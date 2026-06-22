20 устройств, которые Apple выпустит в 2026 и 2027 году

Главное событие первой половины года позади: WWDC 2026 прошла, и Apple переключается с софта на гаджеты. Марк Гурман из Bloomberg собрал список из 20 продуктов, которые компания планирует показать до конца 2027 года. Тут и складной iPhone Ultra, и MacBook Ultra с OLED-экраном, и новый умный домашний хаб, и обновления Apple TV с HomePod mini, которых ждали не один год. А на прошлой неделе стало известно, что цена iPhone 18 Pro улетит в небеса, так что набор новинок выходит дорогим во всех смыслах.



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Почему Apple перенесла выпуск новых устройств на 2026 и 2027 годы

Главная причина задержки многих гаджетов — более умная и персональная Siri. Apple впервые показала ее еще на WWDC 2024, но в бета-версии помощник появился только спустя два года. Часть устройств вроде обновленных Apple TV и HomePod mini компания, по данным источников, придерживала именно до готовности новой Siri.

Теперь, когда помощник вышел в тесте, должна стартовать волна релизов. Помимо привычных сентябрьских обновлений iPhone и Apple Watch, Гурман ждет совершенно новый умный домашний хаб уже в этом году. Хотите первыми читать такие разборы? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там новости из мира Apple выходят оперативно.

Какие новые iPhone Apple готовит в ближайшие два года

Сильнее всего обновится линейка iPhone. По прогнозу Гурмана, нас ждет сразу несколько моделей:

iPhone 18 Pro и 18 Pro Max — чип A20 Pro, уменьшенный «Динамический остров», упрощенная кнопка управления камерой, новый цвет Dark Cherry, переменная диафрагма хотя бы у одной задней камеры и собственный модем Apple C2 с поддержкой 5G через спутник.

— чип A20 Pro, уменьшенный «Динамический остров», упрощенная кнопка управления камерой, новый цвет Dark Cherry, переменная диафрагма хотя бы у одной задней камеры и собственный модем Apple C2 с поддержкой 5G через спутник. iPhone Ultra — первый складной iPhone с внутренним экраном 7,7 дюйма и внешним 5,3 дюйма. Вместо Face ID — Touch ID, встроенный в кнопку питания. Под него заточат iOS 27 с многозадачностью в стиле iPad: два приложения рядом и другие удобства.

— первый складной iPhone с внутренним экраном 7,7 дюйма и внешним 5,3 дюйма. Вместо Face ID — Touch ID, встроенный в кнопку питания. Под него заточат iOS 27 с многозадачностью в стиле iPad: два приложения рядом и другие удобства. iPhone Air 2 — добавят сверхширокоугольную камеру, чип A20 и увеличат время работы от батареи.

— добавят сверхширокоугольную камеру, чип A20 и увеличат время работы от батареи. iPhone 20 Pro и 20 Pro Max — юбилейные модели к 20-летию iPhone с «почти безрамочным экраном» и изогнутым стеклом, огибающим боковые грани.

Самое практичное здесь для большинства — обычные Pro-обновления. Складной iPhone Ultra — это устройство для энтузиастов и почти наверняка с премиальным ценником, так что массовым он не станет. Все подробности про дизайн, характеристики и цену собраны в отдельном разборе, где складной iPhone Ultra слили целиком.

Новые Mac, iPad и Apple Watch: чего ждать от Apple

Часы получат более быстрый чип S11 или новее. Слухи о редизайне с Touch ID и дополнительными датчиками здоровья пока противоречивы, часть источников их оспаривает. Зато для Apple Watch Ultra 3 и новее обещают расширенные спутниковые функции: Apple Карты через спутник и отправку фото в «Сообщениях» без сотовой сети.

По планшетам новостей меньше. iPad 12 получит чип уровня A18 или A19 с поддержкой Apple Intelligence, а iPad mini — более мощный процессор, OLED-экран, новую систему динамиков и защиту от воды.

Mac обновят по чипам: Mac Studio перейдет на M5 Max и M5 Ultra, Mac mini — на M5 и M5 Pro, iMac — на M5 с новыми цветами. Отдельно стоит MacBook Ultra — крупный редизайн MacBook Pro в конце 2026 или начале 2027 года: чипы M6 Pro и M6 Max, OLED-экран, сенсорный дисплей, «Динамический остров» и более тонкий корпус. Мы уже собрали 5 главных отличий MacBook Ultra от текущего MacBook Pro.

Новые HomePod, Apple TV, AirPods и очки Apple

Самая заметная категория обновлений — техника для дома. Здесь Гурман ждет сразу несколько новинок:

Apple TV с чипом A17 Pro, поддержкой новой Siri и чипом N1 для Wi-Fi 7. Встроенную камеру для FaceTime тоже обсуждают, но появится ли она уже в этой модели — неясно.

с чипом A17 Pro, поддержкой новой Siri и чипом N1 для Wi-Fi 7. Встроенную камеру для FaceTime тоже обсуждают, но появится ли она уже в этой модели — неясно. HomePod mini с чипом S9 или новее, поддержкой Siri, Wi-Fi 7, улучшенным звуком и, возможно, новыми цветами вроде красного.

с чипом S9 или новее, поддержкой Siri, Wi-Fi 7, улучшенным звуком и, возможно, новыми цветами вроде красного. Полноразмерный HomePod с обновленной Siri.

с обновленной Siri. Умный домашний хаб — совершенно новое устройство с квадратным экраном 6-7 дюймов, чипом A18 для Apple Intelligence и FaceTime. Его можно поставить на стол или повесить на стену.

— совершенно новое устройство с квадратным экраном 6-7 дюймов, чипом A18 для Apple Intelligence и FaceTime. Его можно поставить на стол или повесить на стену. AirPods Ultra — наушники с камерами для функций Siri и визуального поиска.

— наушники с камерами для функций Siri и визуального поиска. Очки Apple — умные очки с овальными камерами и кастомным дизайном оправы, ожидаются ближе к концу 2027 года.

Именно умный хаб и обновленные колонки выглядят самым практичным для тех, кто уже живет в экосистеме Apple. Запутались, какое устройство умного дома брать первым? Спрашивайте в нашем чатике в Telegram или МАКС, там подскажут по своему опыту.

Стоит ли ждать новые продукты Apple или покупать сейчас

Вывод простой: повременить с покупкой стоит лишь в двух случаях. Первый — вам нужны устройства для умного дома, потому что новый хаб, HomePod и обновленный Apple TV реально меняют сценарии и завязаны на новую Siri. Второй — вы давно хотели мощный Mac и готовы дождаться перехода на чипы M5 и M6.

Все остальное — привычный ежегодный цикл. Складной iPhone Ultra, AirPods с камерами и очки Apple любопытны, но это техника для ранних энтузиастов, а не для тех, кому нужен надежный телефон или наушники. Помните, что весь список — прогноз Гурмана, а не обещание Apple: сроки сдвигаются, а часть функций отсеивается до релиза. Если ваша техника справляется с задачами, спокойно ждите официальных анонсов и не гоняйтесь за каждым слухом. А тем, кому телефон нужен уже сейчас, мы объяснили, почему стоит купить iPhone 17 Pro и не ждать новинку.