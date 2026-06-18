Что нового в iPadOS 27: все функции и какие iPad их получат

Apple показала iPadOS 27, и большая часть нового — это умная Siri и Apple Intelligence, ровно такие же, как на iPhone. Но пара функций имеет смысл именно на планшете: поиск по рукописным заметкам и Visual Intelligence с Apple Pencil. Главный подвох в том, что самые интересные функции получат не все iPad. Установить iPadOS 27 по инструкции можно уже сейчас, но перед этим стоит разобраться, что именно вы получите на своём планшете.



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Как работает новая Siri на iPad в iPadOS 27

На iPad обновлённая Siri умеет ровно то же, что и на iPhone. Siri получает доступ к личным данным, ищет ответы в интернете, выполняет действия внутри приложений и отвечает на вопросы о том, что сейчас на экране. Это помощник, который понимает контекст, а не просто ставит таймеры по команде. Если захотите попробовать сами, у нас есть отдельный разбор, как включить новую умную Siri на своих устройствах.

Для тех, кто пишет от руки, есть отдельная польза. Siri индексирует рукописные заметки, и по ним можно искать так же легко, как по обычному тексту: нужная запись, сделанная Apple Pencil, находится за пару секунд. Действия с заметками Siri выполняет одинаково, независимо от того, набраны они с клавиатуры или написаны от руки.

Помощник работает и с текстом: сократит, перепишет, проверит грамматику, подскажет формулировку или соберёт новый фрагмент с нуля. Функция Write with Siri (помощь с текстом по всей системе) доступна в любом приложении, а не только в фирменных программах Apple.

Новые возможности Apple Pencil в iPadOS 27

Visual Intelligence (распознавание объектов на изображении) раньше работала только на iPhone, а в iPadOS 27 её завезли и на планшет. Сделайте скриншот и обведите объект пальцем или Apple Pencil, чтобы система рассказала о нём подробнее.

Набор возможностей такой же, как на iPhone: система подскажет пищевую ценность еды, распознает растения и животных, найдёт похожие товары. На большом экране планшета да ещё с пером это заметно удобнее, чем целиться пальцем в маленький дисплей iPhone. Хотите узнать про новые возможности iPad ещё больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Генерация картинок на iPad: новые функции ИИ

В iPadOS 27 появилось отдельное приложение Image Playground, которое рисует картинки в любом стиле, включая фотореалистичный. Оно же отвечает за функцию Image Wand в Заметках и за генерацию стикеров, которые система собирает прямо из ваших фотографий.

Работает это просто: вы набрасываете грубый эскиз в Заметках, а Image Wand превращает его в картинку. Удобно, когда нужна наглядная иллюстрация прямо сейчас, а времени рисовать руками нет. Качество результата зависит от того, насколько внятно вы объяснили системе свою задумку, так что иногда придётся подправить набросок и повторить.

Насколько быстрее работает iPad после обновления

Как и iOS 27, iPadOS 27 стал отзывчивее за счёт оптимизаций. Быстрее открываются приложения, шустрее идут просмотр и передача файлов, ускорился AirDrop, а многозадачность на iPad стала заметно плавнее.

Умные автоматизации тоже подтянули. Приложение «Команды» само создаёт сценарии с помощью ИИ: достаточно описать задачу парой фраз. Например, одним предложением можно задать разное поведение окон для случаев, когда iPad с клавиатурой и когда без неё, а через минуту получить готовый рабочий сценарий. Не получилось настроить всё как нужно? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Safari тоже не забыли. Браузер умеет автоматически группировать вкладки, а ещё генерирует собственные расширения с помощью ИИ. Добавили ползунок прозрачности для интерфейса Liquid Glass и улучшили читаемость, а приложения iPhone, запущенные на iPad, теперь можно свободно менять в размере и не мириться с растянутой картинкой во весь экран.

Какие iPad получат iPadOS 27

Вот ключевой момент для тех, кто решает, стоит ли обновляться. Siri AI требует чип M-серии или iPad mini на A17 Pro. Старые модели эти функции не получат. Проверить свою модель удобно по нашему разбору, какие iPhone, iPad и Mac получат новую Siri.

Сначала разберёмся с самой системой. Полный список совместимых iPad с iPadOS 27 выглядит так:

iPad Pro (M4 и новее)

iPad Pro 12,9 дюйма (4-го поколения и новее)

iPad Pro 11 дюймов (2-го поколения и новее)

iPad Air 13 дюймов (M2 и новее)

iPad Air 11 дюймов (M2, M3 и M4)

iPad Air (4-го поколения и новее)

iPad (A16)

iPad (9-го поколения и новее)

iPad mini (A17 Pro)

iPad mini (6-го поколения и новее)

Если вашей модели в списке нет, обновиться не выйдет. Поддержку потеряли пять планшетов: iPad mini 5, iPad 8, iPad Air 3, а также iPad Pro 11 дюймов 1-го поколения и iPad Pro 12,9 дюйма 3-го поколения. Все они вышли в 2018-2020 годах, так что для них iPadOS 26 останется последней крупной версией. А вот сам iPadOS 27 ставится и на куда более старые планшеты, чем те, что тянут ИИ. Apple Intelligence требует M1 и новее или iPad mini на A17 Pro, а самые тяжёлые функции, вроде живых голосов Siri, упираются в чип M4 и 12 ГБ оперативной памяти. То есть базовые iPad на A16 и A13 систему получат, а вот умную Siri и генерацию картинок — уже нет.

Есть и региональные ограничения. В ЕС не получат Siri AI на старте iPadOS 27, в Китае она тоже пока недоступна. Точные сроки Apple не называет, так что этот нюанс стоит держать в голове, если вы часто бываете за границей. Хорошая новость для владельцев старых планшетов: даже без ИИ-функций они получат прирост скорости. По словам Apple, на iPadOS 27 старые iPad ощущаются быстрее, чем на iPadOS 26, так что обновление точно не сделает хуже.

Если у вас iPad с чипом M-серии или iPad mini на A17 Pro, обновление раскрывается на полную: умная Siri, Visual Intelligence и генерация картинок. Владельцам моделей постарше новые ИИ-функции не достанутся, но обновиться всё равно стоит хотя бы ради скорости. А вот в странах, где Siri AI пока нет, спешить особо некуда, почти все громкие фишки завязаны именно на неё.