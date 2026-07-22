Продал Apple Watch и взял копию Whoop с AliExpress за 3000 рублей. Это кайф

Сколько раз за день вы смотрите на Apple Watch? Как-то раз я решил посчитать и насчитал около 40. Причем большая часть этих взглядов была не про «сколько времени», а про «что там опять прилетело». Полтора года я так и жил с Apple Watch Series 10, пока в один момент в канале Сундук Али-Бабы не всплыла копия Whoop за 2900 рублей: тот же безэкранный ремешок, что у Криштиану Роналду и половины марафонцев мира, только не за 35 тысяч, а в 10 раз дешевле и без подписки. Взял на пробу — и с тех пор часы у меня тупо лежат в ящике. В этой статье честно разбираю, что этот фитнес-браслет без экрана реально умеет, где проигрывает настоящему Whoop и реально ли он способен заменить Apple Watch.



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Что не так с Apple Watch в 2026 году: уведомления, зарядка и цена

На самом деле часы меня достали именно уведомлениями уже достаточно давно. Ну, потому что они дублируют вообще всё, что прилетает на айфон — чаты, напоминания, письма, и даже сообщение о том, что часы полностью зарядились. В теории вроде удобно, но по факту это сильно утомляет. Хотя половина этих пушей вообще ни за чем не нужны.

Но отказаться от Apple Watch я не мог. Во-первых, потому что они считают пульс, а, во-вторых, потому что позволяют мне контролировать сон, чего большинство фитнес-браслетов не умеют. Так что переходить с нормальных смарт-часов на какой-нибудь Mi Band желания не было. Все-таки это и заметное понижение статуса, и те же самые уведомления, которые будут и дальше сводить с ума, останутся.

Казалось бы, отключи уведомления — да живи себе спокойно на Apple Watch. Но есть у часов Apple еще одна проблема, которую до сих пор никто не решил. Речь, конечно, о зарядке, которую Apple Watch не держат вообще. Особенно, если вы захотите трекать сон, как я, часы придётся снимать и класть на зарядку буквально каждый день. А это неудобно. Хотя вот тут мы разбирали зарядники для устройств Apple, и там есть реально интересные предложения.

Ну и последнее — сама цена, ради которой всё это терпишь. Актуальная модель Apple Watch сейчас стоит под 40 тысяч, а Ultra 2 и того дороже. Поэтому в последнее время я всё чаще ловил себя на мысли: а за что я, собственно, буду платить? За звонки с руки, которыми не пользуюсь? За уведомления, которые всё равно хочу отключить? Все-таки недавно мы уже сравнивали отслеживание сна на Apple Watch и Whoop и пришли ровно к тому же выводу: для аналитики восстановления часы Apple совсем не лучший инструмент.

Что такое Whoop и стоит ли покупать его в России

Whoop — это такой фитнес-браслет, у которого просто нет экрана. Ну, то есть обычный плетёный ремешок из нейлона с металлическим модулем-датчиком, который снимает пульс, SpO2, вариабельность сердечного ритма и температуру кожи 24/7, а все данные при этом улетают в приложение на смартфон.

Причем на запястье вообще ничего не мигает и не пиликает — никакие уведомления не отвлекают, и вы концентрируетесь только на теле. Именно за такой аскетизм на Whoop в своё время подсели Криштиану Роналду, Леброн Джеймс и половина марафонцев мира. Все-таки когда бежишь тридцать километров, лишний экран на руке точно не нужен.

Проблема с Whoop 5.0 PEAK одна — цена и подписка. Сам браслет в российских магазинах стоит от 25 тысяч рублей. Но это ещё не всё, потому что дальше идёт подписка на приложение — 199 долларов в год, а это еще около 15 тысяч рублей. А без неё браслет вообще перестаёт работать: приложение просто не запустится.

Причём из России подписку оплатить не так-то просто: наши карты за границей не проходят, и придется вам либо искать посредников с комиссией, либо просить кого-то за границей. В общем, Whoop у нас носят те, кто и на крутой Apple Watch готов был отдать столько же — просто выбрал другие метрики. А тому, (как, например, мне) кто хочет мерить пульс и сон без ежемесячных танцев с оплатой, это тупо дорого и муторно. Впрочем, если для вас принципиально взять именно оригинал с подпиской в комплекте — фитнес-браслет Whoop 5.0 PEAK сейчас есть на Яндекс Маркете.

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Копия Whoop с AliExpress за 2900 рублей: что умеет фитнес-браслет без экрана

Тот самый браслет в Сундуке засветился под названием «копия Whoop». Причём по форме он реально один в один: плетёный ремешок из чёрного нейлона с небольшим модулем-датчиком и плоской металлической клипсой вместо застёжки. Никакого дисплея, никаких кнопок. Носить его можно и на запястье, и на бицепсе, потому что в комплекте идёт два ремешка разной длины. Это, кстати, знакомая спортсменам тема — во время тренировки браслет часто переезжает на бицепс, чтобы не мешал сгибать руку.

По датчикам он умеет практически всё то же, что оригинал:

Пульс и вариабельность сердечного ритма — оптический PPG-датчик, замер круглосуточно.

— оптический PPG-датчик, замер круглосуточно. Кислород в крови (SpO2) — ночной и по запросу.

