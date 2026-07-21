Что нового в iOS 27 beta 4 — полный список изменений

Накануне Apple выпустила четвертую бета-версию iOS 27 для разработчиков, и на этот раз апдейт вышел заметно спокойнее предыдущих. Крупных перемен здесь мало, но компания все равно подкинула пару приятных мелочей и даже случайно намекнула на будущий айфон. Давайте по порядку разберемся, что нового и стоит ли ставить сборку прямо сейчас.



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Что изменилось в четвертой бете iOS 27

По ощущениям четвертая сборка — это скорее шлифовка, чем большое обновление. Основной набор функций Apple показала еще на презентации, а сейчас доводит детали до ума перед сентябрьским релизом. Кстати, по моим замерам, свежая система еще и ускоряет даже старые iPhone, так что поставить ее хочется хотя бы ради скорости.

Отдельно отмечу, что часть нововведений Apple убрала, а не добавила. В бетах такое случается регулярно: компания тестирует идею, смотрит на реакцию и спокойно откатывает то, что не прижилось. Именно это произошло с одной из свежих фишек экрана блокировки, о которой расскажу ниже.

При этом заметно, что основное внимание Apple уделила Siri. Ассистент за последние беты пережил больше всего правок: поменялся выбор голоса, добавились настройки превью и расшифровки, появилась заставка при вызове поиска. Похоже, компания готовит обновленную Siri к сентябрю и старается вылизать каждую деталь интерфейса.

Все новые функции iOS 27 beta 4

Чтобы не растекаться по тексту, я собрал все заметные изменения в один список:

Автозагрузка серий в Apple TV. В настройках приложения появился переключатель Automatic Downloads. Он сам подгружает две следующие серии сериала из раздела «Продолжить просмотр», а после того как вы их досмотрите, удаляет файлы, чтобы не занимать память.

В настройках приложения появился переключатель Automatic Downloads. Он сам подгружает две следующие серии сериала из раздела «Продолжить просмотр», а после того как вы их досмотрите, удаляет файлы, чтобы не занимать память. Зум фотографий под экран. В разделе «Фото» настроек появился тумблер Zoom Photos to Fill. Он слегка увеличивает снимки, у которых соотношение сторон почти совпадает с экраном. По умолчанию функция уже включена.

В разделе «Фото» настроек появился тумблер Zoom Photos to Fill. Он слегка увеличивает снимки, у которых соотношение сторон почти совпадает с экраном. По умолчанию функция уже включена. Обои в Пункте уведомлений убрали. Фишку из третьей беты откатили. Раньше при свайпе вы видели вырезанный объект ваших обоев поверх домашнего экрана, теперь этого эффекта больше нет.

Фишку из третьей беты откатили. Раньше при свайпе вы видели вырезанный объект ваших обоев поверх домашнего экрана, теперь этого эффекта больше нет. Новый выбор голоса Siri. Интерфейс выбора голоса перерисовали. На устройствах без кастомного голоса появился раздел с голосами и акцентами, а там, где кастомизация доступна, вариантов стало заметно больше.

Интерфейс выбора голоса перерисовали. На устройствах без кастомного голоса появился раздел с голосами и акцентами, а там, где кастомизация доступна, вариантов стало заметно больше. Длина превью Siri. В настройках ассистента можно задать до пяти строк предпросмотра или отключить их полностью, если лишний текст на экране только мешает.

В настройках ассистента можно задать до пяти строк предпросмотра или отключить их полностью, если лишний текст на экране только мешает. Показ запроса на экране. В «Универсальном доступе» добавили тумблер Always Show Request. Он выводит расшифровку того, что вы говорите ассистенту, прямо на дисплей.

В «Универсальном доступе» добавили тумблер Always Show Request. Он выводит расшифровку того, что вы говорите ассистенту, прямо на дисплей. Заставка для поиска Siri. Когда вы свайпаете вниз к поиску или запросу Siri, теперь появляется поясняющий экран с описанием, как это работает.

Когда вы свайпаете вниз к поиску или запросу Siri, теперь появляется поясняющий экран с описанием, как это работает. Формат ProRes Log. Если включить Apple ProRes в разделе «Камера», станет доступен выбор между Log и Log 2. Второй формат новее и сохраняет больше данных для гибкой цветокоррекции при монтаже.

Если включить Apple ProRes в разделе «Камера», станет доступен выбор между Log и Log 2. Второй формат новее и сохраняет больше данных для гибкой цветокоррекции при монтаже. Помощь с сетями Wi-Fi. Функцию Connectivity Assist теперь можно включать или выключать для каждой сети отдельно, независимо от основного переключателя.

Функцию Connectivity Assist теперь можно включать или выключать для каждой сети отдельно, независимо от основного переключателя. Обновленные опции AirPods. Apple переделала вид настроек наушников в Пункте управления и добавила больше вариантов для адаптивного режима.

Как видите, набор получился разношерстным, но каждая мелочь делает систему удобнее. Заодно напомню, что в свежей прошивке можно ставить оценки фотографиям звездами и наводить порядок в галерее. А еще раньше мы разбирали 6 скрытых функций iOS 27, которые компания не показала на сцене.

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В iOS 27 нашли упоминание складного iPhone

Самое любопытное спрятано не в интерфейсе, а в коде системы. В четвертой бете нашлись строки про две батареи, например уведомление о том, что «батареи в этом iPhone работают штатно». Обычно такие фразы просто так в прошивку не попадают.

Скорее всего, речь идет о складном iPhone Ultra, который по слухам как раз получит двойную батарею. Такая схема для раскладушек логична: две отдельные ячейки удобнее разместить в тонком корпусе, который сгибается пополам, чем один крупный аккумулятор.

Как обычно с утечками из кода, полной уверенности пока нет. Строки могли добавить и на будущее, и для внутренних тестов. Но косвенный намек выглядит убедительно и совпадает с прежними слухами о складном айфоне, так что ждем подробностей ближе к анонсу.

Стоит ли устанавливать iOS 27 beta 4

Если коротко, то особого смысла спешить нет. Четвертая сборка ничего революционного не приносит, а сырых бета-версий лучше избегать на основном устройстве, которое нужно вам каждый день. Я сам недавно рассказывал, что стало с моим iPhone 16 Plus после перехода на iOS 27, и опыт вышел неоднозначным.

Другое дело, если у вас есть запасной аппарат или вам просто интересно потрогать новинки раньше всех. Тогда бета вполне подойдет для экспериментов, главное сделать резервную копию перед установкой. На бетах регулярно вылезают мелкие баги, быстрее садится батарея, а часть приложений может работать нестабильно, так что держите это в голове. Финальный релиз iOS 27 Apple выпустит в сентябре, и вот тогда обновляться будет уже безопасно даже на основном айфоне.

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