iPad mini 2026: основные характеристики, цена и дата выхода

Миша Королев

Владельцы компактного планшета Apple снова в подвешенном состоянии: следующий iPad mini обещает быть заметно интереснее нынешнего, но сроки его выхода расплывчаты. Главный вопрос — стоит ли ждать OLED-версию или брать текущую модель на A17 Pro прямо сейчас. Недавно мы узнали, что Apple сэкономит на экране в iPad mini OLED, а теперь появилось больше подробностей про новый компактный планшет компании. Сразу оговоримся: все, что ниже, — это слухи, инсайды и отраслевая аналитика. Apple ничего официально не анонсировала, поэтому к деталям стоит относиться как к прогнозу.

iPad mini с OLED-экраном получит более тонкие рамки и будет выглядеть куда современнее. Фото.

iPad mini с OLED-экраном получит более тонкие рамки и будет выглядеть куда современнее

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Когда выйдет новый iPad mini

Ориентировочный срок выхода — октябрь 2026 года. По данным Bloomberg, журналист Марк Гурман в июле 2026 года сообщил, что OLED-версия iPad mini запланирована именно на октябрь. Ранее, в октябре 2025 года, он же называл планшет среди устройств, которые Apple готовит до конца 2026 года.

Дата может сдвинуться. У линейки iPad mini нет фиксированного графика обновлений: между поколениями нередко проходит два года и больше. Предыдущая модель вышла в октябре 2024 года, так что по историческим меркам обновление не выглядит неизбежным именно в 2026-м. Тем более что Apple готовит сразу два планшета и порядок их выхода пока не ясен.

Есть и второй фактор риска — нехватка компонентов. Спрос на новые чипы Apple высокий, а глава компании Тим Кук на отчете за первый квартал 2026 года прямо говорил о дефиците в цепочке поставок, включая рост цен на оперативную память. Все это может отодвинуть релиз.

Насколько мощнее станет новый iPad mini

Нынешний iPad mini работает на чипе A17 Pro с 8 ГБ оперативной памяти и поддерживает Apple Intelligence. Большинство утечек указывают на переход к A19 Pro в новой модели.

В августе 2025 года MacRumors заметил в коде Apple упоминание iPad mini с A19 Pro — правда, издание оговорилось, что этот чип мог предназначаться и для iPhone Air. Дополнительный аргумент в том, что iPad mini традиционно получает более мощный процессор, чем базовый iPad, а базовую модель, по данным Macworld, готовят с чипом A19.

Насколько мощнее станет новый iPad mini. Планшет получит более производительный процессор. Фото.

Планшет получит более производительный процессор

Что это даст на практике? A19 Pro — это заметный скачок относительно A17 Pro: быстрее обработка задач с ИИ прямо на устройстве, плавнее игры, шустрее монтаж фото и видео. По уровню производительности такой iPad mini подберется ближе к iPad Air.

Есть и другие варианты развития событий:

  • Если релиз сдвинется на конец 2026 года или позже, в планшет может попасть более новый A20 Pro, которого ждут в следующем поколении iPhone Pro.
  • Не исключен и менее амбициозный вариант с A18 Pro — прирост будет скромнее, но все равно ощутимее, чем у текущей модели.

Отдельно стоит упомянуть беспроводную связь. С линейкой iPhone 17 Apple представила чип N1 с Wi-Fi 7 и Bluetooth 6 — он уже стоит в iPad Air на M4 и, как ожидается, доберется до iPad mini. Версии с сотовой связью, по слухам, получат собственный модем Apple C1X.

Что изменится после перехода iPad mini на OLED

Самое важное для покупателя изменение — переход на OLED-дисплей. Сейчас iPad mini использует обычный ЖК-экран Liquid Retina с подсветкой, а OLED подсвечивает каждый пиксель по отдельности. Это дает по-настоящему черный цвет там, где нужен черный, и выше контраст.

Что изменится после перехода iPad mini на OLED. Цвета станут более яркими и насыщенными. Фото.

Цвета станут более яркими и насыщенными

Аналитик Росс Янг из DSCC еще в октябре 2024 года первым заявил про OLED в mini. Позже эту версию поддержали и другие источники, включая Марка Гурмана из Bloomberg.

