На чем слушать музыку вместо iPhone с AirPods: кассетные, дисковые и виниловые плееры

Я давно заметил одну штуку: чем больше музыки уходит в стриминг и AirPods, тем сильнее хочется чего-то физического. Кассету вставить, диск положить, иглу на пластинку опустить. Не из ностальгии даже, а потому что слушаешь иначе — осознанно, без уведомлений и бесконечной ленты. На AliExpress сейчас целый пласт таких устройств: от кассетников до крошечных Hi-Res-плееров размером с часы. Собрал десять штук, которые реально стоят внимания. А к хорошему плееру стоит присмотреть и наушники под стать.



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Кассетный плеер FiiO CP13 без Bluetooth

Если вы думали, что кассетники остались в 90-х — нет. FiiO CP13 — это новый, современный плеер с прозрачно-серебристым корпусом, сквозь который видно кассету и весь механизм. Четыре кнопки, колёсико громкости, выход 3,5 мм — и никакого Bluetooth, Wi-Fi, стриминга. Чистый аналоговый звук без цифровой прослойки. Металлический корпус приятно ложится в руку, по размеру — около 11 сантиметров, влезает в любой карман.

Заряжается по USB-C, батареи хватает примерно на 13 часов — можно слушать хоть весь день, и ещё останется. Можно слушать и во время зарядки, что удобно. Звук тёплый, с характерной кассетной подачей — собственно, ради этого всё и затевается. Тут нет ничего лишнего: вставил кассету, нажал Play, надел наушники. Если у вас завалялась стопка кассет — это, пожалуй, лучший способ их оживить, не покупая винтажный Sony Walkman с непредсказуемым состоянием.

Цена: 8 033 рубля

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Портативный CD-плеер Kuephom с Bluetooth и FM-радио

CD-диски никуда не делись: их до сих пор выпускают, коллекционируют и, что важно, слушают. Портативный CD-плеер Kuephom — компактная штука с флип-крышкой, сенсорными кнопками и экранчиком. Играет обычные CD и MP3 с флешки, есть FM-радио. Главное — встроенный Bluetooth, через который можно отправить звук на беспроводные наушники или колонку. Антишок-буфер не даёт звуку заикаться на ходу, так что носить с собой вполне реально.

Заряжается по USB-C, батареи хватает на 5–8 часов в зависимости от режима. Честный минус: громкости через проводные наушники не всегда хватает с запасом, особенно если наушники высокоомные — с обычными затычками всё нормально. Можно подключить к AirPods по Bluetooth и слушать свою коллекцию CD без iPhone. За неполные четыре тысячи — вполне рабочий вариант, если хочется физического носителя.

Цена: 3 899 рублей

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Настенный CD-плеер ZJMZYM в стиле Muji

Помните культовый настенный CD-плеер от Muji? Тот самый минималистичный квадрат, который стоил неприличных денег. ZJMZYM — его доступный аналог: голубой квадрат с решёткой динамика, диск на виду крутится как маленькая пластинка. Вешается на стену или ставится на подставку, запускается шнурком — дёргаешь, как выключатель лампы, и музыка пошла. В комплекте пульт, чтобы не вставать с дивана.

Внутри — встроенные динамики и Bluetooth, так что можно и музыку с iPhone пустить, когда диск не вставлен. Штука чисто домашняя, не портативная, но для кухни или спальни — самое то. Висит на стене, занимает ноль места, выглядит как арт-объект. Если живёте в квартире с минималистичным интерьером — оцените, как органично эта штука вписывается в пространство.

Цена: 2 389 рублей

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Виниловый проигрыватель-чемоданчик ZJMZYM с Bluetooth

Винил — это ритуал. Достать пластинку, положить на диск, опустить иглу. Виниловый проигрыватель ZJMZYM упакован в формат чемоданчика с ручкой: размеры 350×260×125 мм, встроенные динамики, три скорости (33/45/78 об.) и ременной привод. Есть Bluetooth-выход — можно отправить звук на нормальную колонку, если встроенных динамиков не хватает.

Тут главное — понимать, для чего это. Это не аудиофильская вертушка за сто тысяч, а входной билет в мир винила за три с небольшим тысячи. Честный минус: примерно после получаса непрерывной работы бывает лёгкая вибрация, которая слегка влияет на звук — если делать паузы между пластинками, проблемы нет. Для первого знакомства с форматом и домашних вечеров — честная коробочка без претензий.

Цена: 3 139 рублей

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FiiO SnowSky Disc: плеер с круглым экраном и двумя ЦАП

Маленький квадрат примерно 7 сантиметров, а внутри — два ЦАП CS43131, которые вытягивают из музыки детали, которых вы просто не слышали через динамик iPhone. FiiO SnowSky Disc получил круглый сенсорный экран с вращающимся диском — управление напоминает классический iPod с Click Wheel, только тактильно современнее. Поддерживает карты до 2 ТБ, Bluetooth с кодеком LDAC для беспроводных наушников, и режим USB-ЦАП — подключаете к компьютеру или iPhone через переходник, и звук идёт через плеер.

