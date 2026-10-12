Apple Watch SE 3 против Series 12: за что Apple просит лишние 25 тысяч рублей

Если вы впервые выбираете Apple Watch, линейка этого года сразу ставит вас перед развилкой. Series 12 стоит заметно дороже SE 3, и на витрине кажется, что доплата уходит просто за экран покрупнее. При этом часть функций, ради которых раньше приходилось брать старшую модель, Apple без лишнего шума перенесла в доступную. Зато одна разница проявляется только через несколько дней носки, и решает она больше остальных. Ниже разберем, чем часы отличаются на деле, какие датчики есть только у Series 12 и кому хватит SE 3. А если у вас уже есть часы прошлых лет, мы отдельно сравнили Series 10 с Series 12.



Чем отличаются Apple Watch SE 3 и Series 12 по характеристикам

Сравнивать эти часы по одному параметру бессмысленно. SE 3 вышли еще в 2025 году на чипе S10, а Series 12 Apple показала 9 сентября 2026-го вместе с новым S11. Между ними целый год разработки, а в цене разница почти в два раза. Поэтому сначала соберем основные цифры в одну таблицу. Американские цены стартовые, за версию без сотовой связи. Российские я взял с Яндекс Маркета на момент публикации, за модели на 44 и 46 мм.

Параметр Apple Watch SE 3 Apple Watch Series 12 Размеры корпуса 40 и 44 мм 42 и 46 мм Материал Алюминий Алюминий, титан, керамика Стекло Ion-X Ceramic Shield 2 или сапфир Вес (GPS) 26,3 и 32,9 г 32,2 и 39,5 г Рамки экрана (44 и 46 мм) 3,04 мм 3,08 мм Яркость экрана До 1000 нит До 2000 нит Чип и ОЗУ S10, 2 ГБ S11, 4 ГБ Накопитель 64 ГБ 64 ГБ ЭКГ и кислород в крови Нет Есть Автономность До 18 часов До 24 часов Зарядка 0-80% Около 45 минут Около 30 минут Цена в США От 249 долларов От 399 долларов Цена в России 24 700 рублей 49 830 рублей

На бумаге Series 12 выигрывает почти везде, и это ожидаемо. Интереснее другое: накопитель, поддержка 5G в версиях с сотовой связью и экран Always-On есть у обеих моделей. Поэтому дальше посмотрим, какие отличия вы заметите в обычной жизни, а какие останутся строчками в таблице.

Корпус и экран: где разница есть, а где ее нет

SE 3 сохранили дизайн, который Apple использует еще со времен Series 4-6. Корпус только алюминиевый, цветов два: «Темная ночь» и «Сияющая звезда». Series 12 тоньше, с более скругленными краями, и выбор у нее намного шире: алюминий в нескольких оттенках, титан от 699 долларов и даже керамика от 899 долларов. В титане и керамике экран закрывает сапфировое стекло, а у алюминиевых версий стоит Ceramic Shield 2. У SE 3 обычное Ion-X, и царапины на нем появляются заметно охотнее.

Сам экран у Series 12 тоже больше. В младшем размере площадь выросла с 759 до 970 квадратных миллиметров, в старшем с 977 до 1196. Плюс максимальная яркость 2000 нит против 1000 у SE 3. Летом на солнце это ощущается сразу: циферблат Series 12 читается без поворота руки в тень. Еще одна мелочь, которая неожиданно нравится в жизни, — режим Always-On с частотой 1 Гц, при котором секундная стрелка продолжает идти даже на погашенном экране.

А вот с рамками вокруг экрана все не так очевидно. Казалось бы, у дорогой модели они должны быть тоньше, но на деле у SE 3 на 44 мм рамка 3,04 мм, а у Series 12 на 46 мм 3,08 мм. Разница в четыре сотых миллиметра, на глаз ее не увидит никто. Причем у Series 10 и Series 11 рамки были заметно уже, 2,38 мм, так что в этом году Apple сделала шаг назад. Экран у Series 12 больше за счет корпуса, а не за счет более тонких рамок.

Есть у SE 3 и плюс: часы легче. Модель на 40 мм весит всего 26,3 грамма, это почти на 6 граммов меньше младшей Series 12. Для тонкого запястья и сна в часах это аргумент. А вот защиты от пыли IP6X у SE 3 официально нет, у Series 12 она есть, что пригодится на пляже или в походе.

