Складной iPhone Ultra: емкость аккумулятора, автономность и сравнение с iPhone 18 Pro Max

Складной iPhone обрастает новыми деталями, и на этот раз речь о батарее. По данным известного китайского инсайдера Digital Chat Station, Apple будет использовать в складном iPhone Ultra сразу два аккумуляторных элемента. В принципе, это логично, учитывая, что и сам смартфон будет состоять из двух частей. Интересно тут другое — суммарная ёмкость АКБ, которая составит 4883 мА*ч, что заметно меньше, чем у топового iPhone 18 Pro Max, который к тому же станет заметно толще. Разберём, что это значит для автономности и насколько она будет отличаться у разных моделей iPhone.



Ёмкость аккумулятора складного iPhone: что известно

Сразу оговоримся: это утечка, а не официальные данные Apple, поэтому относиться к цифрам стоит с осторожностью. Хотя в целом на вранье история не похожа. Основной поставщик Apple зарегистрировал две батарейные ячейки с номинальной ёмкостью 1921 мА*ч и 2962 мА*ч для каждой из частей складного iPhone Ultra соответственно. Кроме того, мы знаем теперь и дату презентации новых смартфонов Apple.

Вместе это даёт минимальную суммарную ёмкость около 4883 мА*ч. Сам инсайдер добавляет, что в цепочке поставок ориентируются на диапазон 4800–5000 мА*ч, но окончательного подтверждения пока нет. То есть не исключено, что речь пока идет о тестовом прототипе. Однако вряд ли финальный вариант будет сильно отличаться в большую сторону. Зато вы можете уже сейчас купить болванку iPhone Ultra на АлиЭкспресс.

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМ, ЧТОБЫ УЗНАВАТЬ О СКИДКАХ САМЫМ ПЕРВЫМ

Две отдельные ячейки — тоже не случайность. Так устроено большинство складных смартфонов книжного типа: батарею делят на две половины, чтобы уместить её в обе части корпуса. Судя по утечке, Apple идёт тем же путём. Хорошо, что краш-тест новые Айфоны проходят без проблем.

Складной iPhone против iPhone 18 Pro Max

Главный вопрос — много это или мало. Официальных характеристик Apple не публиковала, но мы можем ориентироваться на утечки, которых к настоящему моменту уже было предостаточно.

Давайте сравним аккумуляторы всех трех новинок Apple, которые выйдут в этом году. Часы автономности в последней колонке — наш собственный расчёт, а не обещание Apple: как мы его получили, объясним ниже.

Модель Ёмкость АКБ Экран мА*ч на дюйм Видео, часов (оценка) iPhone 18 Pro ~4288 мА*ч 6,3″ ~681 ~33 iPhone 18 Pro Max ~5567 мА*ч 6,9″ ~807 ~42 Складной iPhone Ultra ~4883 мА*ч 7,8″ + 5,5″ ~626 ~30–35

Последняя колонка — самое интересное. На каждый дюйм внутреннего экрана у складного iPhone приходится меньше всего энергии из тройки: примерно 626 мА*ч против 807 у iPhone 18 Pro Max. Разница почти в 25%. Аккумулятор у Ultra больше, чем у iPhone 18 Pro, но и кормить ему приходится куда более прожорливый дисплей.

Не забудьте подписаться на наш канал в Telegram.

Будем честны: на фоне многих конкурентов складной iPhone смотрится нормально, но без рекордов. Pixel 10 Pro Fold получил 5015 мА*ч, а Samsung Galaxy Z Fold 7 — 4400 мА*ч. То есть Apple обходит Samsung и почти догоняет Google, оставаясь в середине сегмента. Если хотите глубже разобраться в цифрах ближайших моделей, посмотрите наш разбор про аккумулятор iPhone 18 Pro Max.

Автономность складного iPhone: чего ждать

Часов автономности Айфон Ультра еще не называли даже инсайдеры. Зато у нас есть надёжная точка отсчёта: текущий iPhone 17 Pro Max с батареей на 5088 мА*ч Apple оценивает в 39 часов видео, а iPhone 17 Pro — в 33 часа. Делим одно на другое и получаем примерно 7,7 часа видео на каждую тысячу мА*ч.

Чипы и экраны в 18-й линейке меняются эволюционно, так что коэффициент можно перенести на новинки. У iPhone 18 Pro выходит около 33 часов — то есть ровно как у нынешнего 17 Pro, прибавки почти нет. У iPhone 18 Pro Max получается 42–43 часа, и это уже заметный шаг вперёд.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ ТЕБЕ ОТВЕТЯТ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ

А вот со складным всё сложнее. По чистой ёмкости он должен был бы выдать около 37 часов, но 7,8-дюймовый внутренний экран потребляет заметно больше 6,9-дюймового. С поправкой на это реалистичный коридор для iPhone Ultra — 30–35 часов видео. Получается парадокс: батарея у складного больше, чем у iPhone 18 Pro, а работать он будет столько же или даже меньше.

Есть и факторы в плюс. Ещё в марте 2025 года появлялся слух, что Apple делает упор на энергоэффективность и одновременно старается уменьшить толщину ключевых компонентов складного iPhone. Тайваньский аналитик Минг-Чи Куо отдельно отмечал, что устройство получит батарею с повышенной плотностью — то есть больше ёмкости в том же объёме. Плюс складным смартфоном далеко не всегда пользуются в раскрытом виде: часть времени работает только внешний экран на 5,5 дюйма, а он куда экономнее.

Есть и противоречие. Более ранняя утечка говорила о тестировании куда более крупной батареи — от 5400 до 5800 мА*ч. Но там речь шла об инженерном образце, а не о финальном устройстве. Либо Apple пересмотрела конструкцию, либо тот слух был неточным — по открытым данным этого не выяснить. Для сравнения можно посмотреть сравнение аккумуляторов iPhone 18 Pro и iPhone 17 Pro: там утечки вели себя ровно так же.

Складной iPhone Ultra: характеристики и цена

По совокупности слухов складной iPhone может выйти под названием iPhone Ultra. Вот что о нём известно на уровне утечек и прогнозов:

внутренний экран около 7,8 дюйма и внешний около 5,5 дюйма;

Touch ID вместо Face ID;

чип A20 и модем Apple C2 в части стран;

анонс вместе с iPhone 18 Pro в сентябре.

Теперь про деньги. Аналитики IDC прогнозируют среднюю цену около 2500 долларов — это примерно от 269 000 ₽ по текущему курсу. Версии с большим объёмом памяти могут доходить до 3000 долларов, то есть примерно до 323 000 ₽. Даже по меркам топовых iPhone это очень дорого.

Стоит ли ждать складной iPhone Ultra

Пока речь идёт об утечке, а не о готовом продукте, так что покупать нечего — можно только наблюдать. По данным из цепочки поставок, первый складной iPhone остаётся в графике и ожидается в сентябре вместе с iPhone 18 Pro.

Если вы присматриваетесь к обычному iPhone и вам важна максимальная автономность, складной аппарат вряд ли станет вашим выбором: по нашим прикидкам он проиграет даже iPhone 18 Pro, а стоить будет втрое дороже. Следить за ним стоит тем, кому нужен именно большой внутренний экран в кармане и кто готов платить за форм-фактор. Всем остальным можно спокойно ждать сентябрьской презентации и не воспринимать цифры из утечки как окончательные.