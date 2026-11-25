В сентябре 2026 года Apple представила далеко не все смартфоны, которые мы привыкли видеть на осенней презентации компании. Сразу три модели перенесли на следующий год, и, судя по всему, не зря. Если раньше казалось, что большинство изменений в этих устройствах коснется исключительно начинки, то теперь в сети появились чертежи будущих смартфонов, которые раскрывают некоторые особенности их внешнего вида. И для некоторых покупателей это может стать весомым аргументом в пользу обновления.



Камеру iPhone 18e оформят в стиле iPad Pro

Издание Engadget получило в свое распоряжение CAD-чертежи новых смартфонов Apple от источника в цепочке поставок компании. Ранее этот же человек предоставлял достоверную информацию о цветах iPhone 17 и iPhone 18 Pro, поэтому к свежей утечке определенно стоит присмотреться. Самое неожиданное изменение ждет бюджетный iPhone 18e. Apple впервые с момента появления линейки iPhone с приставкой «e» собирается заметно переработать оформление задней панели смартфона.

Если в iPhone 16e и iPhone 17e объектив камеры, вспышка и микрофон расположены отдельно друг от друга, то в новинке их объединят на одной выступающей площадке размером примерно 28 на 35 мм. Внешне она будет напоминать блок камер iPad Pro с процессором M5. При этом, несмотря на увеличение размеров модуля, второго объектива у смартфона не появится.

Зачем Apple понадобилось менять дизайн камеры, пока неизвестно. Не исключено, что компания планирует установить более крупный сенсор или изменить оптику. Ранее инсайдеры сообщали, что разрешение основной камеры останется прежним и составит 48 Мп. Впрочем, количество мегапикселей давно перестало быть главным показателем качества фотографий. К тому же это далеко не единственное изменение, которое ждет самый дешевый смартфон Apple. Ранее стало известно, что iPhone 18e может получить аккумулятор даже больше, чем у iPhone 18 Pro. Когда появятся новые подробности о камере iPhone 18e, расскажем о них в наших каналах в Telegram и МАКС.

В iPhone Air 2 найдется место для второй камеры

А вот в случае с iPhone Air второго поколения увеличение блока камер вполне объяснимо. Apple наконец-то собирается исправить один из главных недостатков своего самого тонкого смартфона. Судя по чертежам, iPhone Air 2 получит две камеры, которые будут расположены горизонтально в левой части выступающей площадки. Вспышка и микрофон останутся на своих привычных местах справа. По данным аналитика Джеффа Пу, дополнительная камера будет сверхширокоугольной с разрешением 48 Мп.

Правда, ради этого Apple придется немного пожертвовать габаритами устройства. Выступ блока камер увеличится с 3,45 до 3,8 мм. При этом толщина самого корпуса останется прежней и составит 5,6 мм. Получается, что в самом толстом месте iPhone Air 2 будет иметь толщину уже 9,4 мм. Впрочем, при повседневном использовании заметить разницу вряд ли получится, особенно если вы носите смартфон в чехле.

Помимо обновленной камеры, iPhone Air 2 приписывают следующие характеристики:

6,5-дюймовый OLED-экран;

процессор Apple A20 Pro;

12 ГБ оперативной памяти;

модем Apple C2;

чип беспроводной связи Apple N2;

фронтальную камеру Center Stage на 18 Мп;

увеличенное время автономной работы.

Если Apple действительно удастся увеличить время работы iPhone Air от одного заряда и добавить еще одну камеру без утолщения основного корпуса, то причин отказываться от покупки этого смартфона станет значительно меньше. Именно этих двух вещей многим не хватало в первом поколении. Если ваш iPhone Air к вечеру уже просится на зарядку, компактный повербанк с MagSafe можно присмотреть в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

У обычного iPhone 18 камеры будут выступать сильнее

На фоне двух других новинок обычный iPhone 18 выглядит не так интересно. Согласно полученным чертежам, внешне смартфон будет практически неотличим от iPhone 17. Apple сохранит привычное вертикальное расположение объективов, но при этом увеличит толщину блока камер. Как и в случае с iPhone Air 2, выступ вырастет с 3,45 до 3,8 мм.

Учитывая, что количество объективов в смартфоне не изменится, было бы логично предположить, что Apple решила каким-то образом улучшить сами камеры. Дополнительное пространство может понадобиться для установки более крупной матрицы, новой оптики или системы стабилизации. Однако никаких конкретных сведений об этих изменениях пока нет. Так что рассчитывать на появление полноценного телевика или других эксклюзивных возможностей Pro-моделей в обычном iPhone 18 точно не стоит.

Впрочем, даже без серьезного обновления камер базовый смартфон Apple обещает получиться весьма интересным. Ранее мы уже рассказывали, что iPhone 18 получит сразу две особенности iPhone 18 Pro. Да и переход на новый 2-нанометровый процессор A20 потенциально позволит увеличить время автономной работы смартфона без существенного изменения его габаритов.

iPhone Air 2 может выйти позже двух других моделей

По последней информации журналиста Bloomberg Марка Гурмана, Apple планирует представить iPhone 18 и iPhone 18e уже в феврале или марте 2027 года. А вот в случае с iPhone Air 2 все немного сложнее. Его появление ожидается в первой половине следующего года, однако пока нет уверенности, что все три смартфона представят одновременно. К тому же в начале 2027 года Apple собирается выпустить большое количество новых iPad и MacBook.

Лично мне из всей этой троицы наиболее интересен iPhone Air 2. Если в случае с обычным iPhone 18 и iPhone 18e увеличение блока камер пока не сулит каких-либо конкретных преимуществ, то в самом тонком смартфоне Apple появление второго объектива действительно способно изменить пользовательский опыт. Сколько раз при съемке большой компании или красивого здания вам приходилось отходить назад исключительно из-за отсутствия сверхширокоугольной камеры? Если у вас есть свой способ уместить всех в кадр, поделитесь им в нашем чате в Telegram или МАКС.

Поэтому, если вы прямо сейчас присматриваетесь к первому iPhone Air, я бы на вашем месте не торопился с покупкой. До выхода нового поколения осталось не так много времени, а разница между двумя смартфонами обещает быть куда более существенной, чем при привычном ежегодном обновлении Айфонов. Главное, чтобы за дополнительную камеру Apple не решила попросить дополнительные деньги.