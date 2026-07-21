iOS 27 beta 4 раскрыла главную особенность складного iPhone Ultra

Apple только выпустила четвертую бету iOS 27 для разработчиков, а в ней уже нашли кое-что интересное. Прямо в коде системы обнаружились строки, которые намекают на iPhone сразу с несколькими батареями внутри. Ничего подобного не было ни в одном айфоне за всю историю, поэтому находка мгновенно разлетелась по профильным изданиям. Давайте разберемся, о каком устройстве идет речь и зачем смартфону сразу два аккумулятора вместо привычного одного.



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Что обнаружили в коде iOS 27 beta 4

Издание Macworld покопалось в свежей сборке и наткнулось на пару любопытных строк. Система обычно хранит служебные тексты про состояние аккумулятора — те самые фразы, которые вы видите в разделе про здоровье батареи. В новой бете появились похожие сообщения, но уже во множественном числе, и это сразу бросается в глаза.

Одна из строк сообщает, что батареи в этом iPhone работают как положено. Другая предупреждает, что здоровье батарей заметно ухудшилось. Главное отличие тут — слово во множественном числе вместо привычного единственного. Старые строки про одиночный аккумулятор при этом никуда не делись, они спокойно остались для обычных моделей.

Получается, Apple прямо в коде разделила айфоны на две группы: с одной батареей и с несколькими сразу. Это уже не гадание на кофейной гуще, а вполне конкретный след в системе, который сложно списать на случайность. Кстати, я и сам поставил свежую прошивку и заметил несколько мелочей — подробно писал о том, что стало с моим iPhone 16 Plus после обновления, если интересно почитать про реальный опыт.

Две батареи в iPhone Ultra: зачем они нужны

Еще в начале месяца инсайдер Digital Chat Station с площадки Weibo рассказал, что будущий iPhone Ultra получит не одну, а сразу две отдельные батареи. Тогда это звучало как очередной слух, которых вокруг топовой модели накопилось предостаточно. Теперь же у истории появилось весомое подтверждение, причем прямо из недр операционной системы.

Для складных смартфонов пара аккумуляторов — обычное дело. Когда корпус сгибается пополам, инженерам гораздо проще разместить два отдельных элемента по разным половинкам, чем впихивать один большой в тонкий изгибающийся корпус. А вот для айфона это станет первым подобным случаем за всю историю линейки, что само по себе довольно любопытно.

Раньше в коде iOS 27 уже находили отсылки к складному айфону и версии с несколькими дисплеями. Флагман явно готовят серьезный, и одними батареями дело точно не ограничится. Кстати, из свежих фишек системы мне зашла обновленная Siri — я даже сравнил Siri AI и ChatGPT, чтобы понять, какой ассистент удобнее в реальной жизни. Хотите первыми узнавать про iPhone Ultra и другие новинки? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Емкость аккумулятора iPhone Ultra: что известно

Самое интересное во всей этой истории — конкретные цифры. По данным из регуляторной заявки, у iPhone Ultra будет два аккумулятора емкостью 1921 мАч и 2962 мАч. В сумме это дает солидные 4883 мАч, что заметно больше, чем у сегодняшних топовых айфонов.

Для сравнения, у нынешних флагманов емкость обычно держится в районе трех с небольшим тысяч мАч. То есть прибавка получается действительно ощутимой, и логика тут простая: складной корпус с двумя экранами кушает энергию куда активнее плоского собрата. Два аккумулятора в таком устройстве — не роскошь и не маркетинг, а банальная необходимость.

Есть у такой схемы и приятный побочный эффект. Два раздельных элемента система умеет заряжать и разряжать по очереди, а это напрямую влияет на долговечность аккумулятора. Проще говоря, каждая батарея изнашивается медленнее, чем один общий модуль, который тянет на себе всю нагрузку. Для устройства, которое наверняка будет стоить как половина подержанной машины, это весомый плюс.

Правда, я советую держать в голове, что это все еще уровень утечек и находок в коде. Финальные характеристики Apple подтвердит только на официальной презентации, а до нее еще нужно дожить. А пока можно заняться более приземленными вещами — например, я показывал, как поставить маленькие часы на экране блокировки, чтобы освободить место под красивые обои.

Когда выйдет iPhone Ultra

Если верить прогнозам аналитиков, Apple представит iPhone Ultra в начале сентября вместе со всей новой линейкой смартфонов. До анонса остается совсем немного, а значит, утечек и находок в коде будет только больше. Каждая новая бета iOS 27 исправно подкидывает свежие детали, так что заскучать точно не выйдет. Пока одни строки подтверждают друг друга, другие иногда противоречат, поэтому окончательную картину мы соберем только ближе к осени. Именно на таких находках и строится половина всех громких утечек вокруг новых айфонов.

Лично мне идея с двумя батареями очень нравится — если складной айфон научится жить дольше пары часов, это уже серьезный аргумент в его пользу. Посмотрим, как оно окажется на деле, ведь на бумаге многое выглядит красиво, а в руках нередко ощущается совсем иначе.

А пока я рекомендую не зацикливаться на слухах и распробовать то, что уже доступно прямо сейчас. Собрал для вас шесть своих любимых функций iOS 27, которые реально пригодятся в быту. Если что-то вдруг не заработает или появятся вопросы, смело пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там всегда подскажут и помогут.