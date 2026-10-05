Сравнил свои Apple Watch Series 10 с Series 12 и решил, стоит ли обновляться на новую модель

Если у вас на руке Apple Watch Series 10, осенью рука сама тянется посмотреть, что Apple показала в Series 12. Вопрос логичный: часам уже два года, а в новинке обещают и другие датчики, и заметно большую автономность. Только на бумаге все выглядит убедительнее, чем на запястье. Я сам ношу Series 10 каждый день, внимательно сравнил их с двенадцатыми и заметил деталь корпуса, после которой желание обновиться у меня заметно поубавилось. Ниже разберем, чем модели отличаются на деле, что из нововведений реально пригодится и стоит ли отдавать деньги за апгрейд.



Чем отличаются Apple Watch Series 10 и Series 12

Series 12 вышли в сентябре 2026 года, а Series 10 Apple уже сняла с продажи, но в магазинах они еще есть. Про саму презентацию мы подробно писали, когда Apple представила Apple Watch Series 12, так что здесь сразу к цифрам. Для наглядности беру популярный размер 46 мм в алюминии, потому что сам им же и пользуюсь как самым оптимальным вариантом.

Параметр Series 10 Series 12 Процессор S10 S11 Оперативная память 2 ГБ 4 ГБ Размеры корпуса 46 х 39 х 9,7 мм 46 х 40 х 9,7 мм Площадь экрана 1220 кв. мм 1196 кв. мм Разрешение 416 х 496 416 х 496 Рамка вокруг экрана 2,38 мм 3,08 мм Вес (алюминий, GPS) 36,4 г 39,5 г Стекло (алюминий) Ion-X Ceramic Shield 2 Пульсометр 3-го поколения 4-го поколения, работает постоянно Сотовая связь LTE LTE и 5G RedCap Автономность до 18 часов до 24 часов Быстрая зарядка за 15 минут до 8 часов работы до 12 часов работы Корпуса алюминий, титан алюминий, титан, керамика

Разрешение экрана, толщина корпуса и поддержка watchOS 27 у моделей одинаковые. Обе версии получили и новую Siri с ИИ, так что по софту Series 10 не отстает. Разница кроется в железе: датчики, батарея, стекло и, что для меня неожиданно, размер рамок. Отдельно оговорюсь про автономность: Apple поменяла методику замеров, поэтому 18 и 24 часа напрямую сравнивать нельзя.

Apple снова сделала рамки толще

Посмотрите на замеры рамок, которые сейчас ходят по сети. У Series 8 на 45 мм рамка вокруг экрана была всего 1,70 мм. У Series 10 и Series 11 на 46 мм она выросла до 2,38 мм. А у Series 12 уже 3,08 мм. Это больше, чем у бюджетных Apple Watch SE 3, где рамка 3,04 мм.

Вот тут и начинаются вопросы. Несколько лет Apple с гордостью рассказывала, как уменьшает рамки вокруг экрана, и в Series 7 с Series 8 это было главным изменением дизайна. Теперь компания идет каким-то странным путем и тихо возвращает их обратно. Корпус Series 12 стал на миллиметр шире, а площадь экрана при этом уменьшилась примерно на 2%. Разрешение осталось прежним, так что картинка не стала хуже, но черная полоса вокруг циферблата бросается в глаза, особенно на светлых циферблатах.

На презентации Apple об этом не сказала ни слова. Изменение заметили уже по характеристикам на сайте, а портал 9to5Mac отдельно обратил внимание, что край корпуса теперь немного утоплен, а переднее стекло стало больше. Из-за этого рамка визуально кажется еще толще.

Может, дело в новом пульсометре или в более крупной батарее. Но это лишь мое предположение, официально Apple ничего не объясняла. Факт остается фактом: если вы привыкли к почти безрамочным часам, Series 12 на руке будут смотреться шагом назад. Хотите следить за тем, что Apple тихо меняет в своих устройствах? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем такие детали первыми.

Какие функции здоровья появились в новых часах

Главное, ради чего Apple предлагает обновиться, это датчики. От прошлогодних часов новинка отличается не так сильно, и мы уже подробно разбирали, чем Series 12 отличаются от Series 11. По сравнению с Series 10 разрыв больше. В Series 12 стоит оптический пульсометр четвертого поколения, который работает постоянно и замеряет пульс каждые пять секунд. Вариабельность сердечного ритма, по данным Apple, теперь измеряется до 24 раз чаще.

