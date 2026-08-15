iOS 27 или iOS 26.6.1: что скачать на Айфон летом 2026

Зайдите в Настройки Айфона, откройте раздел обновлений, и там вас может ждать сюрприз: система предлагает сразу две свежие сборки. Первая, iOS 26.6.1, это аккуратная заплатка к текущей версии. Вторая, iOS 27 beta 5, та самая осенняя новинка с обновлённым Siri и другими новшествами, о которых мы уже подробно рассказывали. Обе доступны прямо сейчас, но ставить их наперегонки не нужно. Разбираемся, чем они отличаются и какую версию выбрать, если руки уже тянутся к кнопке «Обновить».



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Зачем вообще нужна iOS 26.6.1

Сначала про то, что помельче номером. iOS 26.6.1 любопытна уже тем, как вышла. Такие мелкие обновления Apple обычно выпускает сразу в финале, без всяких тестов. А тут перед релизом появилась бета, да ещё и в статусе RC. По сути RC это тоже бета, просто последняя перед публичным запуском: если критичных багов не найдут, именно эту сборку и получат все. Некоторые предполагают, что так Apple готовит замену несостоявшейся iOS 26.7, но официального объяснения нет.

Что внутри? Apple выпустила её почти без предупреждения, а в заметках к обновлению скромно значатся исправления безопасности; подробных примечаний пока нет. Так что о конкретных правках остаётся только догадываться. Если ориентироваться на жалобы пользователей текущей iOS 26 и на заплатки из macOS, список выглядит примерно так:

Перегрев и повышенный расход батареи при обычной работе в браузере.

Пропавшая вкладка «Избранное» в приложении «Телефон».

Проблемы с Handoff и AirDrop в связке с Маком.

Затянувшаяся индексация Spotlight после установки.

Мелкие подвисания интерфейса и вылеты приложений.

Важно помнить: это всё ещё бета. Чтобы её увидеть, нужно зайти в настройки бета-обновлений и выбрать соответствующий профиль.

Что нового в iOS 27 beta 5

Теперь про новинку. iOS 27 beta 5 вышла 10 августа, и это уже пятая тестовая сборка большого осеннего обновления. Любопытно, что пауза перед ней растянулась почти на три недели вместо привычных двух: Apple будто взяла передышку. Скорее всего, инженеры вычищали крупные ошибки перед финишем, и это скорее хороший знак, чем повод для паники.

Из заметного за весь цикл: переработанный Siri на генеративном ИИ, свежий дизайн Liquid Glass, новые настройки Экранного времени и заметный прирост производительности. В пятой бете добавили новые иконки Safari, Siri и Настроек, расширили голоса Siri (появился британский вариант), докрутили поиск и подсыпали мелких правок вроде подсказки о разряде батареи при плохой связи. Добавьте сюда двойную съёмку в FaceTime, ручной эквалайзер для AirPods, генерацию обоев ИИ и оценки для фото звёздами: полный список новинок и правда внушительный.

Звучит интересно, но есть нюанс: это по-прежнему сырая бета. До официального релиза ещё месяц, и Apple продолжает исправлять ошибки прямо на ходу. Если вы никогда не сидели на тестовых сборках, ставить её на основной Айфон точно не стоит: слишком многое может пойти не так, от вылетов до неработающих банковских приложений.

Стабильность или новые функции

Разница очевидна. Первая сборка техническая: она ничего не меняет в привычках, зато тихо латает дыры и, возможно, лечит перегрев. Вторая интереснее по функциям, но менее стабильная, и жить с ней каждый день пока некомфортно. Можете поспорить, если не согласны, в нашем чате в МАКС.

По сути это выбор между стабильностью и новизной. Кому-то важнее, чтобы Айфон просто работал без сюрпризов, и тогда логичнее держаться ближе к 26.6.1. Кому-то не терпится пощупать новый Siri и Liquid Glass, и ради этого он готов мириться с ошибками. Есть и практичный момент: с 26.6.1 вы остаётесь на знакомой системе, а вот откатиться с iOS 27 без резервной копии уже целая история. Универсального ответа тут нет, каждый решает под себя.

Так какую версию iOS ставить

Короткий ответ: никакую. Обе версии, и iOS 26.6.1, и iOS 27 beta 5, это беты, а бету на рабочем телефоне лучше не трогать. Смысл ставить есть только в одном случае: если вы давно и осознанно живёте на тестовых сборках и понимаете, на что идёте. Во всех остальных ситуациях выгоды ноль, а рисков хватает. Компромисс — опробовать публичную бету iOS 27, но опять же, на свой страх и риск.

Вышла iOS 27 Public Beta 3: главные изменения и стоит ли обновляться

Что делать? Спокойно обновитесь до финальной iOS 26.6, которая уже вышла для всех, и живите на ней. Дальше просто дождитесь официального релиза 26.6.1, он не за горами. Официальный выход iOS 27 ждём в сентябре, вместе с новыми Айфонами, но переходить на него разумнее ближе к зиме, когда Apple уберёт первые ошибки и когда обновляться станет по-настоящему безопасно. Такой подход бережёт нервы и данные: вы получаете все свежие правки, но без риска остаться с полусломанным телефоном в разгар рабочего дня.