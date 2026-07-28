Топ-5 программ восстановления данных с NAS для Mac

Сетевое хранилище кажется надежным до первого сбоя: несколько дисков, RAID, автоматические бэкапы. А потом вы случайно удаляете общую папку или обновляете прошивку и получаете черный экран вместо веб-интерфейса, и выясняется, что штатных средств восстановления у NAS почти нет. Недавно мы разбирали, как выбрать внешний диск для Mac, а сегодня остановимся на программах, которые вытаскивают данные с сетевого хранилища. Собрал пять приложений, которые действительно работают под macOS, потому что половина такого софта существует только под Windows.



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Stellar Data Recovery для Mac: восстановление NAS и RAID

Stellar Data Recovery — единственная программа в подборке, которая закрывает оба сценария сразу: и когда NAS живой, но данные пропали, и когда само устройство перестало включаться. В первом случае вы указываете IP-адрес сетевого хранилища, программа сама находит устройство в локальной сети и сканирует тома BTRFS или EXT4. Диски вынимать не нужно вообще, что важно, если корпус NAS стоит где-то за шкафом на кронштейне.

Второй сценарий — офлайн-восстановление. Диски вытаскиваются, подключаются к Mac по кабелю, и программа собирает массив сама: поддерживаются RAID 0, RAID 5, RAID 6, а также фирменные Synology Hybrid RAID SHR1 и SHR2. Из производителей заявлены Synology, QNAP и Asustor, у QNAP отдельно работают Thin Volumes и статические тома EXT4.

Для такой процедуры пригодится нормальная обвязка: на MacBook Air портов почти нет, а подключать предстоит сразу несколько накопителей. Мы уже сравнивали лучшие док-станции для MacBook, и в этом сценарии стабильное питание по Thunderbolt важнее скорости интерфейса.

Приятная деталь для владельцев Mac: отключать SIP не требуется. Достаточно выдать приложению полный доступ к диску в системных настройках, никаких кекстов и плясок с режимом восстановления. Версия 12.7 вышла в мае 2026 года, работает нативно на всех чипах от M1 до M5 и на Intel, официально поддерживается macOS Tahoe 26 и все версии вплоть до 10.13.

Единственное ограничение по системе: онлайн-режим требует минимум Big Sur. На Catalina и более старых версиях подключение по IP недоступно, придется вынимать диски и работать с ними напрямую. Отдельно программа вытаскивает данные из бэкапов Time Machine, включая архивы sparsebundle и backupbundle, которые как раз создаются при хранении копий на NAS. Плюс восстановление файлов из виртуальных машин в форматах VMDK, VDI, VHD и VHDX, посекторное создание образа умирающего диска и мониторинг S.M.A.R.T. в реальном времени.

Сканирование можно поставить на паузу и продолжить позже, не начиная сначала, а найденные файлы доступны для просмотра прямо в процессе. Лицензия здесь переносится между компьютерами, так что одну копию можно использовать на разных машинах по очереди. Чего программа не умеет, так это чинить физически убитые диски. Если носитель не определяется в Дисковой утилите, софт бессилен и нужен сервис: механические поломки лечатся только в лаборатории.

Stellar Data Recovery

Recoverit для Mac: восстановление удаленных файлов с NAS

Recoverit заходит на NAS иначе — через SSH. Вы включаете в настройках хранилища терминальный доступ, вводите логин и пароль в программе, и она подключается к устройству напрямую по сети. Диски остаются на месте, хранилище продолжает работать, простоя нет вообще.

Список поддерживаемых брендов шире, чем у большинства конкурентов: помимо Synology и QNAP заявлены Buffalo и Netgear. Массивы читаются в конфигурациях RAID 0, 1, 5, 6 и 10, из файловых систем поддерживаются EXT4, XFS и BTRFS.

Интерфейс сделан максимально просто: выбрали устройство, дождались сканирования, посмотрели превью, нажали восстановить. Из подготовки нужно только зайти в панель управления хранилищем, включить службу SSH и посмотреть номер порта. На Synology это делается в разделе с настройками терминала, на QNAP похожим образом.

Не получается подключиться к хранилищу или программа не видит нужный том? Спрашивайте в нашем чате в Telegram или чате в МАКС, там хватает людей с реальным опытом восстановления данных.

