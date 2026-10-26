Telegram может заморозить аккаунт из-за одной ссылки. Разобрался, как защитить свой

По чатам гуляет тревожное предупреждение: в Telegram якобы появилась ссылка, после нажатия на которую от вашего имени уходит спам-сообщение, а аккаунт блокируют. Мы не успели отойти от дыры в Telegram на компьютере, позволявшей угнать аккаунт и украсть файлы, а тут новая история. Звучит жутко, но всё не так просто, как кажется. Разобрались, что на самом деле известно, как аккаунты уводят по-настоящему и что сделать уже сегодня, чтобы не потерять доступ. Спойлер: паниковать рано, а вот настройки проверить стоит. Это займёт пару минут.



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Какие ссылки так всех напугали

Предупреждения появились 24 октября. В них говорится о ссылках формата tg://msg_url. Мол, стоит нажать, и от вашего имени сам собой уйдёт готовый текст. Антиспам решит, что вы рассылаете спам, и заблокирует профиль. В отдельных постах пишут даже о потере аккаунта навсегда. Короткую заметку про это опубликовал Хабр и назвал находку критической уязвимостью. Мессенджеру и раньше доставалось: недавно в нём нашли стикер, который убивает приложение.

Маскируют такие ссылки под голосования, конкурсы и петиции. Сама ссылка такого типа — это обычная функция Telegram, она нужна, чтобы делиться текстом. Приложение открывает окно выбора получателя, подставляет текст и ждёт вашего подтверждения. Без нажатия на «отправить» сообщение не уходит.

Что подтверждено, а что пока слухи

Авторы предупреждений считают, что особая комбинация параметров обходит это подтверждение. Но на этом всё. Технического описания ошибки нет. Воспроизводимого примера нет. Список затронутых версий никто не публиковал. Сами разработчики уязвимость не подтвердили.

При этом нельзя утверждать, что любой рискует после одного перехода. Но и «ложная тревога» тоже не вердикт. Для выводов нужны технические доказательства, а их пока нет. Пока всё так, относитесь к таким ссылкам с подозрением, но не верьте громким заголовкам вроде «одно нажатие, и аккаунта нет».

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Риск, правда, не выдуманный. Если на вас пожалуются за нежелательные сообщения, модераторы проверят переписку. Подтвердят нарушение, и вы не сможете писать незнакомым или публиковать сообщения в группах. При повторных случаях ограничения растянутся надолго.

Есть и мера строже, заморозка. Её ввели 30 апреля 2025 года. Замороженный профиль можно читать, но писать с него нельзя. Решение можно обжаловать прямо в приложении. Удаляют аккаунт только в одном случае: срок вышел, а оспорить решение не успели или вам отказали. Мгновенной потери аккаунта из-за одного сообщения правила не предусматривают.

За что реально банят Telegram

Ссылка не единственный путь к бану. Telegram считает подозрительной любую слишком бурную активность. Чаще аккаунты ограничивают за обычные привычки, о которых мы подробно писали в отдельной статье. Вот главные причины:

спам, массовая отправка сообщений и назойливые звонки;

неофициальные клиенты, которые Telegram не одобряет;

частая пересылка сообщений и приглашения в группы;

накрутка подписчиков в группах и каналах;

рассылка вредоносных ссылок;

запрещённый контент, оскорбления и нарушение авторских прав;

создание множества чатов за пару минут;

много неудачных попыток входа с другого места.

Пользуйтесь только официальным приложением и не шлите ничего подряд. При первом нарушении бан длится до недели, а ошибочно заблокированный аккаунт обычно возвращают в течение суток. Повторные нарушения продлевают срок, вплоть до вечного бана.

Как аккаунты уводят по-настоящему

Настоящие угоны чаще идут через фишинг. Фишинг — это поддельные страницы, которые копируют вход в Telegram. Сначала приходит сообщение или SMS от «Telegram» с угрозой блокировки. Такое SMS может лечь в один диалог с настоящими кодами, ведь телефон группирует сообщения по имени отправителя. Поэтому даже бдительные люди расслабляются. Бывают и сообщения от аккаунтов с громким названием вроде «Telegram Security Messenger». Они пугают «подозрительным числом запросов кода» и зовут перейти по ссылке.

Дальше человек попадает на страницу с оформлением как у настоящего Telegram. Она просит номер, код из SMS и пароль двухэтапной защиты. Всё, что вы там введёте, уходит мошенникам. Коды никому не сообщайте, даже если просят срочно и от имени поддержки. Защитные механизмы бывают и неудобными: MAX включил безопасный режим, из-за которого вам могут не дозвониться.

Как не лишиться аккаунта

Начните со ссылок. Не открывайте неожиданные адреса tg://msg_url, особенно от незнакомцев и с призывом срочно проголосовать. Не пересылайте их другим ради проверки. На что еще обратить внимание?

Перед нажатием смотрите, куда ведёт адрес. На сторонних сайтах не вводите коды и пароли.

Включите облачный пароль по нашей инструкции — это и есть двухэтапная защита. От чужого входа она спасёт , но не остановит отправку сообщения из приложения, где вы уже вошли.

, но не остановит отправку сообщения из приложения, где вы уже вошли. Завершите сеансы в настройках конфиденциальности, которых не узнаёте.

На компьютере обновите Telegram Desktop: прежнюю уязвимость с кражей файлов через ссылки закрыли в версии 7.2.9. Перед обновлением на телефоне полезно знать, что меняется в Telegram 13.0 на Айфоне.

Если после перехода в чате появилось незнакомое исходящее сообщение, прекратите общение там и проверьте историю отправки. Когда пришло ограничение, напишите в бот @SpamBot и оспорьте решение. А при заморозке посмотрите срок удаления, который покажет приложение.