Что именно почувствует пользователь:

  • Глубокий черный и высокий контраст — картинка выглядит объемнее.
  • Более насыщенные и точные цвета.
  • Быстрее отклик — меньше смазывания в играх и динамичных сценах.
  • Стабильная картинка под углом.
  • Экономичнее на темном контенте и тоньше сам экранный блок.

Важная оговорка: ProMotion и двухслойного OLED из iPad Pro в mini, скорее всего, не будет. То есть это будет хороший OLED, но не топовый уровень iPad Pro. Тем не менее для тех, кто много читает, смотрит видео и играет на компактном экране, это закрывает одну из главных претензий к текущей модели. Хотите узнавать о новых утечках раньше остальных? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Новый дизайн и увеличенный экран iPad mini

Внешне новый iPad mini, вероятно, останется прежним — дизайн не меняли с 2021 года. Но есть нюанс: экран может подрасти до 8,5 дюйма без увеличения самого корпуса, за счет более тонких рамок. Такую версию озвучивали аналитики DSCC еще в декабре 2024 года.

iPad mini 2026: чип A19 Pro, OLED-экран и рост цены - стоит ли ждать

Экран в минике может получить более тонкие рамки

Еще один слух от Гурмана — заметно улучшенная влагозащита корпуса. Среди возможных изменений называют переработанные уплотнения вокруг разъемов и новую акустику на основе вибрации, которая позволит избавиться от привычных отверстий динамиков. Возможны и новые цвета: сейчас планшет предлагают в синем, фиолетовом, цвете «сияющая звезда» и «серый космос».

Новый дизайн и увеличенный экран iPad mini. В остальном же дизайн не изменится. Фото.

В остальном же дизайн не изменится

Зачем все это? Отчасти это способ удержать iPad mini в линейке на фоне будущих складных устройств. Долгожданный складной iPhone, по слухам, получит внутренний экран около 7,6-7,8 дюйма — близко к размеру mini. Такой гаджет может переманить часть поклонников самого маленького планшета Apple.

Изменится ли камера в новом iPad mini

Здесь все скромно. Серьезных апгрейдов камер не ожидается: сейчас планшет использует фронтальную камеру 12 Мп с функцией «В центре внимания» и основную камеру 12 Мп, а надежных слухов о смене железа нет.

Самое вероятное изменение — не сама камера, а ее расположение. Apple уже перенесла фронталку на длинную сторону корпуса в свежих iPad, и mini может последовать примеру. Это удобнее для видеозвонков и FaceTime, когда планшет стоит на подставке или с клавиатурой. Плюс новый чип может слегка улучшить обработку снимков программно, даже без смены оптики.

Цена нового iPad mini

Текущий iPad mini уже подорожал в июне на 100 долларов и теперь стартует с 599 долларов. Из-за OLED-экрана в 2026 году цена может вырасти еще сильнее.

Цена нового iPad mini. Стоить новый планшет точно будет дороже. Фото.

Стоить новый планшет точно будет дороже

На рост давят и общие проблемы с поставками: с добавлением OLED и других усовершенствований базовая цена может дойти до 699 долларов или больше, в зависимости от конфигурации памяти. Но это лишь прогноз — Apple может и сохранить прежний ценник, чтобы удержать привлекательность нишевого устройства.

Для ориентира по российскому рынку: iPad mini 7 продается от 45 000 ₽, а версии с большим объемом памяти и сотовой связью стоят дороже. Это цены магазинов, а не официальные, и они зависят от конфигурации и продавца.

Что выбрать: новый iPad mini или текущую модель

Что выбрать: новый iPad mini или текущую модель. Текущий планшет все еще хорош, хотя его экран некоторых может разочаровать. Фото.

Текущий планшет все еще хорош, хотя его экран некоторых может разочаровать

Если вам нужен компактный планшет прямо сейчас и важна цена — текущий iPad mini на A17 Pro остается адекватным выбором: он поддерживает Apple Intelligence, и мощности хватит на годы вперед. Присмотритесь к нему, если апгрейд ради экрана вам не критичен, но сначала честно сравните mini и iPad Air по своим задачам.

Если же для вас важно качество картинки и вы не готовы менять планшет каждый год, есть смысл подождать. OLED, более мощный чип и влагозащита — это тот набор, ради которого разумно потерпеть. Но закладывайте два риска: релиз может сдвинуться, а цена вырасти. Гнаться за анонсом вслепую не стоит, а вот дождаться официальной презентации перед покупкой — вполне разумно.

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