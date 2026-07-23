Стоит ли клеить стекло или пленку на блок камер iPhone 17 Pro, 17 Pro Max и Air

Кирилл Пироженко

На днях я купил жене iPhone 17 Pro Max вместо 15 Plus и почти сразу уперся в вопрос, о котором раньше особо не думал. Экран заклеили в первый же день, чехол подобрали за вечер, а блок камер так и остался голым. И вот тут начинается самое интересное: плато под камеры у новых айфонов выросло до размеров половины банковской карты, торчит из корпуса на пару миллиметров и первым встречает стол, асфальт и ключи в кармане.

Клеить или не клеить — вот в чём вопрос. Фото.

Клеить или не клеить — вот в чём вопрос

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Я честно перерыл отзывы, тесты блогеров и разборки iFixit, посмотрел, что пишут владельцы через полгода использования, и собрал все в один материал. Спойлер: защита блоку камер нужна, но далеко не любая. Половина того, что продают на маркетплейсах, портит фотографии сильнее, чем царапины.

Почему царапается блок камер iPhone 17 Pro

Начну с главного отличия нового поколения. У iPhone 17 Pro и 17 Pro Max плато камер сделано из анодированного алюминия и представляет собой единое целое с корпусом. Никакого отдельного стеклянного островка, как было раньше, там нет: металл поднимается ступенькой и заканчивается довольно острой гранью по периметру.

Именно эта грань и стала слабым местом. В iFixit разобрали смартфон под микроскопом и показали, что анодированный слой скалывается на острых углах заметно охотнее, чем на плоских участках. На ровной задней панели резец твердостью с монету оставляет поверхностный след, а на ребре плато покрытие откалывается кусками и обнажает блестящий алюминий. Материаловеды объясняют это просто: оксидная пленка на изгибе тоньше и держится хуже.

Почему царапается блок камер iPhone 17 Pro. Блок камер цепляет царапины только в путь. Фото.

Блок камер цепляет царапины только в путь

Практика это подтверждает. Достаточно вспомнить историю с витринными образцами в первые недели продаж, когда Apple объяснила причину царапин переносом материала с демонстрационных подставок. Часть следов действительно оттиралась тряпкой, но сколы по краю блока камер никуда не девались. Отдельная головная боль владельцев темных версий: у некоторых экземпляров корпус резко выцветает за месяц, и потертое плато на таком фоне бросается в глаза еще сильнее.

Что важно понимать: сами объективы прикрыты сапфировым стеклом, которое царапается крайне неохотно. Проблема не в линзах, а в металле вокруг них. И если экран или заднюю панель можно привести в порядок полировкой, то убрать мелкие царапины с корпуса получается далеко не всегда, а скол анодирования не убирается вообще. Хотите разбирать такие нюансы вместе с нами? Подписывайтесь на наш канал в Telegram, там разбираем каждую подобную историю.

Чем отличается защита камеры iPhone Air от iPhone 17 Pro

С iPhone Air ситуация другая, хотя проблема остается. Здесь плато камер закрыто стеклом, а не металлом, и тянется полосой через всю верхнюю часть корпуса. Царапины от ключей и песка ему почти не страшны: стекло Ceramic Shield спокойно переживает тесты твердости, а следы от металлических предметов чаще оказываются переносом материала и стираются салфеткой.

Чем отличается защита камеры iPhone Air от iPhone 17 Pro. А вот у iPhone Air блок камер просто лопается. Фото.

А вот у iPhone Air блок камер просто лопается

Зато у стекла есть свой сценарий отказа, и он неприятнее. Стекло не царапается, а трескается. Российские блогеры роняли Air с высоты человеческого роста на твердую поверхность, и защитное стекло камеры лопалось одним из первых. Плюс тонкая титановая рамка вокруг блока теряет PVD-покрытие при контакте с ключами: на темных версиях появляются светлые полосы.

