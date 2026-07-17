В МВД предупредили о блокировке iPhone детей через чужой iCloud. Как защитить своего ребенка

Пока мы разбираемся во всех фишках первой публичной бета-версии iOS 27, мошенники нашли себе новую аудиторию. МВД предупредило о схеме, в которой злоумышленники уговаривают подростков войти в чужую учетную запись iCloud прямо на своем iPhone, а потом блокируют устройство и требуют деньги за разблокировку. Схема старая, но жертвами теперь становятся дети, а не взрослые. И это меняет вообще все.



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Что будет, если войти в чужой iCloud на iPhone

Схема выглядит до обидного просто. Злоумышленники находят подростка, который пользуется техникой Apple, и какое-то время просто общаются. Никаких требований, никаких ссылок, никаких кодов из СМС. Только доверительные отношения и переписка, которая длится столько, сколько нужно.

Дальше начинается спектакль. Мошенник присылает фотографию якобы своего разбитого телефона и жалуется, что не может зайти в собственный iCloud. Просьба всегда бытовая и правдоподобная: распечатать билеты на самолет, скачать материалы для доклада начальнику, достать важный файл. Все это подается как срочная и безобидная услуга, а отказать взрослому человеку в беде подросток обычно не может.

Как только чужая учетная запись оказывается на iPhone, начинается вторая часть. Устройство блокируется через функцию поиска, на экране появляется сообщение, а в переписке звучит требование денег. Если не заплатить, злоумышленник обещает стереть все личные данные или оставить телефон кирпичом навсегда. Мы уже подробно объясняли, почему нельзя пользоваться чужим аккаунтом Apple, и эта история очередное тому подтверждение.

Самое неприятное, что технически ничего не взломано. Подросток сам ввел логин и пароль, сам согласился со всеми запросами, сам подтвердил вход. Формально iPhone работает штатно, а владельцем устройства система считает совсем другого человека.

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Как запретить выход из Apple ID на iPhone

Хорошая новость в том, что вся схема рассыпается на первом же шаге. Если ребенок физически не может выйти из своей учетной записи, он не сможет и войти в чужую. А значит заблокировать устройство будет нечем. Делается это через Экранное время, встроенный инструмент iOS, о котором почему-то вспоминают только когда речь заходит про лимиты на игры.

Вот что нужно сделать на iPhone ребенка:

Откройте Настройки на iPhone. Перейдите в раздел Экранное время. Выберите пункт Контент и конфиденциальность. Активируйте тумблер Контент и конфиденциальность в верхней части экрана. Найдите строку Учетные записи и откройте ее. Отметьте вариант Нет.

После этого учетная запись на главной странице настроек станет серой и нажать на нее просто не получится. Никаких предупреждений, никаких запросов пароля, кнопка перестает реагировать вообще. Ни выйти из Apple Account, ни добавить новый, ни подменить существующий на iPhone уже нельзя.

Отдельно стоит понимать, что это не про недоверие к ребенку. Подросток может быть сколь угодно умным и осторожным, но против социальной инженерии возраст не работает. Взрослые люди с опытом отдают деньги мошенникам регулярно, а тут просто просят помочь распечатать билеты.

Как поставить пароль на Экранное время

Ограничение без пароля бесполезно, потому что снимается оно в те же шесть касаний. Ребенок может сделать это сам из любопытства, а может под давлением того же мошенника, который скажет что-то вроде «зайди в настройки и выключи вот этот переключатель». Поэтому сразу защищаем раздел паролем.

Откройте Настройки и перейдите в Экранное время. Пролистайте вниз до пункта Защитить настройки Экранного времени. Задайте четырехзначный пароль, который ребенок точно не знает. Повторите ввод для подтверждения. Обязательно укажите адрес электронной почты для восстановления.

Почту пропускать не советую. Пароль от Экранного времени вылетает из головы примерно через неделю, а без привязанного ящика восстановить его можно только полным сбросом устройства до заводских настроек. Проверено, повторять не хочется. И да, пароль должен отличаться от того, которым разблокируется сам iPhone, иначе смысл теряется полностью.

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iPhone заблокирован владельцем: что делать

Если предупреждать уже поздно и на экране висит чужое сообщение с требованием денег, главное правило одно: не платить ни рубля. Оплата ничего не гарантирует, а лишь подтверждает, что жертва платежеспособна. Дальше сумма вырастет, а история повторится.

Первым делом попробуйте зайти на сайт iCloud с компьютера под учетной записью ребенка и посмотреть, может быть iPhone еще остался в аккаунте и что-то можно сделать. Иногда мошенник не успевает довести дело до конца, и вход остается доступным. Если айфон все-таки заблокировали и на экране висит надпись про iPhone заблокирован владельцем устройства, то попробуйте обратиться в поддержку Apple с документами на устройство и чеком о покупке. Параллельно стоит написать заявление в полицию, потому что переписка с мошенником это прямое доказательство.

И последнее. Поговорите с ребенком спокойно, без крика и наказаний. Если подросток боится реакции родителей, он будет решать проблему в одиночку и заплатит мошеннику из своих карманных денег. А потом заплатит еще раз. Пять минут в настройках сегодня избавляют от этого разговора совсем.