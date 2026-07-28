Где дешевле купить робот-пылесос: сравнил цены на AliExpress, Ozon и Wildberries

Помните, как в детстве родители ходили по трём магазинам ради колбасы на пять рублей дешевле? С роботами-пылесосами сейчас та же история, только цифры другие: одна и та же коробка на трёх площадках может отличаться на пятнадцать-двадцать тысяч рублей. Я это выяснил не в теории, а прошёлся руками по AliExpress, Ozon и Wildberries — брал одни и те же модели Roborock и смотрел, сколько за них просят. Заодно наткнулся на кое-что неприятное на ВБ, о чём в карточках товара вам никто честно не расскажет. Я про это уже намекал, когда разбирал модели Roborock, а тут копнул именно в цены.



Как я сравнивал и почему на Wildberries легко переплатить вдвое

На самом деле действовал я по самой простой схеме: брал конкретную модель, вбивал в поиск на трёх площадках и смотрел цену. Но учитывал не только самую первую карточку, а листал дальше и просматривал сразу 5-7. И, как оказалось, не зря.

На Ozon с этим всё более-менее ок: у Roborock есть официальный магазин, цены плюс-минус одинаковые у всех продавцов, разброс небольшой. А вот на Wildberries творится дичь: рядом с официальной карточкой висят карточки перекупов, где та же самая модель стоит в два, а иногда и в три раза дороже. Не шучу — видел Qrevo L за 100+ тысяч рядом с таким же Qrevo L за 35. Дичь? Да, но расчёт простой: человек ищет по названию, кликает на карточку с красивой картинкой, а там ценник от балды. Формально вроде не обман, товар-то настоящий, но переплата дикая.

Поэтому правило номер один для ВБ: ищите магазин Roborock (он там есть) и смотрите цену у него. Всё, что рядом и заметно дороже — мимо. Ещё полезно перед покупкой открыть сайт Roborock и глянуть рекомендованную цену, чтобы понимать порядок чисел. Если в карточке ценник выше рекомендованной на треть — это не скидка, это перекуп.

С AliExpress история другая. Там почти всегда получается дешевле тысяч на пять-десять, а на некоторые модели и на пятнадцать. Причина понятная: прямые поставки из Китая, без российской растаможки в цене, плюс регулярно валятся купоны и промокоды на распродажах. Но есть нюансы, о которых честно надо сказать:

Первое — доставка от двух до четырёх недель , если робот нужен вчера, это не вариант.

, если робот нужен вчера, это не вариант. Второе — гарантия не всегда международная : работать будет, но нести в сервис в соседнем ТЦ вы не пойдёте, только по почте и с перепиской.

: работать будет, но нести в сервис в соседнем ТЦ вы не пойдёте, только по почте и с перепиской. Третье и главное — не все модели на Ali есть в том же виде, что и в России. Особенно это касается флагманских Saros, о них ниже отдельно.

Оzon в этой троице получается золотой серединой: цена почти как на Ali (иногда даже совпадает в акции), доставка за пару дней, гарантия российская, вернуть можно в пункт выдачи. За скорость и спокойствие немного доплачиваете — на мой взгляд, часто оправданно.

Roborock Qrevo L: недорогой, но хороший робот-пылесос

Qrevo L — та самая точка входа, где робот перестаёт быть игрушкой на 10 тысяч и становится техникой: лидар строит карту квартиры, станция сама вытряхивает мусор в мешок и моет тряпки. Именно с этой модели я обычно советую смотреть, если бюджет позволяет.

По ценам расклад такой: на Ali в районе 30 тысяч с купоном, на Ozon у официалов около 35, на ВБ у магазина Roborock плюс-минус так же. А вот у перекупов на ВБ я видел эту же Qrevo L за 60 и даже за 80 с копейками. Мой вывод простой: если готовы подождать три недели — Ali, если нужно завтра — Ozon, а на ВБ идёте только в магазин Roborock и никуда больше.

Цены на 28 июля:

AliExpress — 30 800 ₽ (с купоном)

Реклама. ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)». ИНН 7703380158. erid: Kra2449mN

Ozon — 29 350 ₽

Реклама. ООО «ЛАМОБАЙЛ». ИНН 5003130374. erid: Y1jgkD6uB6jK1phqkTLTbNJRB7Bd

Wildberries — 34 900 ₽ (официальный магазин)

Roborock Qrevo CurvC: оптимальный робот-пылесос

CurvC — это упрощённая версия линейки Curv, по железу очень похожа на Qrevo L: лидар, влажная уборка, станция с самоочисткой. Разница скорее в свежести модели и мелочах прошивки, чем в революции.

По деньгам CurvC на Ali обычно на семь-восемь тысяч дешевле, чем на Ozon, и разница тут ощутимее, чем у Qrevo L. Видимо, потому что модель новее и российские продавцы ещё держат маржу повыше. На ВБ у официального магазина цена ближе к Ozon, но перекупы с этой моделью особенно любят играть: я видел карточки, где к настоящей цене приписан ноль и это выглядит как «скидка 60%». Не ведитесь.