Минус тоже есть, и он ощутимый. Бесплатной версии у программы нет, а цену на сайте разработчик не показывает до момента оформления заказа. Плюс SSH-подключение бесполезно, если NAS не загружается: в такой ситуации Recoverit просто не увидит устройство.

Recoverit для Mac

UFS Explorer RAID Recovery для сложных RAID-массивов

Инструмент для тех, кто понимает, что делает. UFS Explorer собран вокруг ручной сборки массива: вы сами задаете порядок дисков, размер страйпа, смещение и схему четности, а программа показывает результат в реальном времени. Для нестандартных и вложенных конфигураций это часто единственный рабочий путь.

Набор файловых систем самый широкий в подборке: ext4, XFS, ZFS, Btrfs и APFS. Версии есть под macOS, Windows и Linux, встроены средства создания образов дисков для работы с носителями, у которых уже сыплются сектора. Работать с образом безопаснее: оригинал больше не нагружается и не досыпается прямо во время сканирования.

Окон и панелей здесь много, и на 13-дюймовом экране быстро становится тесно. Если разбираете массив не дома, помогут компактные мониторы для MacBook: второй экран экономит время, когда параметры RAID приходится подбирать вручную.

Расплата за возможности — интерфейс. Здесь нет мастера в три шага, и без базового понимания того, как устроен RAID, разобраться будет тяжело. Если ваш максимум взаимодействия с NAS это папка в Finder, начните с чего-то другого.

UFS Explorer RAID Recovery

R-Studio для Mac: возможности и ограничения

Классика жанра, которую знают все, кто хоть раз занимался восстановлением данных профессионально. R-Studio читает APFS, HFS+, NTFS, ReFS, Ext2, Ext3, Ext4, XFS и UFS, автоматически определяет параметры RAID 5 и 6 и собирает виртуальный массив из отдельных дисков. Поддерживаются Linux LVM2 и mdadm — именно на них построено большинство домашних хранилищ.

Есть встроенный шестнадцатеричный редактор, гибкие фильтры по типам файлов и восстановление данных по сети с другого компьютера. Отдельно программа ищет файлы по сигнатурам, если файловая система разрушена полностью и дерево папок восстановить уже нельзя.

Доступ к системному диску работает при включенном SIP, что для Mac важно. Но есть критичная деталь, о которой стоит знать до покупки: R-Studio не поддерживает BTRFS. А это файловая система по умолчанию у современных Synology и у части Netgear. Для томов EXT4 программа отличная, для BTRFS придется искать замену.

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R-Studio

Disk Drill для Mac: восстановление удаленных файлов

Самый дружелюбный вариант из пяти. Версия 6.2 вышла в марте 2026 года, и в ней появилась поддержка систем на базе TrueNAS и Linux-хранилищ. Интерфейс сделан в духе macOS: одна большая кнопка сканирования, наглядное дерево найденных файлов, превью прямо в окне программы.

Бесплатно можно просканировать носитель и посмотреть, что вообще подлежит восстановлению, для оценки ситуации этого достаточно. Отдельно полезна функция побайтового бэкапа: программа делает копию проблемного диска, и дальше вы работаете с образом, а не с оригиналом. Есть и мониторинг состояния накопителей, который заранее предупреждает о растущем числе сбойных секторов.

Ограничения предсказуемы. Полноценного онлайн-подключения к Synology или QNAP по IP здесь нет, сложные массивы с несколькими отказавшими дисками Disk Drill не соберет. Это инструмент для простых случаев: удалили файл, слетел раздел, отвалился один диск в JBOD.

Disk Drill

Общий вывод простой. Для домашнего NAS с одним диском хватит Disk Drill, для живого хранилища по сети подойдет Recoverit, для сложных нестандартных массивов нужен UFS Explorer, для томов EXT4 работает R-Studio. А если нужен один инструмент на все сценарии — и онлайн-режим, и снятые диски, и BTRFS с SHR, и бэкапы Time Machine — выбор фактически сводится к Stellar Data Recovery Technician.

И главное правило, которое работает всегда: как только вы поняли, что данные пропали, прекратите любую запись на хранилище. Не копируйте туда файлы, не запускайте проверку томов, не перезагружайте устройство лишний раз. Каждая новая запись может перезаписать то, что еще можно было спасти.

А после успешного восстановления сразу настройте вторую копию архива где-нибудь еще. NAS в одном экземпляре это не бэкап, а просто удобная сетевая папка, и следующий сбой рано или поздно случится.