Apple внесли в специальный реестр РКН. Что это значит для владельцев iPhone в России

Если у вас iPhone и вы переписываетесь через iMessage, эта новость касается и вас, хотя всплыла она с опозданием почти на месяц. Роскомнадзор без лишнего шума поменял статус Apple в одном из своих списков, а сама компания до сих пор делает вид, что ничего не произошло. На бумаге это всего лишь новая строчка в реестре. Только за ней тянется целый набор обязанностей, и один сервис Apple уже знает, чем такое соседство заканчивается. Ниже разберем, что теперь требуют от Apple, как это уживается с шифрованием на айфоне и стоит ли владельцам iPhone что-то менять уже сегодня.



Строчка в реестре появилась еще 2 октября

Запись об Apple Inc. в реестре организаторов распространения информации, или ОРИ, датирована 2 октября 2026 года, а заметили ее только 28 октября. В тот же день в список попала и Microsoft, но для нас с вами важнее именно Apple: на ее сервисах завязана половина повседневной жизни владельца айфона. Обе компании новость не комментируют, и добровольно или принудительно они оказались в реестре, пока неизвестно.

Скорее всего, второе. С лета 2024 года Роскомнадзор может сам вносить компанию в список, если она дважды отказалась сделать это добровольно. Так в феврале 2025 года туда отправили Cloudflare. А история Apple с ОРИ тянется давно: в июле 2025 года ведомство потребовало от компании зарегистрироваться, сроки прошли, а в апреле 2026 года Мосгорсуд отклонил жалобу Apple. Аргумент был простой: apple.com не сервис для общения.

25 июня 2026 года мировой судья Таганского района оштрафовал Apple на 500 тысяч рублей за повторное неуведомление Роскомнадзора. Для компании такого размера сумма копеечная. Так что запись в реестре выглядит логичным продолжением этой истории, а не внезапным решением. Всего в списке уже больше 520 записей.

Фон у новости тоже показательный. Летом из российского App Store пропал МАКС, затем все приложения VK, и Apple оба раза сослалась на санкции. Минцифры пожаловалось в ФАС, а та обязала Apple выполнять требования о предустановке отечественного софта. Отношения и до реестра были, мягко говоря, натянутыми. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, если хотите увидеть, чем закончится это противостояние, без задержки в месяц.

Полгода переписки и три года метаданных

Главный вопрос здесь про iMessage. Мы уже писали, почему пользуемся iMessage каждый день, и одной из причин была как раз защищенность переписки. Теперь у Apple появляются обязанности, которые с этой защищенностью плохо сочетаются.

По закону организатор распространения информации должен хранить в России сведения о сообщениях и пользователях три года, а само содержимое переписки и звонков — до шести месяцев. Это требования так называемого «закона Яровой». Данные нужно передавать госорганам по запросу в случаях, которые прописаны в законе. Есть и отдельный пункт: если сервис шифрует сообщения, компания обязана передать ФСБ сведения, необходимые для расшифровки.

Тут и начинается проблема. iMessage и FaceTime работают на сквозном шифровании, а Apple много лет повторяет, что ее архитектура не позволяет самой компании прочитать ваши сообщения по пути от отправителя к получателю. Ключи лежат на устройствах, а не на серверах в Купертино. Выполнить требование буквально Apple просто не сможет, не переделав iMessage под одну страну.

А переделывать ради России Apple вряд ли станет. Компания годами отказывала в подобном даже ФБР в США, и для нее это вопрос репутации на всех рынках сразу. Поэтому я бы не ждал, что ваши сообщения внезапно начнут уходить на российские серверы. Скорее Apple просто не выполнит требование, и дальше включится совсем другой механизм.

FaceTime и WhatsApp этот путь уже прошли

Сама по себе запись в реестре ничего не отключает. Роскомнадзор не может одним решением выключить App Store, iCloud или айфон целиком. Ограничения по этой статье касаются именно систем обмена сообщениями, то есть в первую очередь iMessage. Тем более FaceTime в России уже не работает: Роскомнадзор заблокировал FaceTime еще в декабре 2025 года, объяснив это мошенничеством и вербовкой.

Порядок по статье 15.4 закона «Об информации» такой:

Роскомнадзор фиксирует нарушение и дает компании не меньше 15 дней на исправление. Если Apple ничего не меняет, ведомство идет в суд. После вступления решения в силу операторы ограничивают доступ к сервису обмена сообщениями.

То есть между записью в реестре и реальной блокировкой есть как минимум пара этапов. Но насколько быстро они проходятся, хорошо видно по опыту WhatsApp. Мессенджер внесли в реестр ОРИ в декабре 2024 года, а уже летом 2025-го Роскомнадзор начал его блокировать. Меньше года.

При этом сама запись не значит, что сервис тут же начинает сдавать вашу переписку. Скорее это рычаг давления: у ведомства появляется формальный повод для претензий, а при необходимости и для блокировки. Честно говоря, история с FaceTime и WhatsApp намекает, что второй вариант куда вероятнее.

Айфон пока работает как раньше

Прямо сейчас для владельца iPhone в России ничего не изменилось. iMessage отправляет сообщения, iCloud синхронизирует фото, App Store открывается. При этом у нас и без реестра хватает поводов для беспокойства: ограничение зарубежного трафика может задеть даже загрузку обновлений iOS, и это ударит по айфонам куда заметнее, чем запись в списке.

Паниковать и переносить всю переписку в другое место я бы не стал. Но запасной канал связи с близкими лучше продумать заранее, чтобы не искать его в день, когда синие пузыри вдруг перестанут уходить. Важные фото и документы тоже стоит время от времени копировать не только в iCloud. Не уверены, как правильно выгрузить архив из облака? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, куда лучше сохранить снимки. А под такой бэкап пригодится внешний SSD или вместительная флешка с USB-C: недорогие варианты мы периодически находим для канала «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Дальше все зависит от двух сторон. Если Apple проигнорирует требования, следующим шагом станет суд и, вероятно, ограничение iMessage по тому же сценарию, что и у FaceTime. Если же компания каким-то образом договорится с ведомством, условия этой сделки она вряд ли раскроет. Microsoft в этой истории скорее попутчик: у нее нет своего массового мессенджера на каждом смартфоне в стране. А вот у Apple есть, и именно за ним теперь будут следить внимательнее всего.