Цены на 28 июля:

AliExpress — 47 116 ₽ (с купоном)

Реклама. ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)». ИНН 7703380158. erid: Kra2449mN

Ozon — 49 600 ₽

Реклама. ООО «ЛАМОБАЙЛ». ИНН 5003130374. erid: Y1jgkD6uB6jK1phqkTLTbNJRB7Bd

Wildberries — 54 990 ₽ (официальный магазин)

Roborock Qrevo Curv 2 Flow: робот-пылесос с самоочисткой и сушкой

Curv 2 Flow — это уже другой разговор: 20 000 Па и валик SpiraFlow, который во время уборки сам себя промывает и подаёт на пол чистую воду. Тряпка тут не размазывает грязь по кухне, а реально моет. Доплата идёт за технологию, а не за наклейку.

Цены кусаются: на Ali около 55–60 тысяч в акцию, на Ozon в районе 65–70, на ВБ у официального магазина примерно так же. Разница между Ali и Ozon в этом сегменте — те самые десять тысяч, ради которых кто-то готов ждать доставку месяц, а кто-то нет. Я бы в этом ценнике уже подумал про Ozon: терять такую сумму на возврате по международной гарантии, если что-то пойдёт не так, совсем не хочется.

Цены на 28 июля:

AliExpress — 59 200 ₽ (с купоном)

Реклама. ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)». ИНН 7703380158. erid: Kra2449mN

Ozon — 65 300 ₽

Реклама. ООО «ЛАМОБАЙЛ». ИНН 5003130374. erid: Y1jgkD6uB6jK1phqkTLTbNJRB7Bd

Wildberries — 64 850 ₽ (официальный магазин)

Roborock Saros 10R: мощный и тонкий робот-пылесос для уборки под кроватью

Saros 10R — тонкий премиум: корпус около 8 см, поэтому робот пролезает туда, куда стандартные девятисантиметровые не суются, плюс FlexiArm с выдвижными щёткой и шваброй для углов. 22 000 Па в комплекте. Штука для тех, у кого низкая мебель и перфекционизм.

И вот тут первая честная засада: на AliExpress именно Saros 10R в нормальном виде я не нашёл. Есть какие-то невнятные карточки, серые продавцы, версии под другие рынки — короче, я бы не рискнул. Флагманский Saros берут на Ozon или на ВБ у официального магазина, там цена около 90–95 тысяч, между площадками паритет.

Цены на 28 июля:

Ozon — 94 990 ₽

Реклама. ООО «ЛАМОБАЙЛ». ИНН 5003130374. erid: Y1jgkD6uB6jK1phqkTLTbNJRB7Bd

Wildberries — 99 000 ₽ (официальный магазин)

Roborock Saros 20 RDS: робот-пылесос с подключением к водопроводу

Saros 20 RDS — вершина линейки: 22 500 Па, автодозатор моющего и то самое RDS, подключение к водопроводу. Станция сама заливает чистую воду и сливает грязную, канистры не таскаете вообще. Осмысленно, если есть куда врезаться в трубу — обычно на кухне рядом с посудомойкой.

По цене это 150 тысяч и выше, и вот тут интересный ход. Именно версии RDS на AliExpress нет — это модель для российского рынка со специфической станцией. Зато на Ali есть Saros 20 без водопровода, и он там заметно дешевле, чем RDS в России. Так что если врезка в трубу вам не нужна (а честно — у многих просто негде её сделать), то смысла переплачивать за RDS нет: берёте на Ali обычный Saros 20 и экономите десятки тысяч. А сам RDS в чистом виде — только Ozon или официальный магазин на ВБ, вариантов физически больше нет.

Цены на 28 июля:

Ozon — 119 990 ₽

Реклама. ООО «ЛАМОБАЙЛ». ИНН 5003130374. erid: Y1jgkD6uB6jK1phqkTLTbNJRB7Bd

Wildberries — 139 990 ₽ (официальный магазин)

Saros 20 без водопровода на AliExpress — 106 345 ₽

Реклама. ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)». ИНН 7703380158. erid: Kra2449mN

Так где в итоге брать робот-пылесос

Если торопиться некуда и не жалко подождать три-четыре недели — идите на AliExpress. На всех моделях, кроме флагманских Saros, вы сэкономите от пяти до пятнадцати тысяч, а на распродажах и больше. Гарантия международная, но, честно говоря, роботы Roborock ломаются редко, а мелкие расходники (щётки, тряпки, фильтры) вы всё равно будете заказывать отдельно.

Если робот нужен послезавтра и хочется спокойствия с возвратом — Ozon. Переплата за скорость и российскую гарантию небольшая, а сервис работает по-человечески. Это мой выбор по умолчанию, когда нет времени играть в купоны. Wildberries тоже рабочий вариант, но с одним жирным условием: только у официального магазина Roborock, никаких других карточек в поиске не открывайте. Перекупы там сидят плотно и работают нагло, я бы не сказал, что площадка с этим борется.

И ещё одно: подписные каналы с реально свежими скидками часто спасают от переплаты сильнее, чем сравнение площадок вручную. У меня в личном канале с находками такие штуки регулярно всплывают — не только про роботов, а вообще про технику. А у вас как — берёте на Ali и ждёте, или переплачиваете за скорость на Ozon? Напишите в комментариях, интересно, куда сейчас смещается баланс.