Резервные копии WhatsApp на iPhone можно будет хранить без iCloud. Что меняется и сколько это стоит

WhatsApp тестирует собственное облако для резервных копий на iPhone: переписка будет храниться на серверах мессенджера, а не в iCloud. По данным WABetaInfo, шифрование станет обязательным, а часть места мессенджер отдаст бесплатно. Только недавно мы разбирали, что значит зеленая точка в ватсапе рядом с фото, и вот подъехала еще одна интересная функция. Разбираемся, что это меняет для владельца iPhone и стоит ли ждать.



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Облачное хранилище WhatsApp: что это и чем отличается от iCloud

Сейчас резервные копии переписки на iPhone уходят в iCloud, а на Android — в Google Drive. WhatsApp хочет дать пользователям третий вариант: хранить копии чатов на собственных серверах мессенджера. Как сообщает WABetaInfo, разработку для iOS заметили в бета-версии для TestFlight (тестовая площадка Apple для ранних версий приложений).

Главное отличие от iCloud простое: место под резервную копию WhatsApp больше не будет отниматься от общего хранилища Apple. iCloud останется вариантом по умолчанию, так что тем, кто ничего менять не хочет, можно просто проигнорировать нововведение.

Почему свободное место в iCloud заканчивается так быстро

Apple дает бесплатно всего 5 ГБ в iCloud, и это место делят между собой фотографии, документы, данные приложений и резервные копии устройств. Копии WhatsApp со временем разрастаются, особенно у тех, кто активно пересылает фото и видео, и часто именно они занимают больше всего.

Когда 5 ГБ заканчиваются, остается два пути: чистить хранилище вручную или доплачивать Apple. Самый дешевый платный тариф — 50 ГБ примерно за 0,99 доллара в месяц. Отдельное хранилище под WhatsApp как раз освобождает iCloud под все остальное. Кстати, о том, где вообще держать копии айфона, мы разбирали в материале правда ли, что в России отключат iCloud.

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Резервная копия WhatsApp на айфоне: что изменится

В будущем обновлении в настройках резервного копирования появится выбор, куда складывать историю чатов. WhatsApp обещает 2 ГБ бесплатного места тем, кто выберет его собственное облако.

Логика простая: переписка хранится на серверах WhatsApp, а место в iCloud целиком уходит под фотографии, документы и копии других приложений. Вернуться на iCloud можно будет в любой момент, привязки в одну сторону нет.

У мессенджера вообще прибавилось скрытых настроек — недавно, например, мы объясняли, как сделать никнейм в WhatsApp и зачем он вообще нужен.

Сквозное шифрование резервных копий WhatsApp по умолчанию

Здесь есть важное отличие. В iCloud сквозное шифрование копий WhatsApp необязательное: его надо включать руками. А вот на серверах WhatsApp шифрование отключить нельзя — оно работает по умолчанию, и единственный способ от него уйти — вернуться на iCloud.

Сквозное шифрование означает, что доступ к переписке есть только у вас: ни WhatsApp, ни Meta прочитать копию не смогут. В качестве основного способа защиты мессенджер предлагает passkey (цифровой ключ, который хранится в менеджере паролей устройства и заменяет обычный пароль). Кто не хочет с ним связываться, может защитить копию обычным паролем или 64-значным ключом.

Приватности в мессенджере вообще стало заметно больше — к слову, WhatsApp наконец-то сделал нормальные исчезающие сообщения.

Сколько стоит хранилище WhatsApp и хватит ли 2 ГБ

Бесплатных 2 ГБ хватит не всем: если в чатах много медиа, копия легко перерастет этот объем. При трех миллиардах пользователей WhatsApp не может раздавать больше места бесплатно, поэтому готовит платные тарифы:

50 ГБ примерно за 0,99 доллара в месяц — столько же, сколько стоит стартовый апгрейд iCloud;

1 ТБ — для тех, кому нужно совсем много места.

Важная оговорка: цены и объемы пока предварительные и могут измениться до официального запуска. Никаких данных о стоимости в рублях на текущий момент, конечно же, нет.

Что будет со старой резервной копией в iCloud

Пока неясно, что произойдет со старой копией в iCloud после перехода на новое облако. Если она не удалится сама, ее можно будет стереть вручную, чтобы освободить место. Вот как посмотреть и удалить резервные копии WhatsApp на айфоне:

Откройте приложение «Настройки». Нажмите на имя вашей учетной записи Apple вверху экрана. Перейдите в раздел iCloud. Найдите WhatsApp в списке приложений и удалите его резервную копию.

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Собственное облако может дать еще один плюс — перенос переписки между разными платформами. Раз инфраструктурой копий управляет сам WhatsApp, восстановить историю на устройстве другой системы (например, с iPhone на Android) может стать реальностью. Но с ожиданиями стоит быть осторожнее: функция пока в разработке, и войдет ли она в финальную версию, сказать рано. Пока это возможность, а не обещание.

Когда WhatsApp запустит собственное облако на iOS и Android

Официальных сроков выхода нет. Облако для резервных копий на iPhone находится на стадии разработки и пока недоступно даже в бете. Ту же функцию WhatsApp делает и для Android, где она заменит зависимость от Google Drive. То есть мессенджер готовит одинаковое решение для обеих систем.

Заодно проверьте, потянет ли ваше устройство новые версии: WhatsApp перестанет работать на старых iPhone уже скоро.

Новое облако WhatsApp — полезная, но пока сырая идея. Реально пригодится тем, у кого постоянно забивается iCloud из-за тяжелой переписки, и тем, для кого важно обязательное шифрование без лишних настроек. Остальные ничего не потеряют: iCloud останется вариантом по умолчанию. Пока функция даже не в бете, поэтому конкретных сроков и финальных цен ждать не приходится — следим за развитием.