iPad mini 2026: основные характеристики, цена и дата выхода

Владельцы компактного планшета Apple снова в подвешенном состоянии: следующий iPad mini обещает быть заметно интереснее нынешнего, но сроки его выхода расплывчаты. Главный вопрос — стоит ли ждать OLED-версию или брать текущую модель на A17 Pro прямо сейчас. Недавно мы узнали, что Apple сэкономит на экране в iPad mini OLED, а теперь появилось больше подробностей про новый компактный планшет компании. Сразу оговоримся: все, что ниже, — это слухи, инсайды и отраслевая аналитика. Apple ничего официально не анонсировала, поэтому к деталям стоит относиться как к прогнозу.



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Когда выйдет новый iPad mini

Ориентировочный срок выхода — октябрь 2026 года. По данным Bloomberg, журналист Марк Гурман в июле 2026 года сообщил, что OLED-версия iPad mini запланирована именно на октябрь. Ранее, в октябре 2025 года, он же называл планшет среди устройств, которые Apple готовит до конца 2026 года.

Дата может сдвинуться. У линейки iPad mini нет фиксированного графика обновлений: между поколениями нередко проходит два года и больше. Предыдущая модель вышла в октябре 2024 года, так что по историческим меркам обновление не выглядит неизбежным именно в 2026-м. Тем более что Apple готовит сразу два планшета и порядок их выхода пока не ясен.

Есть и второй фактор риска — нехватка компонентов. Спрос на новые чипы Apple высокий, а глава компании Тим Кук на отчете за первый квартал 2026 года прямо говорил о дефиците в цепочке поставок, включая рост цен на оперативную память. Все это может отодвинуть релиз.

Насколько мощнее станет новый iPad mini

Нынешний iPad mini работает на чипе A17 Pro с 8 ГБ оперативной памяти и поддерживает Apple Intelligence. Большинство утечек указывают на переход к A19 Pro в новой модели.

В августе 2025 года MacRumors заметил в коде Apple упоминание iPad mini с A19 Pro — правда, издание оговорилось, что этот чип мог предназначаться и для iPhone Air. Дополнительный аргумент в том, что iPad mini традиционно получает более мощный процессор, чем базовый iPad, а базовую модель, по данным Macworld, готовят с чипом A19.

Что это даст на практике? A19 Pro — это заметный скачок относительно A17 Pro: быстрее обработка задач с ИИ прямо на устройстве, плавнее игры, шустрее монтаж фото и видео. По уровню производительности такой iPad mini подберется ближе к iPad Air.

Есть и другие варианты развития событий:

Если релиз сдвинется на конец 2026 года или позже, в планшет может попасть более новый A20 Pro , которого ждут в следующем поколении iPhone Pro.

, которого ждут в следующем поколении iPhone Pro. Не исключен и менее амбициозный вариант с A18 Pro — прирост будет скромнее, но все равно ощутимее, чем у текущей модели.

Отдельно стоит упомянуть беспроводную связь. С линейкой iPhone 17 Apple представила чип N1 с Wi-Fi 7 и Bluetooth 6 — он уже стоит в iPad Air на M4 и, как ожидается, доберется до iPad mini. Версии с сотовой связью, по слухам, получат собственный модем Apple C1X.

Что изменится после перехода iPad mini на OLED

Самое важное для покупателя изменение — переход на OLED-дисплей. Сейчас iPad mini использует обычный ЖК-экран Liquid Retina с подсветкой, а OLED подсвечивает каждый пиксель по отдельности. Это дает по-настоящему черный цвет там, где нужен черный, и выше контраст.

Аналитик Росс Янг из DSCC еще в октябре 2024 года первым заявил про OLED в mini. Позже эту версию поддержали и другие источники, включая Марка Гурмана из Bloomberg.

Что именно почувствует пользователь:

Глубокий черный и высокий контраст — картинка выглядит объемнее.

— картинка выглядит объемнее. Более насыщенные и точные цвета .

. Быстрее отклик — меньше смазывания в играх и динамичных сценах.

— меньше смазывания в играх и динамичных сценах. Стабильная картинка под углом .

. Экономичнее на темном контенте и тоньше сам экранный блок.

Важная оговорка: ProMotion и двухслойного OLED из iPad Pro в mini, скорее всего, не будет. То есть это будет хороший OLED, но не топовый уровень iPad Pro. Тем не менее для тех, кто много читает, смотрит видео и играет на компактном экране, это закрывает одну из главных претензий к текущей модели. Хотите узнавать о новых утечках раньше остальных? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Новый дизайн и увеличенный экран iPad mini

Внешне новый iPad mini, вероятно, останется прежним — дизайн не меняли с 2021 года. Но есть нюанс: экран может подрасти до 8,5 дюйма без увеличения самого корпуса, за счет более тонких рамок. Такую версию озвучивали аналитики DSCC еще в декабре 2024 года.

Еще один слух от Гурмана — заметно улучшенная влагозащита корпуса. Среди возможных изменений называют переработанные уплотнения вокруг разъемов и новую акустику на основе вибрации, которая позволит избавиться от привычных отверстий динамиков. Возможны и новые цвета: сейчас планшет предлагают в синем, фиолетовом, цвете «сияющая звезда» и «серый космос».

Зачем все это? Отчасти это способ удержать iPad mini в линейке на фоне будущих складных устройств. Долгожданный складной iPhone, по слухам, получит внутренний экран около 7,6-7,8 дюйма — близко к размеру mini. Такой гаджет может переманить часть поклонников самого маленького планшета Apple.

Изменится ли камера в новом iPad mini

Здесь все скромно. Серьезных апгрейдов камер не ожидается: сейчас планшет использует фронтальную камеру 12 Мп с функцией «В центре внимания» и основную камеру 12 Мп, а надежных слухов о смене железа нет.

Самое вероятное изменение — не сама камера, а ее расположение. Apple уже перенесла фронталку на длинную сторону корпуса в свежих iPad, и mini может последовать примеру. Это удобнее для видеозвонков и FaceTime, когда планшет стоит на подставке или с клавиатурой. Плюс новый чип может слегка улучшить обработку снимков программно, даже без смены оптики.

Цена нового iPad mini

Текущий iPad mini уже подорожал в июне на 100 долларов и теперь стартует с 599 долларов. Из-за OLED-экрана в 2026 году цена может вырасти еще сильнее.

На рост давят и общие проблемы с поставками: с добавлением OLED и других усовершенствований базовая цена может дойти до 699 долларов или больше, в зависимости от конфигурации памяти. Но это лишь прогноз — Apple может и сохранить прежний ценник, чтобы удержать привлекательность нишевого устройства.

Для ориентира по российскому рынку: iPad mini 7 продается от 45 000 ₽, а версии с большим объемом памяти и сотовой связью стоят дороже. Это цены магазинов, а не официальные, и они зависят от конфигурации и продавца.

Что выбрать: новый iPad mini или текущую модель

Если вам нужен компактный планшет прямо сейчас и важна цена — текущий iPad mini на A17 Pro остается адекватным выбором: он поддерживает Apple Intelligence, и мощности хватит на годы вперед. Присмотритесь к нему, если апгрейд ради экрана вам не критичен, но сначала честно сравните mini и iPad Air по своим задачам.

Если же для вас важно качество картинки и вы не готовы менять планшет каждый год, есть смысл подождать. OLED, более мощный чип и влагозащита — это тот набор, ради которого разумно потерпеть. Но закладывайте два риска: релиз может сдвинуться, а цена вырасти. Гнаться за анонсом вслепую не стоит, а вот дождаться официальной презентации перед покупкой — вполне разумно.

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