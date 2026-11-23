Современные iPhone поддерживают спутниковую связь с 2022 года, то есть со времен iPhone 14. Правда, в России о таком до сих пор можно было разве что читать. Но, кажется, лед тронулся. Один из крупных российских операторов уже испытал такую связь на своей сети. Вот только заработает ли она на айфонах в России? Ответ на этот вопрос и простой, и сложный одновременно.



МТС уже отправила SMS через российский спутник

18 ноября МТС и ФГУП «Космическая связь» сообщили, что подключили мобильные терминалы к действующей сети оператора через спутники «Экспресс». Это технология Direct-to-Cell. Устройство отправляет сигнал прямо на спутник, и уже через него сообщение попадает в сеть МТС. Обычная вышка рядом с абонентом для этого не нужна. Для человека, у которого за городом пропала сеть, это шанс хотя бы сообщить близким, где он и когда вернется.

Во время испытаний через спутниковый канал передали SMS и небольшие объемы данных. МТС использовала стандарт NB-IoT NTN Release 17, рассчитанный на такой короткий обмен. Еще оператор испытал кодек для передачи речи по каналу с пропускной способностью менее 1 кбит/с. Речь пока о проверке самого кодека. Звонок с айфона на обычный номер в условиях такого соединения МТС не показывала.

Когда читаешь про SMS со спутника, легко представить, что их отправили с обычного смартфона. В сообщении МТС говорится о мобильных терминалах и специальной базовой станции. Подключение серийного iPhone оператор не подтвердил. Тарифов и даты запуска тоже пока нет, поэтому даже владельцу свежего айфона с SIM-картой МТС сегодня подключать нечего. За новостями о запуске и первых совместимых моделях можно следить в наших каналах в Telegram и МАКС.

Apple и операторы подключают iPhone к разным спутниковым сетям

В ноябре 2022 года на iPhone 14 в США и Канаде заработал экстренный SOS через спутник. Телефон мог передать сообщение спасателям и отправить геопозицию через «Локатор». Для этого Apple использует сеть партнера Globalstar. Позже в отдельных странах к экстренной связи добавились переписка с близкими и помощь на дороге. Доступность зависит от конкретной функции и страны. России в списке регионов, где работает спутниковый SOS Apple, нет.

Даже если вы привезли iPhone из страны, где доступен спутниковый SOS, в России на него рассчитывать нельзя. Кроме географии работы сервиса, Apple указывает и ограничения по рынку покупки для своих спутниковых функций. Например, для моделей, приобретенных в России или материковом Китае, компания их не предлагает. Поэтому при поездке за границу одного совпадения модели и страны, где вы сейчас находитесь, может оказаться мало.

Услуга самого оператора уже работает на iPhone в некоторых странах. В США, например, T-Mobile предлагает T-Satellite через Starlink. В документации Apple для услуг оператора указан iPhone 13 или новее с актуальной iOS и поддерживаемым оператором. У спутникового SOS самой Apple свой список моделей, который начинается с iPhone 14. Из примера T-Mobile следует, что МТС в принципе могла бы предложить на айфоне свою связь, даже если Apple не запустит в России сервис через Globalstar. Для этого iOS должна поддерживать подключение к сети МТС через спутник.

Со спутником скрипт для 5G вряд ли поможет

На айфонах уже получалось включить 5G и VoWiFi с помощью специальных утилит. Свежий способ использует готовый профиль оператора, который iPhone привязывает к нужной SIM-карте. Сеть 5G к тому моменту уже работала в местах, где ее развернули. Для VoWiFi, то есть звонков по Wi-Fi, у оператора тоже уже была рабочая услуга. Тот же номер мог принимать вызовы через интернет, если телефон и сеть поддерживали такое подключение.

В случае МТС и спутников «Экспресс» сначала сам айфон должен суметь зарегистрироваться в спутниковой сети оператора. Нужны совместимое оборудование, поддержка соединения в iOS, а значит, разрешение со стороны Apple и доступ со стороны МТС. Одного лишь тумблера в настройках для этого недостаточно. И вот это самое разрешение и станет главной проблемой. Деятельность в России Apple не ведет и для россиян ничего не предпринимает.

Поэтому со спутником без официальной поддержки Apple ничего не заработает. Сработает ли когда-нибудь какой-то неофициальный способ, заранее сказать трудно. Пока неизвестно даже, какие модемы в айфонах подходят для той сети, которую испытала МТС. А если вы уже пробовали менять профиль ради 5G и заметили, что после обновления связь ведет себя иначе, обсудить это можно в наших чатах в Telegram и МАКС.

С 5G мы уже однажды поторопились с выводами

Помните, как казалось, что 5G на iPhone с российской SIM-картой так и останется недоступным? Когда Apple закрыла первый способ активации в iOS 27.2, повод для такого вывода появился снова. Потом нашелся другой способ, и у части абонентов заодно вернулись звонки по Wi-Fi. Это полезно и без 5G. Мы писали, как VoWiFi выручает в помещении, когда айфон еле ловит сеть. Я бы и со спутником пока не ставил точку. Просто для него сейчас гораздо больше открытых вопросов.

О запуске для владельцев айфонов можно будет говорить, когда МТС назовет конкретные модели iPhone и объяснит, какие услуги на них доступны. Возможность отправить SMS в дороге уже была бы полезна. Обычные звонки и мобильный интернет стоит оценивать отдельно, когда оператор расскажет, что именно входит в услугу и где она работает. До такого объявления менять свой айфон ради спутника я бы не стал, даже если новая модель уже поддерживает связь через него в другой стране.

Если вы скоро едете туда, где сотовая связь пропадает, маршрут лучше скачать заранее и договориться, где вы снова выйдете на связь. Компактные повербанки для таких поездок можно присмотреть в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. А от проекта МТС я в первую очередь жду возможности отправить с айфона обычное «доехал» там, где сейчас сообщение висит до ближайшей вышки.