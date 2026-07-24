Стоит ли менять iPhone 17 Pro на iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro ждут уже через пару месяцев, и по слухам новинка подтянется сразу по трем направлениям: время работы, камера и внешний вид. Большинству владельцев iPhone 17 Pro бежать за апгрейдом так скоро незачем, телефон и без того свежий. Но если мысль о новой модели все равно не отпускает, разберем, что реально может подтолкнуть к покупке. Недавно я разбирал, стоит ли покупать iPhone 17 Pro сейчас или подождать восемнадцатую серию. Сегодня ситуация другая: 17 Pro у вас уже есть, и вопрос звучит иначе. Есть ли смысл менять его на новый флагман Apple через год после покупки.



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Батарея iPhone 18 Pro: насколько вырастет время работы

Больше времени без розетки хочется всем, это едва ли не самый частый запрос к новым айфонам. iPhone 17 Pro и Pro Max уже прибавили по этой части относительно предшественников, но Apple, судя по утечкам, собирается пойти дальше.

Прибавку дадут сразу несколько изменений. Первое — новый тип экрана, который экономнее расходует энергию при той же яркости. Второе — более холодный процессор A20 Pro. Третье — вероятный переход на собственный модем Apple вместо решения Qualcomm. По отдельности каждый пункт дает немного, но вместе они способны растянуть привычный день использования.

Отдельная история — увеличенные батареи. Инсайдеры пишут, что емкость вырастет во всей линейке Pro, причем сильнее всего прибавит старшая модель. Мы уже разбирали, как изменится батарея iPhone 18 Pro Max и во что это выльется по габаритам корпуса.

Оговорка тут все та же: конкретных цифр по времени работы никто не называет. Это ожидания на основе слухов, а не заявленные Apple показатели. Реальную картину покажут только тесты после старта продаж, и не факт, что разница окажется драматичной. Хотите следить за утечками об iPhone 18 Pro в день их появления? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там новости выходят раньше, чем доходят до крупных агрегаторов.

Что нового в камере iPhone 18 Pro

Если верить прогнозам, именно камера станет главным поводом присмотреться к новинке. Марк Гурман называет это крупнейшим скачком в камерах айфонов за последние годы, а он один из самых точных инсайдеров по Apple. По слухам, компания сосредоточится на основном модуле и телеобъективе. Основная камера может получить переменную диафрагму, то есть возможность управлять количеством света, попадающего на сенсор, как в профессиональной технике. На практике это дает контроль над глубиной резкости и более чистый кадр в яркий день.

Телеобъективу приписывают более широкую диафрагму. Проще говоря, зум станет меньше шуметь в помещении и вечером на улице — именно там нынешние телефото-модули сдают позиции быстрее всего.

Есть и косвенный намек на серьезные перемены. Инсайдер из Weibo под ником Fixed Focus Digital утверждает, что площадка с камерами станет толще на 2 мм из-за выросшего основного модуля. Точных характеристик пока нет, но такие вещи просто так не увеличивают.

При этом восторгаться рано. Часть источников считает, что Apple снова возьмет старые компоненты для отдельных модулей и по железу уступит топовым андроидам. Считать апгрейд решенным делом не стоит.

Дизайн iPhone 18 Pro: что изменится

Для тех, кто меняет телефон каждый год, внешний вид тоже аргумент. Когда новинка выглядит один в один как ваш нынешний iPhone, повод для покупки слабеет сам собой. Полной переработки дизайна не ждут, но три обновления, по слухам, все же будут:

новые цвета корпуса

уменьшенный вырез под фронтальную камеру и датчики (Dynamic Island)

единое оформление задней панели вместо двухцветного

По текущим утечкам, палитра сведется к трем оттенкам: темно-вишневому, голубому и серебристому. Не исключают и черный вариант, но подтверждений этому меньше. Островок Dynamic Island должен ужаться примерно на 35% относительно нынешнего. Полезной площади экрана станет больше, хотя на глаз разница будет заметна скорее в первые дни, а потом просто перестанет бросаться в глаза.

Отдельно про заднюю панель. Прошлогоднее двухцветное оформление понравилось далеко не всем, и в новом поколении его обещают заменить на однородное. Правда, есть и изменения, которые вам не понравятся, так что оценивать дизайн лучше вживую. Не можете определиться с цветом или моделью? Спрашивайте в нашем чате в Telegram или МАКС, там подскажут по личному опыту.

Кому стоит покупать iPhone 18 Pro

Если у вас iPhone 17 Pro и он вас устраивает, менять его через год почти бессмысленно. Разница будет заметна в мелочах, а деньги уйдут вполне ощутимые, особенно с учетом российских цен на старте продаж. Реальных поводов задуматься об апгрейде три. Первый — вы много снимаете на телефон и хотите заметно лучшую картинку на зуме и в темноте. Второй — вам критична автономность и вы регулярно ищете розетку к вечеру. Третий — важен свежий внешний вид и новые цвета.

Есть и четвертый сценарий: подождать. Через год линейка обещает разрастись, и складной iPhone Ultra по автономности уже сравнивают с 18 Pro Max. Один пропущенный апгрейд иногда выгоднее двух подряд. Всем остальным спокойно ждем презентацию и первые тесты. Пока ключевые улучшения существуют только в прогнозах инсайдеров, а итоговая картина еще может измениться — и не факт, что в лучшую сторону.

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