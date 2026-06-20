Почему фото и видео загружаются в iCloud без подписки на российском Apple ID

Ситуация, которая ставит в тупик многих владельцев айфонов в России. Вы не платите за iCloud, регион аккаунта российский, а фотографии всё равно оказываются в облаке. Именно с этим столкнулась наша читательница: зашла в iCloud с компьютера и неожиданно обнаружила там вчерашние снимки. Хотя до этого новые фото в облако не улетали. Перед этим на телефоне какое-то время был включён VPN — и родилась логичная на первый взгляд догадка, что Apple теперь режет синхронизацию не по региону Apple ID, а по геолокации. Кажется, что без подписки облако не должно работать — тем более что с апреля пополнить Apple ID с баланса телефона стало невозможно, а значит и оплатить iCloud.



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Какие функции iCloud продолжают работать в России

Главное заблуждение, из-за которого возникает паника. Многие уверены, что после ухода Apple с российского рынка облако умерло целиком. Это не так. Под ограничения попала только оплата подписки iCloud+ — то есть покупка дополнительного места сверх бесплатного объёма. Прямые списания с российских карт и со счёта мобильного больше не проходят, и именно поэтому у многих пользователей подписки начали массово отменяться.

А вот сам Apple ID никуда не делся. Это полноценный рабочий аккаунт, у которого функционируют почти все сервисы: загрузка фото и видео, резервные копии, заметки, связка ключей. Синхронизация привязана к учётной записи и к свободному месту в облаке, а не к тому, из какой страны вы вышли в сеть. Поэтому включённый VPN на неё никак не влияет — ни в плюс, ни в минус.

То, что снимки оказались в iCloud, — не сбой и не лазейка. А вот в долгую сценарий другой: стоит заранее понимать, когда Apple удалит ваши фото при переполнении хранилища.

Почему фото загружаются в iCloud без оплаты

Ответ простой: каждому Apple ID компания бесплатно даёт 5 ГБ облачного места. Эти гигабайты не зависят от подписки, региона и способа оплаты. Они есть у вас по умолчанию с момента создания учётной записи.

Пока ваши фотографии, видео и резервные копии умещаются в эти 5 ГБ, всё синхронизируется как обычно. Снимок, сделанный на телефоне, поднимается в облако и становится виден на компьютере или на сайте iCloud.com. Именно это и увидела читательница: несколько вчерашних кадров спокойно влезли в бесплатный лимит и загрузились автоматически.

Никакой подписки для работы базового объёма не требуется. Но раз места мало, заранее стоит знать, как сохранить фото из iCloud и другие данные, чтобы ничего не потерять. Так что «частичная» синхронизация — это не глюк, а просто работа в пределах свободного места.

Как включить синхронизацию фото через iCloud на iPhone

Если вы хотите, чтобы снимки сами улетали в облако, функцию нужно активировать. На свежих версиях iOS порядок такой:

Откройте «Настройки» на айфоне. Перейдите в раздел «Приложения». Выберите пункт «Фото». Включите тумблер Фото iCloud.

После этого вся медиатека начнёт постепенно подгружаться в облако — в пределах доступного места. Здесь же можно выбрать, как хранить снимки: «Оптимизация хранилища iPhone» оставляет на устройстве сжатые версии, а оригиналы держит в облаке, либо «Загрузка оригиналов» — когда полноразмерные файлы лежат и там, и там.

Проверить, сколько места уже занято, легко: «Настройки» — ваше имя вверху — iCloud. Там видно шкалу заполнения и что именно съедает гигабайты — чаще всего это как раз фото и видео. Не смогли найти нужные настройки или что-то пошло не так? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам обязательно подскажут.

Почему фото перестали загружаться в iCloud

А теперь про обратную сторону. Бесплатные 5 ГБ забиваются очень быстро, особенно если вы снимаете в высоком разрешении или храните много видео. Как только лимит исчерпается, произойдёт ровно то, чего боятся многие: загрузка новых фото прекратится.

Вы увидите уведомление о том, что хранилище переполнено. Старые снимки, уже попавшие в облако, останутся на месте и продолжат отображаться на других устройствах. А вот свежие кадры будут жить только в памяти телефона, пока вы не освободите место или не расширите тариф.

Освободить место можно вручную — удалить ненужные бэкапы, почистить медиатеку, отключить из синхронизации тяжёлые приложения. Итог простой: ваша читательница ничего не сломала и не нашла секретную лазейку. Apple оставила всем россиянам базовые 5 ГБ, и синхронизация честно работает, пока эти гигабайты не закончатся. Хотите разбираться в экосистеме Apple ещё глубже? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС — там выходит ещё больше полезного.