Здоровье: где новые часы уходят вперед

Сначала про общее. И те, и другие часы измеряют температуру запястья, предупреждают о признаках апноэ сна, умеют ретроспективно оценивать овуляцию и показывают оценку готовности в приложении Readiness. В приложении «Показатели» тоже нет пропасти, просто у Series 12 туда добавлены вариабельность пульса и дневной режим. Если вам нужны базовые вещи вроде шагов, колец активности и сна, SE 3 закроет их полностью. Кстати, обе модели работают на одной системе, так что заранее посмотрите, что нового в watchOS 27, прежде чем идти в магазин.

Дальше начинается разрыв. Только у Series 12 есть электрический датчик сердца с ЭКГ, датчик кислорода в крови и уведомления о гипертонии. Главная новинка этого года — пульс каждые пять секунд в фоне. По данным Apple, это в 60 раз чаще, чем раньше. На этих данных строится функция Recovery HRV, которая показывает, насколько организм восстановился после тренировки или плохой ночи. Честно говоря, именно эта связка и есть причина, по которой Series 12 стоит своих денег. Для тех, кто следит за давлением или сердцем, это не игрушка, а повод вовремя дойти до врача.

Для любителей воды у старшей модели тоже есть бонус. Series 12 измеряет температуру воды и работает как глубиномер до 6 метров, плюс поддерживает приложение Oceanic+ для снорклинга. У SE 3 ничего из этого нет. Сталкивались с тем, что часы показывают странные цифры пульса или кислорода? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, на что обратить внимание.

Автономность и зарядка решают больше, чем кажется

Вот та самая разница, которую не видно на витрине. SE 3 работают до 18 часов в обычном режиме, Series 12 до 24. Шесть часов звучат скромно, но на деле это граница между «надел утром, снял вечером» и «носил весь день, а потом спал в часах». С SE 3 отслеживать сон каждую ночь получится, только если заряжать часы где-то днем. В режиме энергосбережения цифры 32 и 38 часов соответственно, а при тренировке с GPS 7 против 10 часов. Для марафона или длинного похода SE 3 может просто не хватить.

Зарядка тоже быстрее у Series 12: до 80% примерно за 30 минут против 45 у SE 3. Восьми минут на зарядке Series 12 хватает на 10 часов отслеживания сна. Это удобно: поставил часы, пока чистишь зубы, и спокойно лег спать. С SE 3 такой трюк требует больше времени, 15 минут дают около 8 часов.

Чип тоже влияет, но меньше, чем вы думаете. S11 с 4 ГБ памяти нужен Series 12 для новых функций Audio Intelligence вроде Live Rewind, которые Apple обещает до конца года. В обычном интерфейсе SE 3 на S10 не тормозят. Если думаете взять прошлогоднюю старшую модель со скидкой, у нас есть разбор, чем Series 11 отличаются от Series 12. А пока выбираете часы, стоит присмотреть и запасную зарядную шайбу для дороги: такие мы периодически находим для канала «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Какие Apple Watch выбрать: SE 3 или Series 12

На Яндекс Маркете сейчас SE 3 на 44 мм стоят 24 700 рублей, а Series 12 на 46 мм 49 830 рублей. Разница 25 130 рублей, то есть за старшие часы вы платите вдвое больше. Мое мнение тут простое. Если пульсоксиметр, ЭКГ и постоянный мониторинг пульса вам не нужны, берите SE 3 и не сомневайтесь. Разницы никто не увидит, в том числе и вы сами, а деньги останутся в кармане.

SE 3 подойдут тем, кому нужны уведомления, кольца активности, тренировки и сон. Это хороший вариант для первых часов, для подростка или родителей, да и для любого, кто носит Apple Watch как удобный экран для уведомлений на руке. Легкий корпус и цена прощают и обычное стекло, и экран попроще. Apple Watch SE 3 на Яндекс Маркете можно заказать с доставкой за пару дней.

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Series 12 стоит брать, если вы следите за сердцем и давлением, бегаете или плаваете и хотите видеть восстановление по данным, а не по ощущениям. И, конечно, если раздражает ставить часы на зарядку каждый вечер: лишние шесть часов работы здесь самый практичный аргумент. Series 12 на 46 мм тоже есть на Маркете, в черном алюминиевом корпусе.

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