Складной iPhone Ultra: емкость аккумулятора, автономность и сравнение с iPhone 18 Pro Max

Миша Королев

Складной iPhone обрастает новыми деталями, и на этот раз речь о батарее. По данным известного китайского инсайдера Digital Chat Station, Apple будет использовать в складном iPhone Ultra сразу два аккумуляторных элемента. В принципе, это логично, учитывая, что и сам смартфон будет состоять из двух частей. Интересно тут другое — суммарная ёмкость АКБ, которая составит 4883 мА*ч, что заметно меньше, чем у топового iPhone 18 Pro Max, который к тому же станет заметно толще. Разберём, что это значит для автономности и насколько она будет отличаться у разных моделей iPhone.

Аккумулятор в iPhone Ultra будет не очень большим. Фото.

Аккумулятор в iPhone Ultra будет не очень большим

Ёмкость аккумулятора складного iPhone: что известно

Сразу оговоримся: это утечка, а не официальные данные Apple, поэтому относиться к цифрам стоит с осторожностью. Хотя в целом на вранье история не похожа. Основной поставщик Apple зарегистрировал две батарейные ячейки с номинальной ёмкостью 1921 мА*ч и 2962 мА*ч для каждой из частей складного iPhone Ultra соответственно. Кроме того, мы знаем теперь и дату презентации новых смартфонов Apple.

Вместе это даёт минимальную суммарную ёмкость около 4883 мА*ч. Сам инсайдер добавляет, что в цепочке поставок ориентируются на диапазон 4800–5000 мА*ч, но окончательного подтверждения пока нет. То есть не исключено, что речь пока идет о тестовом прототипе. Однако вряд ли финальный вариант будет сильно отличаться в большую сторону. Зато вы можете уже сейчас купить болванку iPhone Ultra на АлиЭкспресс.

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМ, ЧТОБЫ УЗНАВАТЬ О СКИДКАХ САМЫМ ПЕРВЫМ

Две отдельные ячейки — тоже не случайность. Так устроено большинство складных смартфонов книжного типа: батарею делят на две половины, чтобы уместить её в обе части корпуса. Судя по утечке, Apple идёт тем же путём. Хорошо, что краш-тест новые Айфоны проходят без проблем.

Складной iPhone против iPhone 18 Pro Max

Главный вопрос — много это или мало. Официальных характеристик Apple не публиковала, но мы можем ориентироваться на утечки, которых к настоящему моменту уже было предостаточно.

Давайте сравним аккумуляторы всех трех новинок Apple, которые выйдут в этом году. Часы автономности в последней колонке — наш собственный расчёт, а не обещание Apple: как мы его получили, объясним ниже.

Модель Ёмкость АКБ Экран мА*ч на дюйм Видео, часов (оценка)
iPhone 18 Pro ~4288 мА*ч 6,3″ ~681 ~33
iPhone 18 Pro Max ~5567 мА*ч 6,9″ ~807 ~42
Складной iPhone Ultra ~4883 мА*ч 7,8″ + 5,5″ ~626 ~30–35

Последняя колонка — самое интересное. На каждый дюйм внутреннего экрана у складного iPhone приходится меньше всего энергии из тройки: примерно 626 мА*ч против 807 у iPhone 18 Pro Max. Разница почти в 25%. Аккумулятор у Ultra больше, чем у iPhone 18 Pro, но и кормить ему приходится куда более прожорливый дисплей.

Не забудьте подписаться на наш канал в Telegram.

Будем честны: на фоне многих конкурентов складной iPhone смотрится нормально, но без рекордов. Pixel 10 Pro Fold получил 5015 мА*ч, а Samsung Galaxy Z Fold 7 — 4400 мА*ч. То есть Apple обходит Samsung и почти догоняет Google, оставаясь в середине сегмента. Если хотите глубже разобраться в цифрах ближайших моделей, посмотрите наш разбор про аккумулятор iPhone 18 Pro Max.

Складной iPhone против iPhone 18 Pro Max. По автономности iPhone Ultra явно не будет королем. Фото.

По автономности iPhone Ultra явно не будет королем

Автономность складного iPhone: чего ждать

Часов автономности Айфон Ультра еще не называли даже инсайдеры. Зато у нас есть надёжная точка отсчёта: текущий iPhone 17 Pro Max с батареей на 5088 мА*ч Apple оценивает в 39 часов видео, а iPhone 17 Pro — в 33 часа. Делим одно на другое и получаем примерно 7,7 часа видео на каждую тысячу мА*ч.