Отсюда растут новые возможности. В приложении «Показатели» появилась вариабельность пульса и дневные замеры, а не только ночные. Добавился показатель Recovery HRV, который помогает понять, насколько организм восстановился после тренировки. Шагомер тоже переделали и обещают более точный подсчет шагов в течение дня.

Звучит здорово, но если честно, Series 10 и так умеет почти все, что нужно. Часы меряют пульс в фоне, снимают ЭКГ, следят за вариабельностью, температурой запястья, дыханием и сном. В приложении «Показатели» все это собирается в одну картину, и предупреждение о том, что с организмом что-то не так, часы присылают без всяких новых датчиков. Для обычного человека, который не готовится к марафону, этого более чем достаточно.

Отдельно в Series 12 появились функции Audio Intelligence: Live Rewind, пересказ от Siri, распознавание звуков и более быстрый Shazam. Для людей с нарушениями слуха распознавание звуков действительно может быть полезным. Остальным это скорее приятный бонус.

Батарея, зарядка и связь

Вот где Series 12 действительно выигрывают. В обычном режиме Apple обещает до 24 часов работы, в режиме энергосбережения до 38 часов. За 15 минут на зарядке часы набирают энергию на 12 часов работы, а за 5 минут получают заряд на 10 часов отслеживания сна. У Series 10 эти цифры скромнее: 8 часов работы за 15 минут зарядки и 8 часов сна за 8 минут.

На деле с Series 10 я проблем с батареей не вижу. Дня мне хватает, а быстрой зарядки вполне достаточно, чтобы подкинуть процентов утром. Если ваши Series 10 тоже без проблем дотягивают до вечера, прирост автономности в Series 12 вы почувствуете, только если постоянно забываете про зарядку.

Остальное для России почти не играет роли. 5G RedCap есть только в версиях с сотовой связью, а у нас эта фишка не работает. Стекло Ceramic Shield 2 на алюминиевых моделях, по словам Apple, на 60% прочнее Ion-X. Полезно, но ради одного стекла новые часы никто не покупает. Керамический корпус выглядит интересно, но он тяжелее: модель на 46 мм весит больше 51 грамма.

Почему я не буду менять свои часы на новые

У меня Apple Watch Series 10, и работают они просто отлично. Недавно я рассказывал, как обновил Series 10 на watchOS 27, и даже на новой системе часы чувствуют себя уверенно. По сути все нужные функции здесь уже есть. Жесты вроде двойного касания пальцами работают, уведомления приходят вовремя, а показатели здоровья фиксируются без пропусков.

Что я получу, если перейду на Series 12? Пульс каждые пять секунд вместо периодических замеров, чуть больше автономности и более прочное стекло. Взамен отдам деньги за часы с заметно более толстыми рамками и экраном, который стал немного меньше. Для меня это неравный обмен.

Итог простой. Если ваши Series 10 исправно держат день и вас устраивают их функции здоровья, смысла менять их на Series 12 никакого. Апгрейд оправдан только тем, кто серьезно тренируется и хочет собирать подробные данные о восстановлении, или тем, у кого батарея старых часов уже заметно подсела. Если вы стоите перед выбором и не можете решиться, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, какой вариант выгоднее именно вам.

Где купить Apple Watch

Series 10 сейчас самый разумный вариант для тех, кто покупает первые часы Apple или переходит со старой модели. Это те же современные часы с watchOS 27, ЭКГ, двойным касанием и более тонкими рамками, чем у новинки. Купить Apple Watch Series 10 пока еще можно на Яндекс Маркете, но после снятия с производства запасы будут постепенно заканчиваться.

Купить Apple Watch Series 10

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oak2qyzho4eR

Если же вам важны подробные данные о пульсе и восстановлении, а рамки не смущают, берите новинку. Apple Watch Series 12 на Яндекс Маркете уже доступны в разных размерах и цветах. А ремешок и защитную пленку к любым часам Apple выгоднее взять отдельно, недорогие проверенные варианты мы регулярно публикуем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Купить Apple Watch Series 12

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oak2qyzho4eP