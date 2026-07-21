iPhone 20 получит самый большой экран среди всех айфонов: вот что о нем известно

Apple, похоже, готовит для юбилейного iPhone что-то по-настоящему крупное. По данным инсайдеров, в стенах компании уже гоняют прототип дисплея с диагональю около 7 дюймов — такого большого экрана у айфонов еще не было. Кажется, к своему двадцатилетию iPhone решил вырасти сразу на пару размеров. Совсем недавно мы разбирали подробности дизайна юбилейного iPhone, а теперь подъехали данные и про экран.



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Экран iPhone 20: размер, диагональ и новые особенности

Источником слуха стал китайский инсайдер Digital Chat Station, у которого неплохая репутация по части утечек про дисплеи. По его словам, Apple внутри компании тестирует панель с диагональю примерно 6,96 дюйма. Если такой экран доберется до серийного производства, его почти наверняка округлят до маркетинговых 7 дюймов — так уже было и с прошлыми моделями, когда реальные цифры немного не дотягивали до красивого числа.

Речь идет о подготовке к юбилейному iPhone, который ждут в следующем году. Инсайдер уточнил, что соотношение сторон экрана остается таким же, как у нынешнего iPhone 17 Pro Max. То есть форма аппарата принципиально не меняется, растет именно площадь дисплея. А вот попадет ли эта панель в финальную версию iPhone 20 Pro Max — пока вопрос открытый. На этапе прототипов Apple перебирает кучу вариантов, и до полки магазина доезжают далеко не все.

Чтобы прикинуть, что такое 6,96 дюйма на практике, достаточно взять в руки iPhone 17 Pro Max и мысленно чуть подрастянуть картинку. Прибавка небольшая по цифрам, но на такой диагонали каждая доля дюйма заметна: больше строк текста, крупнее превью фото, удобнее смотреть видео и играть. При этом сам корпус вряд ли сильно раздуется — Apple традиционно выигрывает площадь за счет тонких рамок, а не за счет размера коробки в кармане.

Если вам интересны и другие детали будущего флагмана, то мы уже собирали все, что известно про iPhone 20 с изогнутым экраном. Хотите первыми узнавать про новые утечки об айфонах? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем каждый свежий слух.

Каким будет дизайн iPhone 20

Двадцатилетие — серьезный повод, и Apple к нему явно готовится основательно. Еще в прошлом месяце Bloomberg сообщал, что компания запустила работу над двумя размерами юбилейного iPhone. То есть 7-дюймовая версия, скорее всего, будет старшей в линейке, а рядом с ней встанет модель поменьше.

Отдельная интрига — внешний вид аппарата. По множеству слухов, юбилейный iPhone получит дисплей от края до края с изогнутым по всем сторонам стеклом. Такой прием создает эффект почти безрамочного экрана, когда картинка буквально стекает за грани корпуса. Если Apple действительно это реализует, устройство будет выглядеть максимально футуристично на фоне всех предыдущих поколений.

Большая диагональ и безрамочный корпус хорошо ложатся друг к другу. Когда рамки сведены к минимуму, а стекло загнуто по краям, крупный экран не выглядит громоздким — визуально аппарат кажется даже компактнее, чем есть. Похоже, именно на такой эффект Apple и делает ставку: показать, что телефон стал больше по экрану, но не превратился в лопату, которую неудобно держать одной рукой.

Слухов вокруг iPhone 20 набралось столько, что часть из них уже утекла не самым приятным для Apple способом. Мы писали о том, как хакеры добрались до данных о будущих устройствах и якобы видели дизайн новинок раньше нас с вами. Так что секретность вокруг проекта держится, мягко говоря, с трудом.

Как увеличивался экран iPhone от модели к модели

Чтобы понять, насколько 7 дюймов — это много, стоит вспомнить историю. В этом году нас ждут iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, и по ожиданиям они сохранят габариты нынешних моделей. Это те же 6,3 и 6,9 дюйма, что и у iPhone 17 Pro. То есть прямо сейчас Apple не спешит наращивать диагонали — большой рывок приберегли как раз для юбилейной модели.

Последний раз премиальные айфоны прибавляли в размере в 2024 году, с выходом линейки iPhone 16 Pro. Тогда младшая модель подросла с 6,1 до 6,3 дюйма, а iPhone 16 Pro Max — с 6,7 до 6,9 дюйма. Добиться этого удалось за счет более тонких рамок и чуть увеличенного корпуса. Прием знакомый: экран становится больше, а сам аппарат в руке почти не меняется.

На этом фоне переход к 7 дюймам выглядит логичным следующим шагом. И что важно, это первый слух про увеличение диагонали именно у юбилейного iPhone 2027 года. Раньше обсуждали изогнутое стекло, безрамочность и новые материалы, но про сам размер экрана речи не заходило. Если у вас не получается разобраться в настройках дисплея на своем айфоне, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут.

Правда, за увеличением диагонали часто тянутся другие изменения. Apple, по слухам, экспериментирует с юбилейным iPhone очень смело — вплоть до того, что делает iPhone 20 вообще без кнопок. Как таким аппаратом пользоваться и не сойти с ума — отдельная большая тема, но она отлично показывает масштаб задумки. Двадцатилетие явно не про косметические правки.

Есть у роста диагонали и практическая сторона. Чем больше площадь дисплея, тем сложнее дотянуться пальцем до дальнего угла, поэтому Apple наверняка допилит и жесты управления одной рукой. Плюс крупный экран — это всегда вопрос автономности: подсветка большей панели ест заряд быстрее, а значит, компании придется либо ставить более емкий аккумулятор, либо серьезно вылизывать энергоэффективность. Для юбилейной модели ждать компромиссов по батарее совсем не хочется.

Пока все это остается на уровне прототипов и утечек, поэтому относиться стоит осторожно. Между тестовой панелью в лаборатории и готовым устройством на прилавке лежит целый год работы. Но если хотя бы часть слухов подтвердится, юбилейный iPhone станет самым заметным обновлением линейки за долгое время — и по экрану, и по дизайну, и по начинке. А мы будем следить за новостями и рассказывать обо всем самом важном.