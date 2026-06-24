Не нажимайте эту кнопку в iOS 27: общие альбомы iCloud станут платными

В iOS 27 Apple изменила правила работы общих альбомов iCloud, и для пользователей это, скорее, минус. Раньше фотографии в общих альбомах не учитывались в вашем хранилище iCloud, а теперь новые снимки начнут занимать платное место. Подается все как «улучшение», но на деле это больше похоже на аккуратную попытку подтолкнуть вас к покупке подписки. Все новые функции iOS 27 мы уже разобрали в большом обзоре, и среди них немало действительно полезных, но, как выяснилось, нашлись и неприятные сюрпризы.



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Как работают общие альбомы iCloud на iPhone

Общие альбомы это функция «Фото», которая позволяет собрать снимки и видео в отдельный альбом и открыть к нему доступ друзьям или родственникам. До сих пор у них было два важных свойства. Во-первых, один альбом вмещал до 5000 фото и видео. Во-вторых, и это самое главное, такие файлы вообще не учитывались в вашем личном хранилище iCloud.

Именно поэтому общие альбомы много лет оставались удобным способом долго хранить и показывать фотографии, не оглядываясь на лимит в 5 ГБ бесплатного места или на объем платного тарифа iCloud+. Автор оригинального материала пользуется такими альбомами с 2014 года: снимки до сих пор открываются на всех его устройствах и не съедают ни байта платного места.

Если вы только присматриваетесь к новой системе, есть смысл изучить и остальные перемены. Например, мы собрали 9 функций iOS 27, которые полезнее обновленной Siri AI и пригодятся в реальной жизни заметно чаще, чем спорные нововведения вроде этого.

Почему не стоит обновлять общий альбом в iOS 27

После установки бета-версии iOS 27 автор заметил в разделе общих альбомов новую опцию «Upgrade Shared Album», то есть «Обновить общий альбом». На экране крупным шрифтом расписаны плюсы: теперь можно делиться фото и видео в полном разрешении и отправлять приглашение через сторонние приложения вроде WhatsApp.

Звучит привлекательно, но самое важное спрятано в мелком тексте внизу: «владелец общего альбома будет предоставлять хранилище iCloud для всех новых элементов, добавленных в этот альбом». Если перевести это на простой язык, после такого «улучшения» каждое новое фото в альбоме начнет занимать ваше платное место в iCloud.

Если бы это никак не затрагивало хранилище создателя альбома, никакого предупреждения внизу экрана просто не было бы. По сути, бесплатного долгосрочного хранения общих фото больше нет: за объем придется платить, как и за все остальное в iCloud. Кстати, в системе поменялся и новый режим восстановления iPhone, так что незаметных правок тут хватает.

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Почему iPhone требует включить Фото iCloud для общего альбома

Второе изменение касается создания новых альбомов. Раньше можно было сделать постоянный общий альбом, не включая «Фото iCloud», то есть синхронизацию всей медиатеки с облаком. Теперь же при попытке отключить переключатель «Сделать альбом временным» система настойчиво предлагает активировать «Фото iCloud».

Это лишний раз подтверждает общую логику: хотите хранить общий альбом долго, выделяйте под него место в своем хранилище iCloud. Для тех, кто сознательно не пользуется синхронизацией медиатеки с облаком, это значит, что постоянные общие альбомы создать больше не получится.

Само по себе включение «Фото iCloud» открывает доступ и к другим возможностям системы. Если хотите выжать из новинки максимум, посмотрите, как включить новую умную Siri AI, которая работает совсем не так, как старый ассистент.

Сколько хранится временный общий альбом в iCloud

Apple все же оставила небольшую лазейку. Создать общий альбом бесплатно по-прежнему можно, но только на 30 дней и без включения «Фото iCloud». В течение этого срока место в хранилище действительно не расходуется.

Главная оговорка в другом. Чтобы фотографии не пропали, всем участникам альбома нужно успеть сохранить нужные снимки на свои устройства до истечения 30 дней. После этого временный альбом и все его содержимое удаляются без возможности восстановления. Для разовой поездки или одного события такого срока вполне хватит, а вот для семейного архива на годы вариант уже не подходит.

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Как сохранить общие альбомы iCloud без потери места

Сильнее всего изменение ударит по тем, кто годами держал семейные и дружеские фотоархивы в общих альбомах именно ради бесплатного хранения. Если у вас есть старые общие альбомы, не спешите нажимать «Upgrade Shared Album»: по наблюдениям, они пока продолжают работать по прежним правилам и не расходуют место, пока вы их сами не «улучшите».

Если же вам действительно нужны полное разрешение и отправка приглашений через другие приложения, заранее взвесьте, готовы ли вы платить за дополнительное место. Напомним, что Apple по умолчанию включает синхронизацию фото и резервные копии, из-за чего бесплатные 5 ГБ заканчиваются быстро, а дальше начинается ежемесячная плата за iCloud+.

Вывод простой: это не улучшение, а скрытое урезание бесплатной функции. Тем, кто и так платит за iCloud+ или Apple One, разница будет почти незаметна. А вот всем, кто десятилетие пользовался общими альбомами как бесплатным хранилищем, придется либо смириться с расходом места, либо перейти на временные альбомы и вовремя сохранять фото на свои устройства.