Обновил Telegram на Айфоне до версии 13.0 — рассказываю, что изменилось и почему я пожалел

Telegram для Айфона получил версию 13.0, и это обновление точно не из проходных. Пока одни ищут, как зарегистрироваться в Telegram без номера, разработчики переделали вещи, к которым все привыкли. Одна знакомая кнопка исчезла из настроек, другая из нижнего меню. Зато появилась функция, которую в России ждали с лета, причём в списке изменений она спрятана в самой середине. Есть и обратная сторона: у части тех, кто уже обновился, со смартфоном начало происходить странное. Рассказываем, что изменилось, где теперь всё искать и стоит ли обновляться прямо сейчас.



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Gram Wallet стал отдельным мини-приложением

Gram Wallet — это собственный криптокошелёк Telegram. Его анонсировали в июле, а 31 августа открыли первым пользователям. Теперь он оформлен как отдельное мини-приложение. Кошелёк некастодиальный: ключи хранятся у вас, а не у Telegram. Доступа к вашим деньгам у компании нет, но и восстановить потерянные ключи никто не поможет.

Через Gram Wallet можно покупать монету Gram (так с лета называется Toncoin), брать звёзды и подарки, переводить деньги другим людям. Комиссию за переводы не берут. В части регионов кошелька может не оказаться.

Wallet теперь называется Walt и переехал

Старый Wallet никуда не делся, но теперь его зовут Walt. Это сторонний сервис компании The Open Platform, а не продукт самого Telegram. Раньше Wallet висел прямо в настройках, а после обновления его нужно искать в меню мини-приложений или по имени @walt.

Роли поделили так: Gram Wallet нужен для простых переводов и покупок внутри мессенджера, Walt остаётся площадкой для торговли и хранения разных монет. Деньги на старом кошельке остались на месте, сменилась только вывеска. Пополнить Gram Wallet можно прямо из Walt.

Ответ ИИ-бота можно поставить на паузу

ИИ-боты в Telegram уже умеют печатать ответ постепенно, как ChatGPT. Неудобство было одно: длинный текст приходилось либо досматривать до конца, либо бросать. В версии 13.0 генерацию можно поставить на паузу. Бот останавливается, а вы спокойно занимаетесь другими делами: отвечаете в соседнем чате, пересылаете файл, ищете нужное сообщение.

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Больше всего это выручит тех, кто просит у ботов длинные тексты или код. Как выглядит кнопка и где она находится, Telegram пока не показал: подождем, пока выйдет описание всех функций.

Новый WEB-прокси маскирует Telegram под обычный сайт

До сих пор Telegram понимал два вида прокси: SOCKS5 и собственный MTProto. Их провайдеры научились распознавать по характерным признакам, поэтому бесплатные серверы так часто отваливаются. WEB-прокси устроен иначе. Мессенджер подключается к обычному домену по HTTPS, а свой трафик прячет внутри этого соединения.

Со стороны это похоже на то, что вы просто открыли сайт. Заблокировать такое соединение заметно сложнее. Для подключения нужны сервер, домен и секретный ключ. Прокси по-прежнему добавляются в «Настройках»: зайдите в «Данные и память» и выберите «Прокси».

Кружки в Telegram стали чётче

Видеосообщения теперь записываются в разрешении 480×480 вместо 384×384, частота 30 кадров в секунду. На бумаге разница скромная, но пикселей в кадре стало больше примерно в полтора раза. На практике кружки должны стать заметно чётче: лица детальнее, текст на вывесках и экранах читается, а при растягивании на весь экран картинка меньше сыпется.

Расплата предсказуемая: такой кружок весит больше и на слабом интернете отправляется дольше. Отдельного переключателя в описании нет. Судя по всему, новое качество работает сразу после обновления.

Что изменилось в дизайне Liquid Glass

Telegram перешёл на «жидкое стекло» ещё в январе, а теперь подогнал эффекты под iOS 27. Речь о полупрозрачных панелях, которые преломляют всё, что лежит под ними. Что именно поправили, разработчики не уточнили. Второе изменение заметнее: из нижнего меню пропала кнопка поиска.

Панель стала короче, а привычка тянуться вниз за поиском какое-то время будет подводить. Искать теперь нужно через строку над списком чатов. Если стекло тормозит или ест батарею, эффекты можно приглушить: откройте «Настройки» и зайдите в «Энергосбережение».

Жалобы на мини-приложения и ссылки от ботов-верификаторов

Мини-приложений в Telegram стало столько, что среди них хватает откровенного мусора: фальшивые раздачи, клоны кошельков, игры, которые выпрашивают лишние доступы. Теперь на мини-приложение можно пожаловаться, как на канал или бота. На фоне запуска Gram Wallet это своевременно: подделок под кошелёк наверняка будет много.

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Вторая правка касается ботов, которые подтверждают личность организаций и выдают отметки о проверке. Им разрешили добавлять ссылки прямо в текст. Проверенная компания сможет сразу вести на свой сайт, и вам не придётся искать его самостоятельно.

Telegram перестал поддерживать iOS 13 и iOS 14

Telegram 13.0 больше не ставится на iOS 13 и iOS 14. На деле это почти никого не заденет. Все Айфоны, которые получили iOS 13, обновляются и до iOS 15: это iPhone 6s, первый SE и новее. Дело не в возрасте смартфона, а в том, что на нём давно не обновляли систему.

Уже установленный Telegram пока продолжит работать, но новых функций и исправлений не получит. А они нужны: недавно в мессенджере нашли стикер, который убивает приложение. Обновить систему можно в «Настройках», в разделе «Основные».

Почему с обновлением Telegram лучше подождать

Первые же отзывы настораживают. После установки версии 13.0 Айфон начинает аномально греться, а заряд тает на глазах. С этим уже столкнулись в редакции. Режим энергосбережения немного сбивает температуру, но батарея всё равно уходит быстро. История знакомая: летом версия 12.9 точно так же перегревала Айфон и сыпала пустыми уведомлениями. Тогда помогала только переустановка, и то не навсегда.

Поэтому с обновлением лучше не спешить. Отключите автообновление приложений в настройках App Store и подождите исправления. Если уже обновились и смартфон стал горячим, загляните в раздел «Аккумулятор» и проверьте, сколько тратит Telegram. Для сравнения пригодится наш замер, как Айфон держит заряд на iOS 27.0.1: так будет понятно, виновато приложение или сама система.