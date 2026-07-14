Новый дизайн iPhone 20: из чего Apple сделает юбилейный айфон

Миша Королев

Из китайской соцсети Weibo прилетел свежий слух: юбилейный iPhone 20 может отказаться от алюминиевого корпуса в пользу стекла. Выглядит эффектно, но у такой замены есть очевидная плата — хрупкость. И это пока именно слух, а не подтвержденные планы Apple. Забавно другое: компания не выпустила iPhone 18 Pro с парой обидных изменений, а слухи уже убежали на несколько поколений вперед.

Хотели бы полностью стеклянный айфон?. Фото.

Хотели бы полностью стеклянный айфон?

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Корпус iPhone 20: последние слухи и утечки

Автор утечки — инсайдер из Weibo под ником Fixed-focus digital cameras. Раньше он уверял, что iPhone 20 останется на алюминии, а теперь развернулся на 180 градусов: якобы вся линейка получит стекло вместо металла. Получается, один и тот же человек за короткий срок выдал две противоположные версии, и это первый повод не спешить с выводами. С китайскими инсайдерами так бывает часто: они ловят обрывки информации у поставщиков и на ранних этапах легко путают тестовые прототипы с финальным решением.

Корпус iPhone 20: последние слухи и утечки. Выглядит стеклянный корпус стильно, но уж очень он непрактичен. Фото.

Выглядит стеклянный корпус стильно, но уж очень он непрактичен

Стеклянный корпус неплохо ложится на разговоры о том, каким будет дизайн iPhone 20, ведь там же обсуждают изогнутый экран и безрамочный вид. Нынешние iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max собраны из алюминия со стеклом Ceramic Shield, и, похоже, iPhone 18 Pro с iPhone 18 Pro Max этот подход сохранят. Так что даже если стеклянная история реальна, раньше юбилейной модели ее ждать не стоит.

Почему Apple хочет заменить алюминий на стекло

Смысл слуха в том, что стеклянный корпус задуман под интерфейс Liquid Glass — новый визуальный стиль Apple, где элементы будто преломляют свет. По словам инсайдера Ice Universe, интерфейс играет со светом по краям и усиливает ощущение цельного дизайна. А экран с изгибом по краям должен подвести замысел еще ближе к финалу.

Если совсем коротко, затея чисто эстетическая: заставить корпус и картинку на экране слиться в одно целое. По задумке грань между стеклом рамки и стеклом дисплея должна стать почти невидимой, а отражения по краям только подчеркнут эффект. Вот только заметит ли разницу обычный человек в быту — вопрос открытый. Я вот держу в руках iPhone 16 Plus и честно скажу: за неделю перестаешь замечать даже более очевидные вещи, чем игра света по кромке. Хотите первыми узнавать про дизайн будущих айфонов? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Плюсы и минусы стеклянного корпуса iPhone

Главный минус виден сразу. Переход на стекло бьет по прочности: чтобы не платить за дорогой ремонт, телефон придется прятать в чехол. И красивый безрамочный вид, ради которого все затевалось, вы, скорее всего, накроете чехлом в первый же день. Стеклянные спинки мы уже проходили на iPhone 8 и iPhone X, и замена задней панели тогда стоила чуть ли не как половина смартфона. Возвращаться к этому ради красоты в вакууме сомнительное удовольствие. К слову о смелых экспериментах: Apple, по слухам, готовит iPhone 20 вообще без кнопок, так что от привычного корпуса может остаться совсем немного.

Хрупкость стекла - главный практический минус такого корпуса

Хрупкость стекла — главный практический минус такого корпуса

Есть и потенциальный плюс. Юбилейная модель, по разговорам, получит улучшенную беспроводную зарядку и внешний вид, какого рынок еще не видел. Стекло и правда пропускает беспроводную зарядку лучше металла, и это единственный по-настоящему практичный аргумент за смену материала.

Если свести все к простому списку:

  • плюс — потенциально лучше беспроводная зарядка
  • плюс — более цельный вид с интерфейсом Liquid Glass
  • минус — выше риск разбить корпус
  • минус — почти обязательный чехол, скрывающий весь дизайн

Что Apple может использовать вместо алюминия

Самое туманное в слухе — чем именно заменят металл. Инсайдер с Weibo уверяет, что производство iPhone 20 будет напоминать iPhone Air, а завод по выпуску корпусов Apple уже переоборудовала. Если так, компания может вернуться к титановому сплаву: аппарат станет легче, но отвод тепла заметно просядет.

Титан мы уже видели в iPhone 15 Pro и iPhone 16 Pro, и там Apple как раз столкнулась с вопросами перегрева на старте. На практике слабый отвод тепла — это риск нагрева и падения производительности под нагрузкой, будь то тяжелые игры или долгая съемка видео. Пока это догадка поверх догадки, но направление любопытное. Кстати, похожие вещи Apple, по данным утечек, тестирует в iPhone 19 Pro, где экран заходит сразу на четыре стороны.

Получит ли iPhone 20 стеклянный корпус

Если совсем коротко — относитесь к этому слуху скептически. Тот же инсайдер недавно доказывал, что алюминий останется главным выбором для iPhone 20, а теперь развернулся на противоположную версию. Стоит держать в голове важную вещь: речь о юбилейной модели, до которой еще надо как минимум выпустить линейку iPhone 18. За это время планы Apple по материалам и дизайну поменяются не раз, а источник уже успел сам себе противоречить. Не смогли разобраться в потоке слухов или хотите обсудить свежие инсайды? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут.

Если вы выбираете iPhone прямо сейчас, на ваше решение эта новость не влияет вообще — она про далекое будущее. А тем, кто следит за линейкой, слух любопытен как ранний сигнал о направлении дизайна. Вот только принимать на его основе решения пока откровенно рано. Юбилейный iPhone для Apple вещь во многом имиджевая, поэтому эксперименты с корпусом там вполне возможны. Но между «инсайдер написал» и «Apple выпустила» обычно лежит несколько лет и десятки правок.

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