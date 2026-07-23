Стоит ли клеить стекло или пленку на блок камер iPhone 17 Pro, 17 Pro Max и Air

На днях я купил жене iPhone 17 Pro Max вместо 15 Plus и почти сразу уперся в вопрос, о котором раньше особо не думал. Экран заклеили в первый же день, чехол подобрали за вечер, а блок камер так и остался голым. И вот тут начинается самое интересное: плато под камеры у новых айфонов выросло до размеров половины банковской карты, торчит из корпуса на пару миллиметров и первым встречает стол, асфальт и ключи в кармане.



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Я честно перерыл отзывы, тесты блогеров и разборки iFixit, посмотрел, что пишут владельцы через полгода использования, и собрал все в один материал. Спойлер: защита блоку камер нужна, но далеко не любая. Половина того, что продают на маркетплейсах, портит фотографии сильнее, чем царапины.

Почему царапается блок камер iPhone 17 Pro

Начну с главного отличия нового поколения. У iPhone 17 Pro и 17 Pro Max плато камер сделано из анодированного алюминия и представляет собой единое целое с корпусом. Никакого отдельного стеклянного островка, как было раньше, там нет: металл поднимается ступенькой и заканчивается довольно острой гранью по периметру.

Именно эта грань и стала слабым местом. В iFixit разобрали смартфон под микроскопом и показали, что анодированный слой скалывается на острых углах заметно охотнее, чем на плоских участках. На ровной задней панели резец твердостью с монету оставляет поверхностный след, а на ребре плато покрытие откалывается кусками и обнажает блестящий алюминий. Материаловеды объясняют это просто: оксидная пленка на изгибе тоньше и держится хуже.

Практика это подтверждает. Достаточно вспомнить историю с витринными образцами в первые недели продаж, когда Apple объяснила причину царапин переносом материала с демонстрационных подставок. Часть следов действительно оттиралась тряпкой, но сколы по краю блока камер никуда не девались. Отдельная головная боль владельцев темных версий: у некоторых экземпляров корпус резко выцветает за месяц, и потертое плато на таком фоне бросается в глаза еще сильнее.

Что важно понимать: сами объективы прикрыты сапфировым стеклом, которое царапается крайне неохотно. Проблема не в линзах, а в металле вокруг них. И если экран или заднюю панель можно привести в порядок полировкой, то убрать мелкие царапины с корпуса получается далеко не всегда, а скол анодирования не убирается вообще. Хотите разбирать такие нюансы вместе с нами? Подписывайтесь на наш канал в Telegram, там разбираем каждую подобную историю.

Чем отличается защита камеры iPhone Air от iPhone 17 Pro

С iPhone Air ситуация другая, хотя проблема остается. Здесь плато камер закрыто стеклом, а не металлом, и тянется полосой через всю верхнюю часть корпуса. Царапины от ключей и песка ему почти не страшны: стекло Ceramic Shield спокойно переживает тесты твердости, а следы от металлических предметов чаще оказываются переносом материала и стираются салфеткой.

Зато у стекла есть свой сценарий отказа, и он неприятнее. Стекло не царапается, а трескается. Российские блогеры роняли Air с высоты человеческого роста на твердую поверхность, и защитное стекло камеры лопалось одним из первых. Плюс тонкая титановая рамка вокруг блока теряет PVD-покрытие при контакте с ключами: на темных версиях появляются светлые полосы.

Получается забавная вилка. У прошек уязвим металл по периметру плато, у Air уязвимо само стекло при ударе. Защищать нужно и то, и другое, просто по разным причинам: в первом случае мы боремся с истиранием, во втором добавляем жертвенный слой, который примет на себя удар. Тонкое закаленное стекло от полноценного падения на бетон, конечно, не спасет, но распределяет нагрузку и гасит мелкие удары о край стола или ступеньку.

Почему нельзя закрывать объективы защитным стеклом

А вот теперь самое важное, ради чего я вообще сел писать этот текст. На маркетплейсах продают два принципиально разных типа защиты, и разница между ними колоссальная.

Первый тип — сплошное стекло на весь блок камер, включая объективы. Стоит дешево, выглядит аккуратно, ставится за минуту. И зачастую портит снимки. Отзывы на такие накладки читаются как под копирку: ночью появляется дымка, вспышка засвечивает весь кадр, автофокус начинает мазать в темноте, а при съемке против фонарей вылезают радужные ореолы и двойные блики. Причина простая: вы добавляете лишнюю преломляющую поверхность перед и без того сложной оптикой. Свет отражается между сапфиром объектива и вашим стеклом, и получается паразитная засветка.

Дальше становится хуже. Дешевое стекло само по себе мягче сапфира, поэтому защита затирается за пару месяцев. Микроцарапины на ней работают как матовый фильтр: снимки теряют микроконтраст, мелкие детали вроде листвы и ткани превращаются в кашу, а ночью каждый источник света обрастает лучами. Владелец при этом уверен, что просто камера стала хуже снимать, и грешит на обновление iOS.

Второй тип — рамка с вырезами под объективы. Она закрывает только само плато, а линзы остаются открытыми. Оптика работает ровно так, как задумано в Apple, никаких дополнительных отражений нет, качество фото и видео не меняется вообще. При этом металл или стекло плато прикрыты от истирания, а приподнятый бортик не дает смартфону лечь объективами прямо на стол. Берите только такой вариант, даже если он стоит дороже. Не уверены, что нашли подходящую модель? Спрашивайте в нашем чате в Telegram, там подскажут по конкретной модели.

Какую защиту на камеру iPhone выбрать

Собрал варианты, которые реально стоят своих денег. Смотрите по модели смартфона и не забывайте про размер плато: у 17 Pro и 17 Pro Max оно одинаковое по конструкции, а у Air совершенно другой формы, накладки не взаимозаменяемы.

Пара практических моментов из личного опыта. Перед наклейкой обезжирьте плато спиртовой салфеткой и дайте поверхности высохнуть секунд тридцать, иначе под краем останется мутный ореол. Клеить лучше при хорошем свете и без спешки: у большинства накладок допуск меньше миллиметра, и если промахнуться, край выреза залезет на объектив. Это ровно тот случай, когда защита начинает мешать камере.

Отдельно про пленку. Гидрогелевая пленка на плато тоньше стекла, повторяет изгибы и не создает ступеньку под чехлом. Она не спасет от удара, но отлично гасит истирание и мелкие потертости, а это как раз главная беда прошек. Для Air я бы взял именно стекло: там важнее принять на себя точечный удар.

И последнее. Меняйте защиту раз в полгода или когда на ней появятся заметные потертости. Стоит она копейки, а смысл в том, чтобы изнашивалась накладка, а не корпус. Кстати, обсуждаем такие мелочи каждый день в нашем канале в МАКС, а если нужен живой совет от других владельцев, заглядывайте в чат в МАКС. Жене на 17 Pro Max в итоге поставил рамку с вырезами, за три недели ни одного скола на грани и никакой разницы в качестве съемки.

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