— ночной и по запросу. ЭКГ — да, отдельный электрод, снимает 30-секундную кардиограмму.

— да, отдельный электрод, снимает 30-секундную кардиограмму. Температура кожи — тренд по дням, помогает поймать простуду ещё до симптомов.

— тренд по дням, помогает поймать простуду ещё до симптомов. Сон — фазы, продолжительность, микро-пробуждения.

— фазы, продолжительность, микро-пробуждения. Активность и калории — по движению и пульсу.

Все-таки водозащита у него 5 ATM, то есть плавать можно спокойно и не снимать в душе. Синхронизируется со смартфоном по Bluetooth, приложение бесплатное, работает и на iPhone, и на Android. И никаких подписок — платить каждый месяц вообще ни за что не надо.

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Кстати, если вам интересно разобраться, насколько вообще точно фитнес-датчики измеряют пульс, я тут разбирал этот вопрос отдельно. Если совсем коротко — разные PPG-датчики между собой отличаются на 2–3 удара, и для не-профи это ровно ничего.

Приложение копии Whoop: какие метрики показывает утром

В приложении три главных экрана: Recovery (насколько вы готовы к нагрузке), Strain (сколько нагрузки собрали за день) и Sleep (как спали). Логика та же, что у настоящего Whoop, просто интерфейс проще и без модного дизайна.

Recovery считается по вариабельности сердечного ритма (HRV) за ночь и качеству сна. Если утром браслет показывает 40% — значит, вы плохо поспали, и зал сегодня можно смело перенести. А если 85% — можно давать полную нагрузку. Причём через пару недель ношения вы начинаете этой цифре тупо верить, потому что она реально совпадает с самочувствием. Особенно после перелётов или бессонной ночи.

Sleep разбивает ночь на глубокий сон, REM и лёгкий, плюс показывает пробуждения. Тут главное понимать, что по фазам сна расхождение с медицинским исследованием у любого потребительского гаджета в районе 15–20%. Но общий тренд всё равно правильный: если за неделю приложение говорит, что REM-сна стало меньше — значит, действительно стало.

Ну а Strain — это накопленная за день нагрузка по пульсу. Спокойный день у вас даст 8–10, тяжёлая тренировка в зале — 18. Штука полезная, чтобы не убиваться два дня подряд и вовремя дать себе отдохнуть.

Автономность копии Whoop и как браслет носится на руке

Автономность заявлена 10 дней, по факту получается 8–9 при средней нагрузке — то есть пара ночей с трекингом сна плюс дневная активность. Заряжается за час через магнитный контакт. Провод в комплекте, но подойдёт вообще любой USB-C.

Носится он реально незаметно. Плетёный ремешок мягкий и эластичный, кожа под ним не преет даже летом, а плоская клипса-пряжка защёлкивается за пару секунд — и потом уже не понимаешь, как жил без неё раньше. Все-таки в душе не снимаю, в бассейне тоже, за несколько месяцев ни одного сбоя от воды. Кстати, я тут разбирал почему люди переходят с Apple Watch на Whoop, Oura и Fitbit Air — как раз про эту тему.

Минусы копии Whoop за 2900 рублей: что нужно знать до покупки

Минусы у него, конечно, есть, и на них лучше не закрывать глаза. Самое главное — приложение только на английском. Внутри разберётся любой, кто хоть раз пользовался фитнес-браслетом, но нативной русской локализации нет. В браузере автоперевод справляется, а в самом приложении — уже нет.

Причём точность вариабельности сердечного ритма немного плавает. Общий тренд правильный, но если сравнивать показания с медицинским пульсоксиметром, отклонения бывают на 5–10 единиц. Для профессионального спорта такое не годится, а для того, чтобы просто следить за состоянием — вполне норма.

Ещё у браслета нет вибрации на звонки, и это палка о двух концах. Для меня это скорее плюс, потому что я как раз ушёл от уведомлений на запястье. Но если вы ждёте важный звонок и телефон лежит в кармане — не почувствуете и придётся его доставать.

И самое главное — экрана на браслете нет вообще. Время не посмотрите, часы никому не покажете, всё только через приложение. Так что если для вас это критично, копия Whoop — не ваша история.

Стоит ли покупать копию Whoop вместо Apple Watch

Если вы профессиональный спортсмен, у которого расписание тренировок построено на HRV и Recovery — вам нужен настоящий Whoop, ну или Garmin с Polar. Все-таки точность и глубина метрик там должны быть выше, хоть сам я ими и не пользовался.

А вот если вы, как и я, просто хотите следить за пульсом, сном, восстановлением и активностью, при этом не платить каждый год за подписку и не заряжать девайс каждое утро — этот браслет за 3к рублей закрывает всё это в одном устройстве. Никаких уведомлений на руку, батарея на неделю с половиной, а датчиков по факту больше, чем у каких-нибудь Apple Watch SE.

Причём если разочаруетесь, потерянные 3 тысячи — это вам не 25-30 тысяч за Whoop и не 40 — за Apple Watch. Все-таки порог входа в мир вот таких браслетов без экрана с АлиЭкспресс в 10 раз ниже, поэтому попробовать точно не страшно.

Купить браслет-аналог Whoop

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