджер чувствует себя нормально, так что пользователям можно обновляться без оглядки.

Стоит ли обновляться до iOS 26.5.2

Подведу итог. Я всегда ориентируюсь на простое правило: если на возрастной модели вроде моего iPhone 15 Plus всё работает гладко, то и на остальных устройствах проблем быть не должно. А здесь именно такой случай: производительность осталась на прежнем уровне, браузерный баг починили, банки и MAX работают.

iOS 26.6 beta 3 доступна для загрузки: что нового, когда релиз и кому стоит ее скачать

Отдельный аргумент за обновление: iOS 26.5.2 закрывает почти три десятка уязвимостей, в основном в WebKit. В 2026 году, с учётом всей этой истории с ИИ‑угрозами, безопасность стоит того, чтобы не откладывать апдейт. Тем более прилетел он на все совместимые модели, а не только на iPhone 17, как 26.5.1. Вот мой совет по итогу:

iOS 26.5.2 качаем прямо сейчас и наслаждаемся стабильной работой.

качаем прямо сейчас и наслаждаемся стабильной работой. Потихоньку готовимся к iOS 26.6 : нововведений там мало, апдейт скорее технический, но итерация всё равно крупная.

: нововведений там мало, апдейт скорее технический, но итерация всё равно крупная. На iOS 27 пока смотрим как на витрину: бету до осеннего релиза себе не ставим, а там уже по отзывам и на свой страх и риск решаем.

И главное, перед любым обновлением не поленитесь сделать резервную копию. На всякий случай. И обязательно поделитесь впечатлениями в нашем Телеграм-чате.