Получается забавная вилка. У прошек уязвим металл по периметру плато, у Air уязвимо само стекло при ударе. Защищать нужно и то, и другое, просто по разным причинам: в первом случае мы боремся с истиранием, во втором добавляем жертвенный слой, который примет на себя удар. Тонкое закаленное стекло от полноценного падения на бетон, конечно, не спасет, но распределяет нагрузку и гасит мелкие удары о край стола или ступеньку.

Почему нельзя закрывать объективы защитным стеклом

А вот теперь самое важное, ради чего я вообще сел писать этот текст. На маркетплейсах продают два принципиально разных типа защиты, и разница между ними колоссальная.

Первый тип — сплошное стекло на весь блок камер, включая объективы. Стоит дешево, выглядит аккуратно, ставится за минуту. И зачастую портит снимки. Отзывы на такие накладки читаются как под копирку: ночью появляется дымка, вспышка засвечивает весь кадр, автофокус начинает мазать в темноте, а при съемке против фонарей вылезают радужные ореолы и двойные блики. Причина простая: вы добавляете лишнюю преломляющую поверхность перед и без того сложной оптикой. Свет отражается между сапфиром объектива и вашим стеклом, и получается паразитная засветка.

Дальше становится хуже. Дешевое стекло само по себе мягче сапфира, поэтому защита затирается за пару месяцев. Микроцарапины на ней работают как матовый фильтр: снимки теряют микроконтраст, мелкие детали вроде листвы и ткани превращаются в кашу, а ночью каждый источник света обрастает лучами. Владелец при этом уверен, что просто камера стала хуже снимать, и грешит на обновление iOS.

Второй тип — рамка с вырезами под объективы. Она закрывает только само плато, а линзы остаются открытыми. Оптика работает ровно так, как задумано в Apple, никаких дополнительных отражений нет, качество фото и видео не меняется вообще. При этом металл или стекло плато прикрыты от истирания, а приподнятый бортик не дает смартфону лечь объективами прямо на стол. Берите только такой вариант, даже если он стоит дороже. Не уверены, что нашли подходящую модель? Спрашивайте в нашем чате в Telegram, там подскажут по конкретной модели.

Какую защиту на камеру iPhone выбрать

Собрал варианты, которые реально стоят своих денег. Смотрите по модели смартфона и не забывайте про размер плато: у 17 Pro и 17 Pro Max оно одинаковое по конструкции, а у Air совершенно другой формы, накладки не взаимозаменяемы.

Какую защиту на камеру iPhone выбрать. Если клеите стекло, то будьте готовы, что получите вот такой огромный бутерброд. Фото.

Если клеите стекло, то будьте готовы, что получите вот такой огромный бутерброд

Пара практических моментов из личного опыта. Перед наклейкой обезжирьте плато спиртовой салфеткой и дайте поверхности высохнуть секунд тридцать, иначе под краем останется мутный ореол. Клеить лучше при хорошем свете и без спешки: у большинства накладок допуск меньше миллиметра, и если промахнуться, край выреза залезет на объектив. Это ровно тот случай, когда защита начинает мешать камере.

Отдельно про пленку. Гидрогелевая пленка на плато тоньше стекла, повторяет изгибы и не создает ступеньку под чехлом. Она не спасет от удара, но отлично гасит истирание и мелкие потертости, а это как раз главная беда прошек. Для Air я бы взял именно стекло: там важнее принять на себя точечный удар.

И последнее. Меняйте защиту раз в полгода или когда на ней появятся заметные потертости. Стоит она копейки, а смысл в том, чтобы изнашивалась накладка, а не корпус. Кстати, обсуждаем такие мелочи каждый день в нашем канале в МАКС, а если нужен живой совет от других владельцев, заглядывайте в чат в МАКС. Жене на 17 Pro Max в итоге поставил рамку с вырезами, за три недели ни одного скола на грани и никакой разницы в качестве съемки.

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