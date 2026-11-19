Скачивать банковские приложения под странными названиями для пользователей iPhone в России уже стало привычным делом. Особенно часто это приходится делать клиентам Т-Банка. Вот и сейчас у банка вышло новое приложение для айфона. Скачать его можно по только по ссылке и только пока есть свободные места. В App Store вы его не найдете.



Т-Банк спрятался под названием ArcFlint

По ссылке на новую версию Т-Банка открывается карточка бета-версии ArcFlint. В описании говорится о тренировочных зонах, восстановлении и недельных отчетах о нагрузке. ArcFlint распространяется через TestFlight. Это сервис Apple, через который разработчики дают пользователям доступ к тестовым версиям приложений. Сам TestFlight бесплатно скачивается из App Store, а карточка ArcFlint открывается по приглашению. Если TestFlight уже стоит на айфоне, повторно скачивать его не нужно. Можно сразу перейти к приглашению. Установка идет прямо на айфоне, так что доставать кабель и подключать телефон к компьютеру не придется.

По приглашению откроется карточка ArcFlint на сайте Apple. Перед вводом банковских данных стоит уточнить у поддержки Т-Банка, что ссылка ведет на сборку банка. Если вы следите за тем, под какими именами банки возвращаются на айфон, такие новости выходят у нас в Telegram и МАКС.

Для установки сначала понадобится TestFlight

Весь процесс удобнее пройти на том айфоне, на котором собираетесь пользоваться банком. Даже если вы читаете эту статью с компьютера, откройте приглашение на телефоне. Если старая версия Т-Банка еще запускается, оставьте ее на месте. Для вступления в тестирование удалять ее не требуется, а рабочий вход в банк пригодится, если с бетой что-то пойдет не так.

Скачайте TestFlight из App Store на свой айфон. Откройте TestFlight. При первом запуске нажмите «Продолжить», если приложение покажет экран знакомства. На том же айфоне откройте ссылку на приложение ArcFlint. В карточке ArcFlint нажмите «Установить». Если ссылка открылась в браузере, сначала перейдите из него в TestFlight. Если появится кнопка «Принять», нажмите ее перед установкой. Дождитесь, пока кнопка «Установить» сменится на «Открыть», и нажмите ее. Позже ArcFlint можно запустить с экрана «Домой» или из библиотеки приложений.

Название ArcFlint в списке приложений легко пропустить, особенно если вы по привычке набираете «Т-Банк» в поиске айфона. Рядом с иконкой на домашнем экране может быть оранжевая точка. Так iOS помечает приложения из TestFlight.

При первом запуске ArcFlint может предложить войти без СМС через уже установленное приложение банка. На скриншотах видно, как после подтверждения появляется экран создания кода для входа.

Нажмите «Войти без СМС». Откроется старая версия Т-Банка для подтверждения входа. Когда появится сообщение «Вы вошли в Т-Банк», придумайте код для входа в новое приложение.

Если старого приложения на айфоне нет, на экране входа можно выбрать «Пропустить» и продолжить обычную авторизацию по номеру телефона.

Открылось приглашение, а кнопки «Установить» нет? Посмотрите, что именно пишет TestFlight. Сообщение о заполненном тесте означает, что свободных мест больше нет. Если у вас на экране другая ошибка, ее текст можно обсудить в нашем чате в Telegram или МАКС.

Внутри привычный банк, включая оплату айфоном

На главной в ArcFlint знакомый интерфейс Т-Банка. Здесь можно посмотреть остаток на карте и историю покупок, перевести деньги по номеру телефона, оплатить мобильную связь или коммуналку. Карты, накопительные счета и вклады привязаны к вашему аккаунту. А если телефон обычно теряет сеть у кассы, у нас есть отдельная инструкция, как платить айфоном без интернета.

Из привычных функций Т-Банка на айфоне выделю оплату по Bluetooth. В ArcFlint кнопка «Оплатить айфоном» находится на главной, рядом со сканером QR-кодов. Она открывает экран T-Pay с подсказкой «Поднесите телефон к терминалу». Приложению нужен доступ к Bluetooth, а для первой оплаты понадобится интернет. На кассе ищите терминал с надписью «Платите айфоном». Такие терминалы есть у Т-Банка и Сбера. Держите телефон рядом, пока на экране не появится сумма покупки.

Офлайн-оплата у Т-Банка работает начиная с версии 7.31. Для нее нужен вход в приложение по Face ID или Touch ID, а первая покупка должна пройти с подключением к сети. Об этом лучше вспомнить до похода в магазин. Даже если Bluetooth включен, в подвале без связи первую оплату настроить не получится.

На терминале, который не поддерживает оплату айфоном, может выручить QR-код. Его можно отсканировать из приложения, если магазин принимает такую оплату. А кэшбэк за покупки через T-Pay начисляется по условиям вашего счета, как при обычной оплате картой. Если кэшбэк уже пришел и вы подыскиваете чехол или кабель для нового айфона, подборки аксессуаров выходят в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Места могут закончиться раньше, чем истечет сборка

У установки через TestFlight два ограничения. Первое касается числа людей, которых пустят в тест. Apple допускает до 10 000 внешних тестировщиков на приложение, а для конкретного приглашения разработчик может поставить меньший лимит. Сколько мест выделили для ArcFlint, публично не указано. Когда их разберут, по этой ссылке новые участники уже не смогут присоединиться, пока места не освободятся или разработчик не изменит лимит.

Второе ограничение касается тех, кто уже успел скачать приложение. У каждой сборки есть срок до 90 дней, который отсчитывается с момента ее загрузки разработчиком в TestFlight. Поэтому после установки у вас может быть меньше трех месяцев. Остаток срока смотрите в карточке ArcFlint в TestFlight. Под кнопкой установки есть колонка «Истекает», где показано, сколько дней осталось у этой сборки. Когда он истечет, эта сборка перестанет открываться. Если разработчик выпустит следующую, ее можно будет установить как обновление, пока у вас есть доступ к тесту.

Если места уже закончились или у сборки вышел срок, для переводов и платежей можно открыть личный кабинет Т-Банка в Safari. Оттуда же на iPhone с iOS 17 и новее доступна установка по инструкции самого банка. Нужный пункт называется «Установить приложение Т-Банка на iPhone» и находится в разделе «Еще» личного кабинета. Другие варианты для тех, кто остался без приложения, собраны в материале о том, как вернуть удаленные приложения на айфон.