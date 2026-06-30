Поставил iOS 26.5.2 на iPhone 15 Plus: проверил скорость, автономность, работу банков и MAX

Иван Герасимов

Каждое обновление iOS для меня небольшая лотерея: Apple обещает стабильность и багфиксы, а на деле выходит по‑разному. Я поставил iOS 26.5.2 на свой iPhone 15 Plus и готов рассказать, как ведёт себя смартфон после апдейта. Спойлер: в этот раз почти всё ровно, без неприятных сюрпризов.

Рассказываю о своих впечатлениях с iOS 26.5.2. Фото.

Рассказываю о своих впечатлениях с iOS 26.5.2

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Как работает iPhone после обновления до iOS 26.5.2

Начну с того, что волнует всех сильнее всего. Скорость работы iPhone 15 Plus после обновления до iOS 26.5.2 не изменилась. Честно говоря, разницы я не заметил вообще. Смартфон такой же быстрый, как и был: анимации плавные, приложения открываются моментально, никаких сбоев и подвисаний.

Как работает iPhone после обновления до iOS 26.5.2. Скачал обновление сразу после выхода. Фото.

Скачал обновление сразу после выхода

Сразу видно, что iOS 26 наконец довели до ума по части интерфейса. В iOS 27, вероятно, будет ещё лучше (хотя на бете я бы на это не рассчитывал), но и нынешняя стабильная iOS 26.5.2 радует. Причём это возрастной iPhone 15 Plus, так что на моделях помощнее всё наверняка будет ещё бодрее.

Если переживали за быстродействие, выдыхайте: по части производительности никаких сюрпризов. В прошлый раз я так же тестировал iOS 26.5 на iPhone 16 Plus, и там картина была похожая.

Что исправили в iOS 26.5.2: баг Chrome и Firefox на iPhone

А вот тут самое интересное. Ещё на iOS 26.5 мой коллега Кирилл Пироженко поймал неприятный баг в Google Chrome: у браузера то и дело отваливалась клавиатура, а вкладка переставала реагировать на касания. Тогда выяснилось, что проблема не в самом браузере, а в системе.

Что исправили в iOS 26.5.2: баг Chrome и Firefox на iPhone. Баг в браузере исправлен. Фото.

Баг в браузере исправлен

У меня ровно та же история повторялась в Firefox, которым я пользуюсь больше десяти лет. И вот хорошая новость: в iOS 26.5.2 этот баг наконец вылечили. Браузеры снова работают как положено, без внезапных зависаний. По крайней мере, на данный момент я его больше не встречал.

Забавно, что ждать пришлось долго: iOS 26.5.1 вообще вышла только для iPhone 17, а всем остальным пришлось сидеть на 26.5 и терпеть. Если у вас были похожие проблемы с браузером на iPhone, просто обновитесь: скорее всего, сейчас их уже починили.

Расход батареи после установки iOS 26.5.2: что изменилось

Теперь про автономность, любимую тему для споров после каждого обновления iOS. Апдейты такого калибра редко влияют на расход аккумулятора, но всякое бывает, мы в этом не раз убеждались на тестах. Так что проверял внимательно.

Расход батареи после установки iOS 26.5.2: что изменилось. С батареей проблем пока нет. Фото.

С батареей проблем пока нет

Пока могу сказать, что всё в порядке. У меня iPhone 15 Plus с ёмкостью аккумулятора 85%, и резкой разрядки я не заметил. Нагрева тоже не было, причём даже во время самой установки, а это уже хороший знак.

Если вы пропускаете апдейты только из страха, что батарея начнёт садиться быстрее, переживать не стоит. В первые дни лёгкое снижение автономности это норма: система занимается фоновой оптимизацией, переиндексирует данные и приходит в себя. А даже если расход чуть подрастёт насовсем, iOS 26.6 уже не за горами.

Сбер, Т‑Банк и другие банки после установки iOS 26.5.2

Резонный вопрос, который волнует каждого пользователя iPhone в России: что будет со Сбером, Т‑Банком и другими банками после установки iOS 26.5.2? Отвечаю: ничего. Всё работает ровно так же, как и до апдейта.

Сбер, Т‑Банк и другие банки после установки iOS 26.5.2. Банки работают, проблем нет. Фото.

Банки работают, проблем нет

Обновление почти не затронуло систему, поэтому сюрпризов, как когда‑то с iOS 27, тут можно не ждать. Удалённые из App Store приложения по‑прежнему спокойно запускаются и не глючат. Но одну важную оговорку сделаю. У меня стоят все актуальные версии банков, вышедшие недавно вроде Т-Банка. Если же у вас очень древний Т‑Банк или Сбер, скачанный ещё зимой или вообще в прошлом году, тут я ничего гарантировать не могу: проверяйте на своём устройстве.

MAX в iOS 26.5.2: уведомления, звонки и каналы

То же самое касается MAX на iPhone. Если приложение у вас уже скачано, оно будет работать отлично, как и раньше. Каналы, чаты, голосовые, расшифровка, звонки, всё на месте, никаких сбоев я не поймал.

Сбер, Т‑Банк и другие банки после установки iOS 26.5.2. Обновление iOS не ломает МАКС, все работает по-старому. Фото.

Обновление iOS не ломает МАКС, все работает по-старому

Есть один нюанс, но он не новый: уведомления в MAX так и не появились, iOS 26.5.2 их не добавляет. Как их вернуть — читайте в нашей инструкции. В остальном национальный мессенджер чувствует себя нормально, так что пользователям можно обновляться без оглядки.

Стоит ли обновляться до iOS 26.5.2

Подведу итог. Я всегда ориентируюсь на простое правило: если на возрастной модели вроде моего iPhone 15 Plus всё работает гладко, то и на остальных устройствах проблем быть не должно. А здесь именно такой случай: производительность осталась на прежнем уровне, браузерный баг починили, банки и MAX работают.

iOS 26.6 beta 3 доступна для загрузки: что нового, когда релиз и кому стоит ее скачать

Отдельный аргумент за обновление: iOS 26.5.2 закрывает почти три десятка уязвимостей, в основном в WebKit. В 2026 году, с учётом всей этой истории с ИИ‑угрозами, безопасность стоит того, чтобы не откладывать апдейт. Тем более прилетел он на все совместимые модели, а не только на iPhone 17, как 26.5.1. Вот мой совет по итогу:

  • iOS 26.5.2 качаем прямо сейчас и наслаждаемся стабильной работой.
  • Потихоньку готовимся к iOS 26.6: нововведений там мало, апдейт скорее технический, но итерация всё равно крупная.
  • На iOS 27 пока смотрим как на витрину: бету до осеннего релиза себе не ставим, а там уже по отзывам и на свой страх и риск решаем.

И главное, перед любым обновлением не поленитесь сделать резервную копию. На всякий случай. И обязательно поделитесь впечатлениями в нашем Телеграм-чате.

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