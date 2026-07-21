Приложение Авито появилось в App Store, но качать его нельзя, и вот почему

Мошенники в App Store снова взялись за старое. Прямо сейчас на втором месте в топ-чартах магазина красуется приложение Авито — Сервис Объявлений, которое к настоящему сервису не имеет вообще никакого отношения. Это обычный скам, прикидывающийся знакомой всем доской объявлений и охотящийся за вашими данными. Не так давно мы уже наткнулись на подделку мессенджера МАКС, а теперь очередь дошла и до Авито. Рассказываем, чем опасна эта поделка и как спокойно пользоваться сервисом на айфоне.



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Поддельное приложение Авито появилось в App Store

Схема до боли простая. Настоящее приложение Авито удалили из российского App Store, и миллионы пользователей остались без привычного способа зайти на сервис. Этим и воспользовались мошенники: залили в магазин пустышку с логотипом, похожим на оригинал, и назвали ее максимально узнаваемо. Человек ищет Авито, видит знакомые четыре кружка и спокойно жмет кнопку загрузки.

Чтобы поделка выглядела солиднее, ей накрутили больше 10 тысяч отзывов. Именно из-за этого приложение и забралось так высоко в топ-чартах. При первом запуске открывается страница, внешне похожая на настоящее Авито: те же категории, те же объявления. Но за красивой оберткой прячется обычный сайт, загнанный в приложение, и цель у него ровно одна.

Найти это поддельное приложение можно прямо в поиске магазина. Если же вам действительно нужен сервис, лучше почитайте нашу инструкцию, как скачать Авито на iPhone. А это творение из App Store не трогайте вообще.

Чем опасно поддельное приложение Авито

Главная опасность — это кража личных данных. Как только вы введете логин и пароль от аккаунта, они тут же уйдут прямиком к мошенникам. Дальше сценарий стандартный: доступ к вашему профилю, переписки с покупателями, привязанные карты и попытки развести на деньги уже ваших знакомых.

Отдельно держите в голове, что такие приложения любят просить доступ к контактам и уведомлениям. Соглашаться на это нельзя ни в коем случае. Вот что пишут те, кто уже успел столкнуться с этой подделкой:

Скачал, обрадовался, что вернул привычное приложение. А там просто открывается сайт в кривом окошке и сразу требует логин с паролем. Хорошо, что вводить ничего не стал.

Ввела данные от аккаунта, а наутро не смогла войти. Похоже, пароль угнали. Теперь меняю все пароли подряд, не повторяйте мою ошибку.

Это вообще не Авито. Обычная веб-обертка с рекламой, которая клянчит доступ ко всему подряд. Удалил через минуту.

Если вы уже установили эту штуку и успели где-то засветить данные, срочно меняйте пароль. А чтобы не пропустить важные сообщения по своим объявлениям, посмотрите, как включить push-уведомления от Авито нормальным способом. Кстати, все свежие разборы подобных схем мы первыми выкладываем в Telegram и МАКС — подписывайтесь, чтобы не попасться.

Как установить Авито на iPhone без App Store

Хорошая новость: чтобы пользоваться сервисом, вообще не нужно ничего скачивать из App Store. Достаточно открыть сайт в браузере и при желании вынести иконку на рабочий стол. Работает это в любом браузере, а не только в Safari.

Откройте любой удобный браузер на айфоне — Safari, Chrome или Яндекс Браузер, разницы нет. В адресной строке наберите avito.ru и дождитесь загрузки главной страницы. Нажмите на кнопку меню. В Safari это значок Поделиться внизу экрана, в Chrome и Яндексе — три точки или полоски. Выберите пункт «Добавить на экран «Домой». Подтвердите название и жмите «Добавить». Готово — на рабочем столе появится иконка веб-версии Авито.

Теперь сервис открывается в один тап и выглядит почти как полноценное приложение. Никаких сомнительных загрузок и риска нарваться на подделку. Если же вам нужны именно старые версии официальных программ, есть отдельный способ устанавливать удаленные приложения через iMazing. А если что-то не выходит настроить, приходите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут.

Как отличить поддельное приложение в App Store

Запомните простое правило: официальные российские сервисы сейчас массово пропали из App Store, и если какое-то из них внезапно всплыло в топе, это почти всегда подделка. Мошенники специально ловят момент, пока люди ищут привычные приложения и готовы установить что угодно похожее.

Никогда не вводите логин и пароль в программах, в происхождении которых сомневаетесь. Настоящие сервисы не прячутся под именем случайного разработчика из другой страны и не накручивают себе отзывы пачками. Есть хоть капля сомнений — заходите через сайт, так всегда безопаснее.

Ну а поддельное Авито рано или поздно уберут из магазина, как это уже было с десятками других фейков. До тех пор просто обходите его стороной и пользуйтесь веб-версией. Так вы точно сохраните и нервы, и данные от своего аккаунта.