Чипы и экраны в 18-й линейке меняются эволюционно, так что коэффициент можно перенести на новинки. У iPhone 18 Pro выходит около 33 часов — то есть ровно как у нынешнего 17 Pro, прибавки почти нет. У iPhone 18 Pro Max получается 42–43 часа, и это уже заметный шаг вперёд.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ ТЕБЕ ОТВЕТЯТ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ

А вот со складным всё сложнее. По чистой ёмкости он должен был бы выдать около 37 часов, но 7,8-дюймовый внутренний экран потребляет заметно больше 6,9-дюймового. С поправкой на это реалистичный коридор для iPhone Ultra — 30–35 часов видео. Получается парадокс: батарея у складного больше, чем у iPhone 18 Pro, а работать он будет столько же или даже меньше.

Есть и факторы в плюс. Ещё в марте 2025 года появлялся слух, что Apple делает упор на энергоэффективность и одновременно старается уменьшить толщину ключевых компонентов складного iPhone. Тайваньский аналитик Минг-Чи Куо отдельно отмечал, что устройство получит батарею с повышенной плотностью — то есть больше ёмкости в том же объёме. Плюс складным смартфоном далеко не всегда пользуются в раскрытом виде: часть времени работает только внешний экран на 5,5 дюйма, а он куда экономнее.

Автономность складного iPhone: чего ждать. Внутренний экрана iPhone Ultra явно будет потреблять немало ресурсов. Фото.

Внутренний экрана iPhone Ultra явно будет потреблять немало ресурсов

Есть и противоречие. Более ранняя утечка говорила о тестировании куда более крупной батареи — от 5400 до 5800 мА*ч. Но там речь шла об инженерном образце, а не о финальном устройстве. Либо Apple пересмотрела конструкцию, либо тот слух был неточным — по открытым данным этого не выяснить. Для сравнения можно посмотреть сравнение аккумуляторов iPhone 18 Pro и iPhone 17 Pro: там утечки вели себя ровно так же.

Складной iPhone Ultra: характеристики и цена

По совокупности слухов складной iPhone может выйти под названием iPhone Ultra. Вот что о нём известно на уровне утечек и прогнозов:

  • внутренний экран около 7,8 дюйма и внешний около 5,5 дюйма;
  • Touch ID вместо Face ID;
  • чип A20 и модем Apple C2 в части стран;
  • анонс вместе с iPhone 18 Pro в сентябре.

Теперь про деньги. Аналитики IDC прогнозируют среднюю цену около 2500 долларов — это примерно от 269 000 ₽ по текущему курсу. Версии с большим объёмом памяти могут доходить до 3000 долларов, то есть примерно до 323 000 ₽. Даже по меркам топовых iPhone это очень дорого.

Стоит ли ждать складной iPhone Ultra

Пока речь идёт об утечке, а не о готовом продукте, так что покупать нечего — можно только наблюдать. По данным из цепочки поставок, первый складной iPhone остаётся в графике и ожидается в сентябре вместе с iPhone 18 Pro.

Если вы присматриваетесь к обычному iPhone и вам важна максимальная автономность, складной аппарат вряд ли станет вашим выбором: по нашим прикидкам он проиграет даже iPhone 18 Pro, а стоить будет втрое дороже. Следить за ним стоит тем, кому нужен именно большой внутренний экран в кармане и кто готов платить за форм-фактор. Всем остальным можно спокойно ждать сентябрьской презентации и не воспринимать цифры из утечки как окончательные.

Читайте также: iPhone 18 Pro получит сразу 3 изменения, которые вам не понравятся

iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxiPhone UltraАккумулятор iPhone
Новости по теме: iPhone Ultra
Складной iPhone Ultra покажут в сентябре, но вы не сможете его купить. Фото.
Складной iPhone Ultra покажут в сентябре, но вы не сможете его купить
Когда выйдет iPhone 18 Pro и iPhone Ultra. Названа точная дата презентации Apple. Фото.
Когда выйдет iPhone 18 Pro и iPhone Ultra. Названа точная дата презентации Apple
Складной iPhone Ultra еще не вышел, а Apple уже делает ему нормальную замену. Фото.
Складной iPhone Ultra еще не вышел, а Apple уже делает ему нормальную замену