До вас могут не дозвониться в МАКС, даже если вы ничего не меняли в настройках

Если в последние дни друзья жалуются, что не могут дозвониться вам в МАКС, а коллега никак не добавит вас в рабочий чат, дело может быть вовсе не в связи. Мессенджер научился сам закручивать гайки в ваших настройках, и сообщение об этом легко пропустить среди десятка других уведомлений. Повод у такой самодеятельности серьезный, поэтому щелкать переключателем обратно не глядя я бы не спешил. Ниже разберем, что именно МАКС ограничивает, почему он решил вмешаться и как вернуть все как было на iPhone. А если вы, наоборот, хотите отгородиться от посторонних навсегда, мы уже показывали, как отключить звонки от незнакомых в МАКС.



Безопасный режим оставляет вас наедине с контактами

Безопасный режим — это отдельный тумблер в разделе «Безопасность», который одним движением закрывает профиль от посторонних. На экране с описанием МАКС формулирует идею коротко: общайтесь только с теми, кому доверяете. За этой фразой стоят четыре ограничения:

профиль пропадает из поиска, и найти вас по номеру телефона не получится;

звонить могут только люди из вашего списка контактов;

пригласить в группу могут только те, с кем вы уже переписывались;

в ленте остаются только «безопасные» посты и каналы.

Главная неприятность в том, что пока режим работает, эти пункты нельзя поменять по отдельности. Рядом с каждым появляется замок, а строка «Показывать контент» меняется с «весь» на «безопасный». Хотите, чтобы до вас дозвонился один конкретный человек, но не готовы снимать всю защиту? Через настройки приватности так не выйдет.

Я включил режим на своем iPhone вручную, чтобы посмотреть, что поменяется. Звонки, поиск по номеру и приглашения в чаты у меня и так были ограничены контактами, так что на деле сменился только фильтр контента. Скучно. Зато у тех, кто в приватность МАКС никогда не заглядывал, разница может оказаться куда заметнее: звонки от незнакомых номеров просто перестанут проходить.

Если режим включился сам, вами заинтересовались мошенники

С 13 октября МАКС включает режим автоматически. Если система решила, что с вами пытался связаться мошенник, защита срабатывает ровно на 24 часа, а бот МАКС присылает об этом уведомление. Если накануне был странный звонок или сообщение с просьбой продиктовать код, стоит заодно проверить, не взломали ли ваш аккаунт в МАКС: признаки мы собрали отдельно.

На эти сутки звонить вам могут только номера из телефонной книги, а добавлять в групповые чаты — только сохраненные контакты. Как именно мессенджер вычисляет мошенника, компания не объясняет. Подозреваю, что речь о номерах и аккаунтах, на которые уже жаловались другие пользователи, но официально этого никто не подтверждал.

Отсюда и побочный эффект, из-за которого люди идут гуглить. До вас вдруг не может дозвониться курьер, мастер по объявлению или новый знакомый, потому что их номеров нет в ваших контактах. Через сутки режим выключится сам, если вы ничего не трогали в настройках. МАКС сейчас обрастает такими защитными функциями чуть ли не каждую неделю, и следить за ними проще через наши каналы в Telegram и МАКС.

Вернуть звонки от незнакомых можно за полминуты

Ждать сутки не всегда удобно, особенно если вы ждете важный звонок. Выключить режим раньше можно вручную, причем на айфоне это делается в самом мессенджере, а не в системных настройках iOS.

Порядок действий такой:

Открываем МАКС и переходим на вкладку «Настройки» в правом нижнем углу. Заходим в раздел «Безопасность». Выключаем тумблер «Безопасный режим».

После этого замки рядом с пунктами пропадут, и каждую строку снова можно настроить отдельно. Загляните в «Позвонить», «Найти меня по номеру», «Показывать контент» и «Пригласить в чат» и выставьте те значения, которые нужны именно вам.

Есть вариант и без отключения защиты. Если нужно, чтобы дозвонился один человек, проще сохранить его номер в контактах iPhone: режим пропускает звонки из телефонной книги. Только у МАКС должен быть доступ к контактам, это проверяется в «Настройки — Приложения — МАКС». Не нашли тумблер или он не двигается? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там разберутся вместе с вами.

Перед подозрительной ссылкой МАКС теперь притормаживает

Вторая часть того же обновления касается ссылок. Мессенджер проверяет адрес в момент нажатия, и если находит угрозу, показывает всплывающее окно с предупреждением. Так что если ссылка не открылась сразу, а на экране выскочило окно, это не глюк приложения, а та самая проверка.

Закрывать такое предупреждение на автомате я бы не стал. Под безобидные ссылки чаще всего маскируют поддельные страницы банков, «Госуслуг» и служб доставки, и выглядят они почти как настоящие. Если ссылку прислал незнакомец, лучше ее вообще не открывать. Если же вы уверены в сайте, надежнее набрать адрес вручную в Safari, чем переходить по присланной ссылке.

Еще одна мелочь, которая сбивает с толку. Пока работает безопасный режим, фильтр контента прячет часть постов и каналов. Если любимый канал вдруг перестал показываться в ленте, сначала проверьте, не включилась ли защита, а уже потом пишите админам.

Совсем избежать автозащиты не получится

Напрямую повлиять на то, включится ли режим снова, нельзя: его запускаете не вы, а чужая попытка с вами связаться. Зато можно сделать так, чтобы найти вас было сложнее. Для начала скройте номер телефона в МАКС и проверьте, кто вообще может его видеть.

Дальше по тому же разделу «Безопасность». Строки «Найти меня по номеру» и «Позвонить» лучше держать на варианте «могут контакты». У меня все настроено именно так, и звонки с незнакомых аккаунтов в МАКС до меня попросту не доходят. Ни одна защита при этом не заменит главного правила: коды из СМС никому не диктуем, даже если звонящий представился сотрудником банка или самого мессенджера.

Если вы ставили МАКС пожилым родителям, есть смысл включить им безопасный режим вручную и не выключать. Звонками их пытаются обмануть чаще всех, а ограничение «только контакты» срезает большую часть таких попыток еще до первого гудка. Заодно можно подобрать им чехол с подставкой для видеозвонков: недорогие варианты мы выкладываем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Так что если вам перестали дозваниваться в МАКС, паниковать не нужно. Режим сам отключится через сутки, а раньше его можно выключить в «Безопасности». Но раз мессенджер решил вмешаться, кто-то посторонний на вас уже вышел, и в ближайшие дни к незнакомым звонкам и ссылкам стоит относиться с подозрением.