Выходы 3,5 мм и балансный 4,4 мм — последний раскрывает наушники с балансным кабелем, звуковая сцена становится шире и воздушнее. Батареи хватает на 12 часов. По сути это полноценный Hi-Res-плеер, упакованный в корпус размером с коробок спичек. Честно говоря, не ожидал от устройства за эти деньги такого уровня проработки звука — два ЦАП делают своё дело.

Цена: 7 868 рублей

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Shanling M0: крошечный Hi-Fi плеер размером с часы

Размером буквально с циферблат наручных часов — около 4 сантиметров. Можно носить на ремешке на запястье, можно кинуть в карман и забыть. Но Shanling M0 — это не игрушка: внутри Hi-Fi ЦАП, двусторонний Bluetooth с кодеком LDAC (и на передачу, и на приём), режим USB-ЦАП, слот для карты памяти. Экран сенсорный и, что удивительно, вполне читаемый несмотря на размер.

Звуковая сцена широкая, запас громкости отличный для такого крошечного устройства. Другое дело, что баса иногда чуть не хватает — зависит от наушников, с хорошими затычками всё встаёт на место. Колёсико громкости на корпусе позволяет регулировать не глядя. Если вам нужен плеер, который вообще не занимает места и при этом звучит серьёзно — у Shanling мало конкурентов в этом сегменте. У оригинальных брендов вроде Astell&Kern за сопоставимый размер просят в разы больше.

Цена: 11 631 рубль

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FiiO SnowSky Echo: алюминиевый плеер с ретро-интерфейсом

Оранжевый корпус из авиационного алюминия, около 10 сантиметров, приятная тяжесть в руке — сразу чувствуется, что это не пластиковая игрушка. FiiO SnowSky Echo играет роль портативного Hi-Res плеера с характером: на экране анимация катушек кассеты и стрелочные индикаторы уровня сигнала. Выглядит эффектно, но главное — начинка: два ЦАП CS43198, которые дают чистый, детальный звук с хорошим разделением инструментов.

Выходы 3,5 мм и балансный 4,4 мм, поддержка карт до 256 ГБ, Bluetooth, и даже встроенная читалка текстовых файлов — можно книгу почитать между треками. Батарея держит около 14 часов — хватит на длинный перелёт с запасом. Если ищете плеер, который и звучит серьёзно, и выглядит как предмет — это крепкий вариант без лишних наворотов, который честно делает свою работу.

Цена: 5 717 рублей

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HiBy R1: плеер с Wi-Fi для стримингов без телефона

Вот тут интересно. Большинство плееров играют только с карты памяти, а HiBy R1 умеет подключаться к Wi-Fi и тянуть музыку прямо из стримингов — без телефона. То есть вы берёте отдельную коробочку с сенсорным экраном, подключаете к домашней сети, запускаете любимый сервис и слушаете. Телефон можно оставить в другой комнате — никаких уведомлений, звонков и отвлекающих факторов.

Есть и Bluetooth, и слот для карты. Звук заметно лучше, чем из смартфона, — ЦАП тут отдельный, и это слышно на любых нормальных наушниках: инструменты разделяются чётче, вокал становится ближе. Компактный, помещается в ладонь. Если вам нужна замена iPhone именно как музыкального плеера, но с доступом к стримингам — HiBy R1 закрывает эту задачу целиком.

Цена: 6 284 рубля

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HiFi Walker H2 вместо смартфона для музыки

Один из самых маленьких Hi-Res плееров на рынке — около 6 сантиметров, управление физическими кнопками. И это плюс: можно переключать треки в кармане не глядя, на ощупь. Внутри HiFi Walker H2 стоит чип ESS ES9018 — это серьёзный ЦАП, который даёт чистый, собранный звук с хорошей проработкой баса и детализацией верхов. Поддерживает Hi-Res и DSD, есть режим USB-ЦАП и Bluetooth.

На практике звук заметно детальнее и собраннее, чем из iPhone — особенно по басу, который перестаёт быть размытым пятном и обретает форму. Пользуюсь уже пару месяцев, и каждый раз удивляюсь, как из такой маленькой штуки идёт настолько взрослый звук. Тянет на уровень плееров, которые стоят втрое дороже — и я это говорю без преувеличения.

Цена: 9 301 рубль

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FiiO Nano SnowSky: плеер-стик с клипсой и USB-ЦАП

Тонкий стик длиной около 9 сантиметров, с экранчиком, кнопками и клипсой на корпусе — можно прицепить к карману, лямке рюкзака, краю футболки. FiiO Nano SnowSky весит как брелок, но играет FLAC с карты памяти и работает как USB-ЦАП. Выход 3,5 мм, управление кнопками — всё быстро и без лишних меню.

Главная идея — не сажать батарею телефона музыкой и не отвлекаться на уведомления. Закинул на карту свою библиотеку, прицепил плеер, подключил наушники — и телефон можно убрать. Для пробежки, прогулки или поездки в метро — самое то. Раньше я просто включал музыку на iPhone и каждые пять минут залипал в экран. Теперь отдельная коробочка под музыку, а телефон лежит в сумке.

Цена: 5 207 рублей

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