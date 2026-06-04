Что станет со скоростью интернета после запуска 5G в России

Только недавно мы рассказывали, когда запустят 5G в России, а теперь появились весьма печальные подробности. Скоро вы можете заметить на своём смартфоне заветный значок 5G — только вот радоваться, скорее всего, будет нечему. По свежему исследованию МТС, у подавляющего большинства устройств в России значок просто загорится, а скорость интернета останется ровно такой же, как сейчас. Разбираемся, почему так вышло — и стоит ли вообще ждать быстрого мобильного интернета.



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Сама идея 5G звучит красиво: гигабитные скорости, мгновенная загрузка, минимальные задержки. Но между красивой презентацией и тем, что окажется у вас в руке, лежит пропасть. И главная причина — вовсе не деньги, которые операторы потратят на запуск. Дело в физике, частотах и в том, какое железо стоит внутри вашего телефона.

Почему 5G в России может не ускорить мобильный интернет

Самое неприятное в российском 5G — это эффект пустого значка. На экране появится гордая иконка 5G, вы решите, что подключились к сети нового поколения, но по факту скорость не изменится ни на бит.

Звучит абсурдно, но цифры это подтверждают. По данным исследования МТС, в выделенном для России диапазоне к 5G смогут подключиться только 3% устройств. Остальные 97% телефонов увидят значок, но продолжат работать на той же скорости, что и сегодня по LTE.

Почему так? Каждый смартфон умеет ловить только те частоты, под которые в нём установлен модем и антенны. Большинство устройств, которые продаются и уже лежат у людей в карманах, под российский диапазон 5G аппаратно не заточены. Сеть им как бы доступна. Значок при этом всё равно может загораться.

То есть для большинства из нас запуск 5G в первые годы будет выглядеть как косметическое обновление: иконка новая, ощущения старые. И это ещё не самая странная часть — мы вообще получим не тот 5G, к которому привыкли в роликах из-за рубежа.

Частоты 5G в России: почему это важно

Чтобы понять, откуда взялись эти 3%, нужно копнуть в частоты. Именно здесь зарыта вся история со скоростью.

Операторам в России выделили диапазон 4,8–4,99 ГГц. Во всём остальном мире золотым стандартом для 5G считаются частоты 3,4–3,8 ГГц — это так называемый средний диапазон, идеальный баланс между скоростью и дальностью сигнала. Именно на нём строят сети в Европе, США и Азии, и именно под него выпускают модемы для глобальных версий смартфонов.

В России же эти «правильные» частоты заняты силовыми структурами, и отдавать их операторам никто не собирается. Поэтому связистам достался диапазон повыше — 4,8–4,99 ГГц. А чем выше частота, тем хуже сигнал проходит сквозь стены и тем быстрее затухает на расстоянии.

Отсюда вытекает сразу две проблемы для скорости. Во-первых, на этом диапазоне требуется в 1,5–2 раза больше базовых станций, чтобы покрыть ту же площадь. Пока их не наставят достаточно плотно, реальная скорость в условиях города будет скакать и проседать. Во-вторых, под этот специфический диапазон заточено очень мало смартфонов — отсюда и те самые 3%. Производители просто не закладывали поддержку российских частот в свои модели для глобального рынка.

Получается замкнутый круг: частоты нестандартные, телефонов под них почти нет, а где сеть и заработает — там скорость будет упираться в плотность вышек. Хотите первыми узнавать, где именно операторы развернут сети и какие телефоны попадут в счастливые 3%? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Реальная скорость 5G в России и сроки запуска

Давайте честно про то, чего ждать на практике.

Если ваш телефон входит в те самые 97% — для вас не изменится ничего. Скорость останется на уровне привычного LTE, как бы красиво ни горел значок. Никакого ускорения загрузок, стримов и игр вы не почувствуете.

Если же вам повезло и устройство попало в 3% — скорость будет напрямую зависеть от того, сколько вышек поставили рядом с вами. А с этим в первые годы будет туго. Запуск идёт поэтапно и медленно: в 2027 году 5G включат только в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, к 2029 году сети дотянут до 16 городов-миллионников. При этом в первый год операторы обязаны покрыть лишь 15% территории города, и только к третьему году — 50%.

Что это значит для вас? Даже в городе-счастливчике вы будете постоянно прыгать между 5G и LTE: поймали быструю сеть на одной улице, отошли на квартал — и снова обычный интернет. О стабильных гигабитных скоростях по всему городу речи не идёт ещё долго — полноценное покрытие в стране ожидается лишь ближе к 2035 году.

Так что если вы ждали, что 5G мгновенно превратит ваш мобильный интернет в домашний оптоволокон — увы. В ближайшие годы это будет точечная история для избранных районов и избранных устройств. Не уверены, поддерживает ли ваш смартфон российский диапазон 5G? Спросите в нашем чате в Telegram или МАКС — там вам точно помогут разобраться.

Будет ли работать 5G на iPhone в России

И вот тут владельцев айфонов ждёт отдельный сюрприз. Даже если ваш iPhone каким-то чудом окажется среди тех самых 3% устройств с подходящим модемом — это ещё не гарантия скорости.

Дело в том, что на iPhone 5G включается не сам по себе. Поддержку сети должна активировать сама Apple, причём индивидуально для каждого оператора и только после собственных тестов. Если компания не дала добро — пользователь не сможет подключиться к 5G, как бы ни старался.

А Apple с 2022 года фактически свернула взаимодействие с российскими операторами. Подать запрос на активацию 5G связисты сейчас попросту не могут, а вероятность того, что значок заработает по-настоящему, эксперты оценивают как близкую к нулю. Я уже подробно разбирал этот механизм в материале о том, работает ли 5G на iPhone — рекомендую заглянуть, если хотите понять всю кухню.

Скорее всего, нас ждёт та же ситуация, что и с VoWiFi: технология в айфоне есть, железо её поддерживает, но в России она просто недоступна. В итоге для большинства владельцев iPhone сценарий выходит максимально грустный — в лучшем случае вы увидите пустой значок 5G без всякого прироста скорости, а в худшем не получите и его.

Так что прежде чем менять смартфон ради «нового поколения связи», трезво оцените картину. Российский 5G в его нынешнем виде — это пока больше про красивую иконку, чем про реальную скорость. И на iPhone эта иконка может не загореться вовсе.