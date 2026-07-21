Не стал ждать iPhone 18 Pro Max и купил жене iPhone 17 Pro Max. Рассказываю почему

Я давно присматривался к обновлению для жены. Она пользуется своим iPhone 15 Plus с 2024 года и все шло к тому, что придется ждать осени и нового iPhone 18 Pro Max. Но чем больше я читал утечек, тем сильнее сомневался. Мы ведь уже сравнивали 17 Pro Max и 18 Pro Max, и после того материала у меня закрался простой вопрос: а есть ли вообще смысл переплачивать за новинку? В итоге я не выдержал и купил жене iPhone 17 Pro Max. Ниже честно расскажу, почему считаю это решение полностью оправданным.



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Чем eSIM-версия iPhone 17 Pro Max лучше обычной

Первое, ради чего вообще берут Pro Max, это автономность. И тут у меня был козырь. Я специально выбрал версию с eSIM, а не с физическим лотком под сим-карту. Причина простая: без лотка внутри корпуса освобождается место, и Apple ставит туда чуть более емкую батарею. У обычной версии iPhone 17 Pro Max аккумулятор на 4823 мАч, а у eSIM-модели уже 5088 мАч. Разница вроде небольшая, но лишний час без розетки жене точно пригодится. Мы подробно разбирали, почему eSIM-версия получает батарею побольше, так что за детали я спокоен.

Заодно я неплохо сэкономил. eSIM-модели чаще всего едут из США, ОАЭ или Японии, и стоят они обычно дешевле версий с лотком. Получилось два в одном: и цена ниже, и батарея крупнее. Отказ от физической сим-карты для нас вообще не проблема, оператор оформляет eSIM по QR-коду за пару минут.

А теперь про остальное железо. Дисплей тут огромный, 6,9 дюйма, смотреть сериалы и листать ленту одно удовольствие. Процессор A19 Pro тянет вообще все без единого намека на тормоза, а про камеру я даже говорить долго не буду: она снимает так, что жена уже завалила мне галерею фотографиями с дачи и из поездки в горы. По совокупности это тот самый флагман, который не хочется менять ближайшие несколько лет. Хотите узнать про камеру iPhone еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там регулярно выходят разборы и живые примеры съемки.

Сравнение iPhone 17 Pro Max и iPhone 18 Pro Max

Теперь про iPhone 18 Pro Max, которого все так ждут. Я внимательно изучил утечки и пришел к выводу, что революции не будет. Дизайн повторяет предшественника почти один в один. Больше того, новый аппарат станет заметно толще из-за более крупного блока камер, а для меня это скорее минус, чем достоинство. Тонкий и привычный корпус нравится мне куда сильнее.

Производительность, по слухам, подрастет процентов на 10-15 за счет свежего 2-нанометрового чипа. Звучит красиво, но в реальной жизни этой прибавки вы просто не почувствуете. Запуск приложений, тяжелые игры, съемка видео, все это и так летает на A19 Pro. Отдельно обещают, что iPhone 18 Pro Max станет самым автономным айфоном в истории, но и текущий Pro Max по времени работы совсем не разочаровывает.

Если убрать маркетинг, реальных отличий у новинки всего два: уменьшенный вырез Dynamic Island и обновленные цвета. Все прочее это мелкие нюансы, которые в повседневной жизни роли не играют. Ждать почти год и отдавать лишние деньги ради чуть более компактного выреза я лично смысла не вижу.

Какой цвет iPhone 17 Pro Max выбрать

А вот с цветом вышла отдельная история, которая многое решила. Жена хотела именно оранжевый, тот самый смелый оттенок, который Apple показала в линейке iPhone 17 Pro. И это стало главным доводом в пользу текущего поколения. В iPhone 18 Pro палитра снова поменяется: место оранжевого займет вишневый оттенок, а значит любимого цвета жены в новой линейке уже попросту не будет.

Получается забавная ситуация. Если бы мы стали ждать новинку, то рисковали вообще не получить желаемый цвет. Так зачем тогда ждать? Мы взяли ровно то, что хотели, и сразу, а не через полгода мучительных сомнений. Кстати, если у вас появятся вопросы по настройке нового айфона или переносу данных, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там всегда подскажут по любым мелочам.

Сколько стоит iPhone 17 Pro Max в 2026 году

И, конечно, цена. В последние недели прайс на iPhone 17 Pro Max ощутимо пополз вверх, аппараты стали быстро разбирать. Но мне повезло: я успел урвать его за 95 тысяч рублей. Сейчас найти такую цену почти нереально, поэтому свою покупку считаю отличным предложением, каких на рынке сегодня почти не встретишь.

Теперь простая математика по новинке. iPhone 18 Pro Max при минимуме реальных изменений выйдет дороже примерно на 100-200 долларов. Мы уже прикидывали, насколько реально подорожает новинка, и цифры выходят совсем некомфортные. Отдавать серьезную сумму сверху за чуть меньший вырез и новый оттенок, который жене все равно не нужен, было бы странным решением.

Поэтому я не жалею ни секунды. Жена получила большой дисплей, мощный процессор, топовую камеру и увеличенную батарею, причем в любимом оранжевом цвете и по адекватной цене. А те, кто будет ждать iPhone 18 Pro Max, скорее всего заплатят заметно больше за практически тот же самый смартфон. Иногда лучшая покупка это та, которую ты делаешь вовремя, а не та, за которой гонишься ради пары строчек в характеристиках.

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